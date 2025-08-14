Discurso de Prabowo dos veces en la sesión anual del MPR/DPR, se aconsejó a los residentes que escuchen

Jaakrta, vivo – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, pronunciará un discurso dos veces en la sesión anual de la MPR/DPR RI en el Complejo del Parlamento, Central Yakarta el viernes 15 de agosto de 2025.

Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi Pídale a la comunidad que escuche discurso que será transmitido por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

La apelación estuvo de acuerdo con el Circular (SE) Ministro de Secretario de Estado Número B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825 sobre pautas para el 80 aniversario de la Independencia de Indonesia en 2025.



Presidente Prabowo Subianto

«De conformidad con el 80 aniversario de la República de Indonesia, emitido por el Ministro de Estado el 12 de agosto de 2025, se aconseja a todos los niveles de la sociedad que sigan las transmisiones en vivo de los dos discursos», dijo Hasan en el edificio Kwarnas, Gambir, Jakarta Central, jueves 14 de agosto de 2025.

Hasan entregando gobierno Proporcionará transmisiones en vivo a través de Radio, Television, YouTube y otros.

Discurso estado El primer Prabowo se llevará a cabo por la mañana alrededor de las 09.00 WIB será entregado por Presidente Prabowo Frente a la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio (MPR).

«El discurso de la mañana de mañana, el presidente entregará los resultados del desempeño del gobierno que se ha estado funcionando durante casi 300 días o casi 10 meses», dijo.

Mientras que el segundo discurso estatal será pronunciado por Prabowo en la reunión plenaria de DPR alrededor de las 14.30 WIB mañana.

«En esa ocasión, el presidente entregará la introducción del borrador de APBN 2026», dijo.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, presidió la sesión del gabinete plenario Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Sin embargo, Hasan no ha podido divulgar lo que Prabowo transmitirá en detalle en el discurso estatal. Según él, el público puede esperar hasta que se entreguen los días de discurso.

«Sí, tenemos que aprender disciplina. La disciplina está esperando algo hasta el momento. Entonces, tal vez no tengamos un hábito dar una fuga de A1, A2 o A3 a sus amigos. Lo que está claro es que esperamos el discurso del presidente mañana», explicó.