Discurso de Nobar Prabowo en la sesión de las Naciones Unidas, Titiek Soeharto: sin palabras, orgulloso

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IV, Siti Hediati Hariyadi Alias Titiek Soeharto confesar orgulloso Escuchar al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en Asamblea General de la ONU The-80.

Leer también: Trump a Erdogan es compacto en el discurso de Prabowo en la sesión de la ONU, los contenidos están en el centro de atención del mundo



Prabowo en su discurso también expresó su apoyo a la independencia Palestina.

«Orgulloso, orgulloso», dijo Titiek a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: CAK IMIN: Pak Prabowo es el nuevo Karno en las Naciones Unidas



Titiek se reveló a sí mismo y a sus colegas a tener un reloj juntos (Nobar) para presenciar el discurso inaugural del presidente Prabowo en la Asamblea General de la ONU. De hecho, en ese momento, Titiek estaba siguiendo una visita oficial en el norte de Maluku.

«Anoche éramos Nobar y los amigos visitaron el norte de Maluku, así que Nobar hasta que se esperaban las 12 y sí, qué sí, sin habla deh sí «, dijo él.

Leer también: CAK IMIN HISTORIA: 7 años gritados sobre fertilizantes en el DPR, sin resultados



En esa ocasión, Titiek también reiteró que la actitud de Indonesia era muy clara, es decir, apoyando la lucha y la independencia de Palestina.

«Sí, la actitud de Indonesia es clara, desde la antigüedad siempre apoyamos la lucha del pueblo palestino», explicó el político del Partido Gerindra.

Anteriormente informó, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, reiteró que Indonesia apoyaba plenamente la solución de dos estados en el contexto de la paz de conflicto israelí-palestino.



El presidente Prabowo Subianto asistió a la solución de la cumbre para dos países en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Una vez más, enfatizo el pleno apoyo de Indonesia a las soluciones de los dos países en Palestina», dijo Prabowo en su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU) que se transmitió en la Secretaría Presidencial de la Secretaría Presidencial, el martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la solución de dos estados fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.

«Debemos apoyar una independencia de una independencia palestina independiente, pero también debemos, también debemos reconocer, también debemos respetar y también debemos garantizar la seguridad de Israel. Solo que podamos tener una verdadera paz, verdadera paz y no más odio y sospecha», explicó.

Además, Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para realizar la paz mundial. También invitó a todas las partes a crear estos objetivos.

«La única solución es una solución de dos países. Dos descendientes de Abraham deben vivir en la reconciliación, la paz y la armonía. Los árabes, judíos, musulmanes, cristianos, hinduismo, budismo, todas las religiones, debemos vivir como una familia humana», dijo Prabowo.