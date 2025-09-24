Discurso de Hasto Prabowo

Yakarta, Viva – PDI Perjuangan (PDIP) agradeció el discurso del presidente Prabowo Subianto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el martes 23 de septiembre de 2025.

Secretario General (Secretario General) de PDIP, Hasto Kristiyanto, dijo que el discurso del presidente Prabowo representó al pueblo indonesio que apoyó independencia Palestina.

«Agradecemos al discurso del presidente Prabowo que representa a todos los pueblos indonesios a todas las naciones y países», dijo Hasto a los periodistas de la PDIP Party School, Lenteng Agung, Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Hasto agregó que la brutal acción de Israel contra los residentes GazaPalestina recibió críticas de todo el mundo. Dijo que el discurso del presidente Prabowo fue un fuerte apoyo de Indonesia para la independencia palestina.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Donde vemos la brutal acción de la crueldad humanitaria en Gaza, y lo que dijo el presidente Prabowo fue muy fuerte histórica e ideológicamente que apoyamos la independencia palestina más amplia posible», dijo Hasto.

«Nos oponemos a las prácticas antihumanitarias que ocurren en Gaza, lo condenamos y luego planteamos solidaridad entre naciones», continuó.

Hasto dijo que la actitud de Prabowo frente a los líderes mundiales estaba en línea con las líneas políticas por las que Bung Karno había luchado durante mucho tiempo, incluso a través de la Conferencia Asiática -Africana.

«El discurso fue en Senafas con Bung Karno, quien apoyó constantemente a Palestina desde la Conferencia Asiática -Africana. La solidaridad entre la internación debe continuar siendo criada», concluyó.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto enfatizó que Indonesia apoya completamente la solución de dos estados o dos soluciones estatales en orden paz Conflicto israelí-palestino.

«Una vez más, enfatizo el pleno apoyo de Indonesia a las soluciones de los dos países en Palestina», dijo Prabowo en su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU) que se transmitió en la Secretaría Presidencial de la Secretaría Presidencial, el martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la solución de dos estados fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.

«Debemos apoyar una independencia de una independencia palestina independiente, pero también debemos, también debemos reconocer, también debemos respetar y también debemos garantizar la seguridad de Israel. Solo que podamos tener una verdadera paz, verdadera paz y no más odio y sospecha», explicó.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Además, Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para realizar la paz mundial. También invitó a todas las partes a crear estos objetivos.

«La única solución es una solución de dos países. Dos descendientes de Abraham deben vivir en la reconciliación, la paz y la armonía. Los árabes, judíos, musulmanes, cristianos, hinduismo, budismo, todas las religiones, debemos vivir como una familia humana», dijo Prabowo.