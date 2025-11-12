Disculpese Con El Público, Gus Elham Yahya Promete Mejorarse: Que Dios Perdone

Jacarta – Después de mucha discusión pública como resultado vídeos virales con niños pequeños, Gus Elham Yahya finalmente habló. Esta figura, conocida como predicadora, se disculpó públicamente y explicó el problema detrás del video que generó críticas por parte de los internautas.

Como es sabido, en varios vídeos difundidos en las redes sociales, Gus Elham parece realizar gestos considerados inapropiados hacia los niños pequeños. Uno de los videos muestra el momento en que besa a un niño, mientras que otro lo muestra como si se metiera la mejilla del niño en la boca.

Sus acciones en el video luego recibieron fuertes críticas del público. Varias cuentas de redes sociales incluso pidieron que se procesara esta acción. «Por favor, salve a nuestros hijos, señor», escribió una publicación que fue ampliamente compartida en Instagram.

En medio de una atención cada vez mayor, Gus Elham cumplió clarificación. En la breve declaración, admitió su error y expresó su profundo pesar.

«Yo soy Mahoma Inspirar a Yahya «Al Maliki personalmente se disculpa profundamente con toda la comunidad por la circulación del vídeo que causó conmoción», dijo Gus Elham en el vídeo aclaratorio, citado en la cuenta de Instagram @fuadbakh23, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Enfatizó que las acciones en el video fueron un error personal que no debería haber sucedido. También prometió utilizar el incidente como material de introspección para ser más cuidadoso en su comportamiento, especialmente como figura pública y religiosa.

«Admito que este fue mi error y error personal», dijo.

En la misma ocasión, Gus Elham enfatizó que el video que circula actualmente es en realidad una grabación antigua y ahora ha sido eliminado de todas sus cuentas de redes sociales. También explicó que los niños en el video asistieron a eventos de recitación de rutina bajo la supervisión de sus padres.

«Necesitamos transmitir que el video que circula es un video antiguo y lo hemos eliminado de todas nuestras redes sociales oficiales. Y también debemos transmitir que los niños en el video viral son aquellos bajo la supervisión de sus padres que siguen mi rutina de recitación», explicó.