Disculparse no es suficiente, la casa de Nafa Urbach todavía está saqueada por las masas

VIVA – Aunque ha enviado una disculpa por su controvertida declaración, los políticos Nafa Urbach No escapar de los berrinches de masa. El clímax, su casa en el área de Bintaro, South Tangerang, fue saqueada por un grupo de personas el domingo 31 de agosto de 2025, temprano en la mañana. Este incidente ocurrió después de un incidente similar que le sucedió a varios otros miembros del DPR, como Sahroni, Eko Patrio y Uya Kuya.

Las imágenes de video que circulan en las redes sociales muestran la condición de las casas de Nafa Urbach que están en ruinas. Los artículos en la casa se ven desordenados y destruidos, convirtiéndose en evidencia visual de la acción saqueadora que ocurrió. Los gabinetes, las sillas y otros muebles parecían dañados después de ser arrojados y rotos por las masas que vinieron. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



El miembro del DPR Nafa Urbach se disculpó

Se agotan artículos valiosos como TV, etc. De hecho, para la ropa, las almohadas, los refuerzos también se saquean. Las masas llegaron a masa a su vez a la casa saqueada de Nafa Urbach.

El incidente que sucedió a Nafa Urbach se suma a la longitud de la lista de casos similares. Anteriormente, las casas de otros miembros de DPR Ri, Ahmad Sahroni, Eko Patrio y Uya Kuya también fueron atacadas por los berrinches de masas. De hecho, el Ministro de Finanzas Sri Mulyani no se salvó de ataques similares.

Anteriormente, Nafa Urbach había revelado una disculpa al público. Reconoció su error al expresar sus opiniones relacionadas con el aumento de la asignación en casa del DPR y esperaba que la puerta se disculpe del público.

«Con toda humildad y respeto por la gente de Indonesia, Nafa Urbach se disculpa profusamente por cada palabra que sale de mi boca que duele los corazones de la comunidad. Presumiblemente hay un gran perdón de puertas para mí, una vez más me disculpo con el pueblo indonesio», Nafa Urbach fue citado el sábado 30 de agosto de 2025.