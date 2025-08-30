Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas

Yakarta, Viva – Miembro RPD Eko Hendro Purnomo alias Eko PatrioFinalmente, abriendo una voz relacionada con la agitación pública después de que la acción bailó en la sala parlamentaria. La disculpa se transmitió oficialmente el viernes por la noche, 30 de agosto de 2025.

Leer también: Las manifestaciones estalladas en varias regiones, el Ministro de Comercio asegura que la oferta minorista al mercado sea segura



«Feliz mejor para todos nosotros. Con gran humildad, Eco Patrio transmitió una profunda disculpa al público por la ansiedad que surgió como resultado de lo que hice. Escuché todas las aspiraciones del público sobre la emoción», dijo Eko en Instagram, recolectado en la semana 31 de Agustus 2025.

«Soy plenamente consciente de que esta situación trae heridas a la nación, especialmente para las familias de víctimas que pierden a sus seres queridos, o aquellos que tienen que soportar el sufrimiento debido al impacto.

Leer también: Casa de Sahroni, este niño trajo a casa el Rp RP de Richard Mille. ¡11 mil millones!





Eko Patrio se disculpa Foto : Instagram @ekopatriosuper

Eko también prometió mejorar su actitud en el futuro y realmente mantener el juramento como representante del pueblo.

Leer también: Crea un video de disculpas, Eko Patrio: No es el más mínimo ocurrido para empeorar la situación



«Estoy comprometido a llevar a cabo realmente mi papel como representante de las personas con sinceridad, coraje y sigo manteniendo el juramento que tengo. Espero que esta disculpa pueda ser aceptada, así como un recordatorio y también un reflejo para que continúe mejorando para llevar a cabo el mandato y la responsabilidad dada. Nos dejan juntos.

Pero aparentemente, la disculpa de Eko Patrio fue demasiado tarde. Después de la ocupación de la casa Ahmad Sahroni, masa Comenzó a moverse hacia la casa de Eko Patrio. Se sabe que la disculpa se llevó a cabo justo después de que la casa de Ahmad Sahroni fuera publicada por las masas.

El nombre del propio Eko Patrio también se convirtió en una lista roja de las masas. Eso fue porque, durante una manifestación frente al edificio del Parlamento el 29 de agosto de 2025, las masas buscaron el paradero de los miembros del consejo que bailaron durante la sesión anual de 2025 MPR.

Uno de los miembros de la junta que fue grabado en el baile fue Eko Patrio. No solo eso, Eko Patrio incluso tuvo tiempo de hacer un video que se consideró como una sátira relacionada con la protesta del aumento de las asignaciones para los miembros del DPR. Aunque negó, la masa de las masas ya había alcanzado su punto máximo.



La casa de Eko Patrio fue saqueada por las masas

En el video de maldición en X, parece que las masas comenzaron a moverse hacia la casa de Eko Patrio. Docenas de personas parecían caminar hacia un complejo de viviendas alrededor de Kuningan Timur, sur de Yakarta, que se cree que es la casa de Eko Patrio.

«Se vio que varias personas comenzaron a llegar al complejo de residencia del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Eko Patrio, en el área de Kuningan, South Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025, a las 21.55», escribió la cuenta «, escribió la cuenta @Blackshark7890 En X acompañó la carga de video.

Mientras que en otras grabaciones de video comparten las cuentas de Intagram @Depok24jamSe vio docenas de personas que ingresaron a la casa de lujo de Eko sin resistencia significativa.

Transportan libremente varios artículos, que van desde electrónica, muebles domésticos, hasta productos privados que pertenecen a la familia.

El ambiente parecía caótico con personas dentro y fuera de la casa que llevaba botín. Los artículos vistos que están saqueados incluyen refrigeradores, televisión, dispensadores de agua, colgantes de pared, bolsas de lujo, ropa, zapatos para alfombras.