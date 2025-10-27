Discovery Global planea 2026 por adelantado, suponiendo que se produzca la división de Warner

Qué oferta de Paramount?

El nuevo spin-off centrado en la televisión de Descubrimiento de Warner Bros.ser llamado Descubrimiento globaldijo que planeaba hacer su primera por adelantado presentación del miércoles 13 de mayo de 2026, lo que sugiere que Warner Bros. Discovery sigue comprometido con una división de la compañía a pesar de que ha participado en una revisión estratégica que podría terminar con la venta de sus activos a varios postores. Paramount Skydance no ha ocultado su interés en comprar Warner Bros. Discovery directamente.

Se espera que Discovery Global, compuesto por los activos de televisión tradicionales de la compañía, continúe representando el inventario publicitario estadounidense vinculado a los activos de Warner Bros., incluido el servicio de transmisión HBO Max.

«En Discovery Global, buscaremos inspirar y empoderar a las audiencias a través de narraciones audaces e historias atractivas», dijo Gunnar Wiedenfelsel director financiero de Warner Bros. Discovery que será el director ejecutivo del nuevo Discovery Global, en un comunicado. «Estamos comprometidos a profundizar las conexiones entre las personas y el mundo que las rodea, al mismo tiempo que ofrecemos soluciones innovadoras basadas en datos que ayudan a las marcas a interactuar de manera significativa con nuestra apasionada audiencia global. Al unir la creatividad con la inteligencia, nuestro objetivo es construir asociaciones duraderas y ofrecer resultados mensurables».

La presentación destacará marcas de televisión populares, incluidas Adult Swim, Bleacher Report, CNN, Discovery, Food Network, HBO, HGTV, Investigation Discovery, Magnolia, OWN, TBS, TLC y TNT Sports. Aún así, activos que incluyen HBO Max y Discovery+. También estarán presentes Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group y DC Studios.

“Si bien la estructura de nuestra empresa se está transformando, nuestro compromiso compartido de crear conexiones significativas entre audiencias y marcas sigue siendo más fuerte que nunca”, dijo Ryan Gould, presidente de ventas publicitarias de EE. UU., Warner Bros. Discovery, en un comunicado. «Esperamos mostrar cómo los portafolios de clase mundial de Discovery Global y Warner Bros. pueden conectar a los anunciantes con una participación de alto impacto del consumidor y generar un valor inigualable».

“El Upfront 2026 marcará un nuevo y audaz capítulo para Discovery Global y Warner Bros., donde la visión estratégica se une al liderazgo de marca en deportes, noticias, entretenimiento y streaming”, dijo Bobby Voltaggio, presidente de ventas publicitarias y monetización de plataformas en EE. UU. de Warner Bros. Discovery, en un comunicado. «A través de la innovación de vanguardia en tecnología publicitaria, datos y desarrollo de productos, no solo estamos dando forma al futuro: estamos invitando a nuestros socios a construirlo con nosotros».

La compañía enfrentó obstáculos en su sesión de ventas iniciales de 2025.por la pérdida de los derechos de la NBA, que pasaron esta temporada a NBCUniversal y Amazon. Una vez pasado esto, puede haber alguna esperanza de una negociación más normalizada que se centre en los activos que la empresa tiene bajo su paraguas.