Discord inicia juegos de anuncios de Arena Quests ‘

Video de la plataforma de redes sociales Discordia está lanzando un nuevo formato de anuncios llamado Arena Quests, que permitirá a las marcas patrocinar los juegos y ofrecer a los usuarios recompensas en función de su duración de tiempo dedicado a jugar.

Por discordia, «Con las misiones de arena, las marcas ahora pueden patrocinar momentos de juego reales en discordia al recompensar a los usuarios por jugar juegos dentro de una selección curada de títulos o bundeos temáticos patrocinados por el anunciante. A medida que los jugadores participan en la búsqueda, eligen un juego de una lista precurada y juegan por un tiempo especificado. Una vez que han completado los Quest de los jugadores, los jugadores ganan las recompensas o las decoraciones de las medidas o los marcos de los marcos de los marcos. Al rodear el juego de una manera auténtica y atractiva «.

Junto con Arena Quests, Discord actualmente ofrece otros dos productos de misiones: Video Quests y Play Quests. Hasta el jueves, Discord también está lanzando video misiones en dispositivos móviles, que marcarán el primer producto publicitario no basado en PC de Discord.

Si bien las misiones de video de Discord se centran en conducir la conciencia y la consideración, un formato Discord dice que es ideal para trailers, nuevos anuncios de temporada, caídas de contenido descargable (DLC) y otro contenido de video, reproducir misiones, como Arena Quests, están diseñados para impulsar el juego. Las misiones de juego requieren que los usuarios jueguen o transmitan un juego para desbloquear recompensas, llevando a los jugadores directamente al juego.

Las misiones de Arena están disponibles en pruebas alfa ahora con «espacios limitados disponibles para socios seleccionados».

Según una encuesta interna de aproximadamente 1,000 usuarios de Discord, más del 50% de los usuarios que han visto o interactuado con una búsqueda en el último mes dicen que las misiones mejoran su experiencia en Discord, con jugadores que buscan proactivamente nuevas misiones para completar.

«Nuestra plataforma publicitaria tenía solo un año y medio cuando llegué aquí por primera vez; era muy temprano», dijo el vicepresidente de ventas de Discord, Adam Bauer Variedad. «Y creo que en el año y medio desde entonces, desde el punto de vista del producto, hemos transformado completamente lo que está disponible para los socios».

Bauer dice que el equipo de ventas de Discord adoptó un enfoque cauteloso «porque realmente queremos ser sensibles sobre cómo usamos los datos, cómo aplicamos datos, realmente para proteger no solo la plataforma, sino también a nuestros socios».

«Comenzamos a la ligera con una gran aplicación de datos de primera parte. Echando un vistazo a qué juegos les gusta jugar a las personas? MMPS, echar un vistazo a la asociación de datos de terceros y cosas así.

El miércoles, Discord anunció su asociación con GameSight para proporcionar la integración de la API de eventos de servidor a servir, y con AppSflyer como su primera plataforma de medición móvil (MMP) para proporcionar a los anunciantes la medición de campaña «confiable y segura de la privacidad».

Por Discord, «Los primeros resultados de la asociación demuestran cómo la integración de AppSflyer puede sobrealimentar las campañas de Discord. La segunda cena recientemente realizó dos videos en el video en dispositivos móviles con los favoritos de los fanáticos Venom, Thor y Spider-Man enfrentando una batalla de superhéroes. El segundo ascensor de la segunda campaña appsflyer y el primer desempeño de la primera campaña y el primer rendimiento de la campaña de la campaña y el primer desempeño de la campaña» «.