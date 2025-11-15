Dirk Nowitzki rompe el silencio sobre el despido de Nico Harrison por parte de los Mavericks

Dirk Nowitzki, el mejor jugador de Mavericks de Dallas historia, abordó públicamente la decisión de la organización de despedir al gerente general Nico Harrison, ofreciendo una reacción sincera y emotiva al turbulento año pasado de la franquicia.

hablando en Amazon Prime NBA teledifusióndonde ahora se desempeña como analista, Nowitzki dijo que la organización esperó demasiado para tomar la decisión.

«Creo que hay demasiadas distracciones, demasiadas cosas sucediendo como para seguir así». Nowitzki dijo. «Este movimiento probablemente debería haber ocurrido este verano, honestamente. No quería esta energía negativa y esta nube negra sobre el Bandera de Cooper era, pero aquí estamos ahora”.

Harrison fue despedido después de un comienzo de temporada de 3 a 8, y la indignación de los fanáticos alcanzó un punto de ebullición durante los partidos en casa.

Harrison será recordado por el controvertido intercambio de Luka Dončić

Harrison, ex ejecutivo de Nike y de la NBA, se convirtió en el centro de una de las decisiones directivas más controvertidas en la historia de los Mavericks cuando intercambió Luka Doncic hacia Lakers de Los Ángeles en febrero pasado, meses después de que Dončić llevara a Dallas a las Finales de la NBA de 2024.

Nowitzki reconoció lo que muchos fanáticos de los Mavericks han expresado desde el exitoso intercambio: incredulidad y frustración duradera.

«Esta base de fans es apasionada y leal», dijo Nowitzki. «Sabía que no iban a superarlo. Son extremadamente apasionados y este intercambio simplemente no tenía sentido. No tenía sentido para ellos y, realmente, no había explicación para ello».

Nowitzki añadió que Dallas pasó años construyendo un plantel adaptado a Dončić:

«Llegas a la final el año anterior, renuncias a todos esos activos para construir el equipo en torno a Luka… El equipo se construyó en torno a él».

El cambio de Dončić a los Lakers creó una brecha entre Nowitzki y los Mavericks

Dončić, ampliamente aclamado como el sucesor de Nowitzki y la próxima estrella generacional de la franquicia, fue traspasado a los Lakers con sólo 25 años. La medida fue tan impactante que contribuyó a que Nowitzki se distanciara de la organización.

En lugar de asistir a los eventos de los Mavericks, el miembro del Salón de la Fama viajó a Los Ángeles para estar presente en el debut de Dončić con el uniforme de los Lakers.

«Fue muy triste», dijo Nowitzki. «Fue muy triste cómo terminó eso y los fanáticos sienten que les robaron la oportunidad de ver el final, ver esto hasta el final, ver a Luka convertirse, con suerte, en un campeón algún día. Nunca llegaron a verlo».

Nowitzki: Los Mavericks deben “seguir adelante” y comenzar a reconstruir

A pesar de la persistente decepción, Nowitzki instó a los fanáticos de los Mavericks y a la organización a pasar página.

“Esto fue muy desgarrador, pero ahora creo que es hora de seguir adelante”, dijo. «Concéntrate en este equipo, en esta franquicia. Esto definitivamente hizo retroceder a la franquicia, pero ahora se trata de reconstruirla».

Agregó que la plantilla actual, liderada por la selección número uno Cooper Flagg, necesita estabilidad y un fuerte apoyo de los fanáticos a medida que la organización se reconstruye.

«Este equipo está pasando apuros un poco», dijo Nowitzki. «Necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Con suerte, podremos tener un buen año a partir de ahora y animar al equipo».