Dirigir al subdirector de la policía-Kasat Lantas, el jefe de policía de Priok a las filas: evite la más mínima violación

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok Mantenga una ceremonia de entrega de posición Subdirector de la policía Y Kasat entonces en el campo de precisión de la policía del puerto de Tanjung Priok, viernes 8 de agosto de 2025. La ceremonia fue dirigida directamente Kapolres Tanjung Priok Port Akbp Martuasah H. Tobing.

La posición de Wakapolres fue entregada desde Kompol Budi Santoso a Kompol Yudi Permadi. Mientras que la posición de Kasat cambió a los líderes de AKP Martha Catur a AKP Ginanjar Tejasasmita.

Cambio de posición basado en la carta de telegrama del Número de Jefe de Policía de Metro Jaya ST/359/VII/KEP/2025 con fecha del 25 de julio de 2025.

En su mandato, el jefe de policía expresó su gratitud a Kompol Budi y el AKP Martha, quienes habían dado la dedicación y la dedicación hasta ahora.

«Agradezco la mayor gratitud y aprecio por la dedicación, lealtad y dedicación que se ha dado mientras sirve en la Policía del Puerto de Tanjung Priok. Todos los logros positivos que se han logrado ciertamente se convierten en una base sólida para que los nuevos funcionarios continúen y mejoren el rendimiento en el futuro», dijo Martuasah.

Para los nuevos funcionarios, a saber, Kompol Yudi y el AKP Ginanjar, los Kapolres dijeron bienvenidos y felicitaciones de servicio en la Policía del Puerto de Tanjung Priok.

También espera que ambos puedan ajustarse inmediatamente al entorno de trabajo y poder cumplir con sus deberes y responsabilidades lo mejor posible.

«Muestre la integridad, la lealtad y la innovación para trabajar bien en comprensión de la condición del área en la Policía del Puerto de Tanjung Priok, lo que ha hecho los viejos funcionarios. Espero continuar y continuar mejorando. Estoy seguro de que estoy seguro y creo en la experiencia y el conocimiento de que debe continuar bien la tarea», dijo.

Según Martuasah, las mutaciones y la rotación dentro de la Policía Nacional son parte del proceso de desarrollo organizacional, así como una forma de dinámica de la Organización de la Policía Nacional para mejorar la calidad del rendimiento y los servicios a la comunidad.

También pidió a todos los miembros de la Policía del Puerto de Tanjung Priok que continuaran manteniendo la solidez y la sinergia, tanto interna como externa para mantener la seguridad y el orden en la jurisdicción de la Policía del Puerto Tanjung Priok.

«Evite la más mínima violación, ya sea un préstamo o Judol. Presta atención a la familia, no nos dejes abandonar a nuestra familia, tendremos éxito en el trabajo, pero la familia es desplazada», dijo.