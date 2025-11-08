Dirigiéndose a las personas mayores, 27 extranjeros chinos en un sindicato de fraude en línea disfrazados de policías

Jacarta – Red fraude en línea Paso transfronterizo controlado por ciudadanos extranjeros (WNA) de China, arrestados con éxito por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana (Satreskrim) Bekasi.

Lea también: ¡Expuesto! Presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta: ¡A menudo solo en clase!



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bekasi, AKBP Agta Bhuwana Putra, dijo que su partido había logrado asegurar 27 autor compuesto por 21 hombres y 6 mujeres, durante una redada en una casa en Gang Pelopor 2 Número 45, aldea de Kecepatan, distrito de East Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Agta dijo que esta divulgación comenzó con los resultados de una investigación sobre el informe informativo Número R/LI/329/X/RES.1.11/2025/POLRES METRO BEKASI de fecha 30 de octubre de 2025.

Lea también: Un residente del este de Yakarta se convierte en fugitivo de la policía de Semarang debido a un fraude de canciones utilizando IA



A partir de este informe, la policía rastreó un número de teléfono de Indonesia que se utilizaba a menudo para cometer fraude contra ciudadanos chinos.



Cientos de extranjeros chinos que cometieron estafas amorosas fueron deportados a su país

Lea también: El autor de la explosión en SMA 72 Yakarta es sospechoso de ser víctima de acoso, dice la policía



«Encontramos que la posición del número está en una casa en Gang Pelopor 2 No. 45, Kecepatan Village, East Tanjung Karang District, Bandar Lampung», dijo Agta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, la policía descubrió que los perpetradores estaban llevando a cabo fraudes o estafas en línea. Se hacen pasar por policías chinos para engañar y chantajear a sus víctimas. Su principal objetivo es anciano de 60 años y más.

“Después de realizar un examen, se descubrió que las víctimas eran WNA jueves. «Llevamos a los perpetradores a la Jefatura de Policía del Metro de Bekasi para una mayor investigación», explicó Agta.

Además de estar involucrados en fraudes transfronterizos, los perpetradores también violaron sus permisos de residencia en Indonesia. Luego, la policía coordinó con las autoridades de inmigración el proceso de deportación de todos los perpetradores.

«Hemos coordinado con las autoridades de inmigración para trasladar la supuesta violación del permiso de residencia del ciudadano extranjero, para que se puedan llevar a cabo más investigaciones», dijo Agta.

De los resultados de la investigación provisional se desprende que el cerebro de este sindicato es un ciudadano taiwanés que controla la red desde el extranjero.

La policía está trabajando ahora con la OCN Interpol para rastrear el paradero del autor intelectual.

tvOnenews/Rika Pangesti