Dirigiéndose a 7.000 beneficiarios, Mandiri Bakti Kesehatan está presente en 12 regiones de Indonesia

Jacarta – Banco Independiente reafirma su papel como socio estratégico del Gobierno en la aceleración de la resiliencia salud nacional. Esta coherencia se logra a través del programa Mandiri Bakti Kesehatan de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), que existe desde hace 27 años con el espíritu de «Sinergia para hacer avanzar el país».

Como paso concreto, Bank Mandiri proporcionará exámenes médicos y anteojos gratuitos a 7.000 beneficiarios en 12 oficinas regionales de Bank Mandiri en toda Indonesia simultáneamente el miércoles (15/10). En Yakarta, este programa está dirigido a 1.850 beneficiarios repartidos en la Universidad Mandiri Nawasena, TPI Muara Angke, Espacios públicos integrados adaptados a la infancia (RPTRA) Kebon Sirih y Pasar Jaya Tebet.

Este programa está dirigido a beneficiarios de diversos grupos comunitarios, que van desde pescadores, agricultores, comerciantes de mercados tradicionales, mototaxis y conductores de transporte público, porteadores de puertos, recolectores de basura, limpiadores, barrenderos, hasta comunidades artísticas y culturales tradicionales.

*El director principal del Banco, Mandiri Riduan (nombrado en el EGMS de 2025 y efectivo después de obtener la aprobación del OJK), enfatizó que la salud es una base importante para mejorar la calidad de vida de las personas. La presencia de Mandiri Bakti Kesehatan es una prueba de nuestro compromiso de apoyar la igualdad de acceso a los servicios de salud.

Programa de Servicio de Salud Independiente. Foto : Documentación del Banco Mandiri.

En su implementación, Bank Mandiri colabora con hospitales locales para brindar servicios generales de control de salud, como control de presión arterial, azúcar en sangre, colesterol y consultas médicas. Aparte de eso, Bank Mandiri también realiza exámenes de la vista y distribuye miles de gafas de forma gratuita que se espera mejoren la calidad de la visión de las personas y al mismo tiempo respalden su productividad en el trabajo y la creación.

Este programa está diseñado no sólo para mejorar la salud individual, sino también para fortalecer la conciencia pública sobre la importancia de un estilo de vida saludable. Esta iniciativa es un reflejo real del compromiso del Bank Mandiri de apoyar la Asta Cita del presidente Prabowo, especialmente la agenda para desarrollar recursos humanos superiores que sean saludables, productivos y competitivos.

«A través de Mandiri Bakti Kesehatan, queremos invitar a la gente a preocuparse por la salud, al tiempo que ampliamos los impactos sociales positivos. Esta es una forma de nuestra sinergia con el gobierno para fortalecer las bases de la salud nacional», añadió.