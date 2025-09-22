Dirigido por Andi Gani, Kspsi se encuentra con Puan Push Civil Supremation

Yakarta, Viva – Confederación del presidente de todos los sindicatos de trabajadores indonesios (Kspsi), Andi Gani Nena enfatizó que su partido apoya Supremacía civil.

Esto fue transmitido por Andi cuando llevó a KSPSI a tener una audiencia con el presidente DPR RI, Señora. en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

La audiencia se celebró durante la demostración de miles de trabajadores que eran miembros del KSPSI y varias otras organizaciones de trabajo frente al edificio del Parlamento/MPR aún estaban en curso.

En la audiencia, Andi dijo que su partido también expresó disturbios sobre el anarquismo que ocurrió a fines de agosto de 2025. Dijo que los trabajadores estaban a la vanguardia de apoyar a la supremacía civil.

«Así que enfatizamos que aquí las dos mayores confederaciones laborales, la mayoría en Indonesia, apoyan la supremacía civil, cualquiera que sea nuestro riesgo a la vanguardia», dijo Andi en el lugar.

Además, dijo Andi, KSPSI apoyó al parlamento indonesio para seguir siendo un hogar para todas las personas.

«Nunca tengas miedo de la presión de ninguna intervención del partido», dijo.

Andi alentó al DPR a continuar escuchando las aspiraciones del pueblo indonesio.

En esta manifestación, los trabajadores llevan cinco demandas, incluida la ratificación de la factura de empleo, rechazar políticas salariales baratas, eliminar los sistemas de subcontratación, apoyar a la policía nacional para defender la ley y defender la supremacía civil.