Dirigido al mercado de la industria del deporte, Bintang Toedjoe y Extrajoss Ultimate colaboran con Satria Muda Bandung

Jacarta – PT estrella toedjoe a través de extrajos Último reafirma su compromiso de dirigirse a los jóvenes, también en la industria del deporte. Esto se logró gracias a la participación de Extrajoss Ultimate. joven satria Bandungcomo compañero en este deporte.

El jefe de marketing de PT Bintang Toedjoe, Arwin Nugraha Hutasoit, explicó que, después de apoderarse de varias grandes ciudades con una serie de actividades emocionantes y activas, ahora Extrajoss Ultimate, con su energía, estilo de vida y entusiasmo juvenil, ha comenzado un nuevo capítulo en el mundo de los deportes.

«Esta colaboración nació de los valores comunes y la fuerte determinación ganadora del orgulloso equipo de Bandung, Satria Muda», dijo Arwin en su comunicado del martes 6 de enero de 2026.

Menpora Erick asistió a Satria Muda Pertamina Bandung

«Cesta «Este es un deporte muy dinámico y requiere altos niveles de energía, en línea con el producto Extrajoss Ultimate que se centra en la energía natural y apoya un estilo de vida activo», dijo.

En medio de una creciente conciencia pública, especialmente entre los jóvenes, sobre la importancia de vivir una vida sana y activa, Extrajoss Ultimate se ha convertido en un estilo de vida energético para aumentar el entusiasmo por perseguir sus sueños. Por tanto, el club Satria Muda Bandung es considerado el socio adecuado para iniciar el viaje de Extrajoss en el mundo del baloncesto.

Como uno de los clubes de baloncesto legendarios y destacados de Indonesia, Satria Muda Bandung es conocido como parte de la identidad deportiva de la ciudad de Bandung, que está estrechamente asociada con el sobrenombre de «Ciudad de Campeones» o #CiudadDeCampeones. El lanzamiento del equipo y camiseta para la temporada 2026 es un símbolo del nuevo rumbo del club, así como de su compromiso de seguir aportando al ecosistema deportivo nacional.

Siendo el primer club de baloncesto en colaborar con Extrajoss Ultimate, este espíritu ganador también fue recibido positivamente por el equipo Satria Muda. Para los jugadores, el apoyo de una marca que tiene la misma visión es una motivación adicional para desempeñarse de manera óptima durante toda la temporada.

El director general de Satria Muda Bandung, Christian Ronaldo Sitepu, también agradeció esta primera colaboración. Consideran que esta colaboración parte de la misma energía y entusiasmo.

«El apoyo de Extrajoss Ultimate es un estímulo para que sigamos jugando con alta intensidad, disciplina y una mentalidad ganadora, además de inspirar a la generación más joven a realizar sus sueños con un estilo de vida activo y amar los deportes, especialmente el baloncesto», dijo.