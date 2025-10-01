Dirigido a operar en un mes, el Ministro de Transporte empuja a Kai a completar la estación KRL en JIS

Yakarta, Viva – Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi aseguró que su partido junto con el gobierno provincial de Yakarta continuaría alentando Pt kai (Persero), para completar inmediatamente el desarrollo Estación KRL Solo en el Estadio Internacional de Yakarta (Él), North Yakarta.

Dudy incluso apunta a esta nueva estación hecho y listo funcionar En el lapso de 1-2 meses en el futuro, como lo declaró su partido a PT Kai como el bumn del operador de servicios ferroviarios en Indonesia.

«Hablamos con el Kai ayer, preguntando que la estación cerca de JIS se realizó de inmediato para que la comunidad pudiera moverse fácilmente en JIS accediendo a trenes», dijo Dudy en una discusión con los medios de comunicación en Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

Estadio Internacional de Yakarta (JIS)

«Mi esperanza es que tal vez 1-2 meses puedan completarse. Porque generalmente a fines de ese año muchos eventos que tuvieron lugar en el Ancol y las áreas circundantes», dijo.

Dudy enfatizó la importancia de esta nueva estación JIS, para fomentar la accesibilidad de la comunidad a los servicios de transporte público alrededor del estadio JIS.

«Hasta ahora, si hay eventos o actividades que tienen lugar allí, los visitantes son bastante difíciles de acceder a los servicios públicos», dijo el Ministro de Transporte.

No solo eso, Dudy dijo que su partido junto con el gobierno provincial de Yakarta también planeó construir una estación de bienes especial en el área de Cipinang, East Yakarta.

El objetivo no es otro que apoyar el proceso comercial de PT Food Station Tjipinang Jaya, que se encuentra en el área.

«Por lo tanto, la estación de artículos en Cipinang es ayudar a las actividades comerciales de la estación de alimentos en Cipinang, para que pueda facilitarse mediante la provisión de trenes de bienes de Kai», dijo.