Dirgahayu de la República de Indonesia, aquí hay 8 pasos concretos para que BRI apoye a la nación más soberano, próspero y avanzado

VIVA – Conmemorando el 80 aniversario de la República Indonesia El 17 de agosto de 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Fortalecer su papel como socio estratégico del desarrollo nacional a través de diversas iniciativas que tienen un impacto real en las personas. Este espíritu está en línea con el tema «United Sovereignty, People of Prosperous, Indonesia Advanced» que se llevó a cabo en la conmemoración de la independencia este año.

El presidente de BRI, Hery Gunardi, reveló el espíritu de independencia que se celebró este año se convirtió en el impulso de Bri para continuar fortaleciendo la contribución real a la nación.

«Creemos que la soberanía y el progreso de Indonesia comienzan desde la independencia de la economía del pueblo. En relación con la economía del pueblo, BRI está presente no solo como una institución financiera, sino también como una pareja proactiva fomenta el bienestar equitativo del pueblo indonesio, especialmente a través del empoderamiento de las MISMES», dijo Hery.

Por lo tanto, BRI continúa desempeñando un papel activo en el apoyo a diversos programas de gobierno prioritarios que son pro -personas, especialmente aquellas que se dirigen al fortalecimiento de la economía del pueblo y mejoran el bienestar de la comunidad. Al menos aquí hay 8 (ocho) las verdaderas contribuciones de Bri al país:

1. Distribuya el crédito MSME más grande en Indonesia por valor de Rp1,137.84 billones

BRI continúa demostrando su compromiso para alentar el crecimiento del sector MIPYME como la columna vertebral de la economía nacional. Las alineaciones de BRI se realizan a través de la provisión de acceso al financiamiento para que los actores de MIPYME puedan continuar creciendo saludables y sostenibles. A junio de 2025, la distribución crediticia de BRI creció 6.0% año tras año a RP1,416.6 billones. Del crédito total distribuido, el segmento MSME tomó una porción del 80.32% o equivalente a RP1,137.84 billones.

Además, BRI también es el mayor distribuidor de crédito comercial de personas (KUR) en Indonesia y contribuye directamente a la expansión de las oportunidades de empleo y alentar el crecimiento de la economía de base. A lo largo de enero -junio de 2025, BRI ha distribuido Kur Worth Rp83.88 billones a 1.8 millones de deudores, incluidos los actores de MIPYME involucrados en programas sociales, como proveedores en programas de alimentación nutritivos gratuitos en toda Indonesia. Este apoyo ayudó a fortalecer la cadena de suministro al tiempo que crea trabajos más equitativos en varias regiones.

2. Acelera la inclusión financiera a los 1,22 millones de agentes y 7,422 oficinas

En medio de los esfuerzos para alentar la inclusión financiera y la alfabetización nacional, la red Bri Agent Bri es la primera línea de BRI en la presentación de servicios bancarios a los rincones del país. Hasta junio de 2025, AgentsBrilink había alcanzado 1.22 millones de distribuidos en 67 mil aldeas, durante 6 meses los agentes habían procesado 540 millones de transacciones con un volumen de Rp843 billones.

Además de la red de agentes, BRI continúa brindando servicios extensos a través de 7.422 oficinas repartidas en toda Indonesia, asegurando que cada capa de la sociedad tenga fácil acceso a la banca.

3. Presente Facilidad de transacciones, BRIMO ha sido utilizado por 42.7 millones de usuarios

BRI continúa desarrollando el ecosistema BRIMO Super App como parte de una estrategia de transformación digital para facilitar que las personas realicen transacciones. A junio de 2025, el número de usuarios de BRIMO aumentó 21.2% interanual a 42.7 millones. El volumen de la transacción BRIMO aumentó 25.5% interanual, a RP3,231.7 billones. Este logro confirma la relevancia de BRIMO para satisfacer las necesidades de los servicios de banca digital comunitaria.

BRIMO también es la aplicación de banca móvil de mayor calificación entre los bancos convencionales en Indonesia, obteniendo un puntaje de 4.7 en Google Play y la App Store. Esta evaluación positiva refleja el nivel de satisfacción del usuario con los servicios BRIMO.

4

Además de proporcionar acceso de capital, el éxito de BRI en la construcción de un ecosistema comercial y explicar que las MIPYME son compatibles con la asistencia del cliente. Donde, hasta 4.625 pueblos brilianos, 41,217 grupos de negocios y 54 casas de bumn se convirtieron en parte de la iniciativa de empoderamiento de Bri se extendieron por toda Indonesia. El enfoque de la asistencia para empoderar y explicar las MIPYME incluye educación financiera, capacitación empresarial y programas de desarrollo de capacidades comerciales.

5. Fortalecimiento de la economía de Grasroot, Holding Ultra Micro sirve a 34.7 millones de deudores y 126 millones de cuentas de depósito

Para expandir el acceso de capital mientras fortalece la resiliencia económica a nivel de base (base), combinando a BRI como padre, junto con Pt Pegadaian y Pt Madani National Madani (PNM), manteniendo ultra micro hasta el segundo trimestre de 2025 ha servido a 34.7 millones de deudores activos con una financiación total de RP631.9 trillón. En el mismo período, el número de micro depósitos también alcanzó los 126 millones de cuentas.

6. Apoye el programa de 3 millones de casas, Bri está apuntando a la distribución de 25,000 FLPP KPR

Bri continúa desempeñando un papel activo en la reducción de los atrasos nacionales de vivienda. Como uno de los socios de canalización de la Instalación de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP), BRI en 2025 recibió un mandato adicional de la cuota de distribución a 25,000 unidades, o más de 7,300 unidades de la cuota anterior por un total de 17,700 unidades.

La adición de esta cuota es parte del apoyo de BRI para el programa de 3 millones de la Cámara lanzada por el gobierno. Hasta el segundo trimestre de 2025, BRI había distribuido hipotecas subsidiadas de FLPP a 97,878 beneficiarios con un alcance pendiente de Rp13.35 billones o crecieron 19.51% yoy.

7. Apoye el desarrollo de la Cooperativa Red and White Village a través de la asistencia comercial y el acceso a los servicios financieros

Bri apoya el Programa Cooperativo Red y Kelurahan Village/Kelurahan (KDMP) lanzado por el Presidente el 21 de julio de 2025 como un paso para fortalecer la economía del pueblo de la aldea. Como socio, BRI brinda asistencia y acceso al producto (una solución de BRI) para garantizar que la cooperativa de la aldea roja y blanca crezca de manera sostenible.

La asistencia comercial se lleva a cabo para que los administradores cooperativos puedan obtener soluciones financieras, asistencia comercial en agentes de agente, organizar la capacitación gerencial y los miembros, así como proporcionar plataformas digitales para la educación y la evaluación de la capacidad. Mientras tanto, el concepto de solución One BRI, BRI proporciona acceso financiero de acuerdo con las necesidades de las cooperativas, presentando a los agentes de los servicios financieros formales, así como la provisión de Qlola por parte de BRI para facilitar la gestión financiera.

8. Sirve a 1,5 millones de trabajadores migrantes indonesios, fortalezca el papel del Banco de Pahlawan de divisas.

BRI continúa enfatizando su compromiso en servir a los trabajadores migrantes indonesios (PMI) conocidos como héroes de divisas. Hasta ahora, había 1,5 millones de clientes que han utilizado servicios de remesas BRI (enviando dinero) en todo el mundo, donde todos ellos son PMI que funcionan en varios países. Los servicios de remesas BRI están diseñados para facilitar que PMI envíe su arduo trabajo a las familias en el país de manera segura, rápida y asequible.

Como evidencia clara de apoyo para PMI, BRI amplió su alcance de servicio bancario a Taiwán a través de la apertura de la sucursal de Bri Taipei el 8 de agosto de 2025. Como la única sucursal de Indonesia en Taiwán, Bri Taipei Branch Branch está lista para convertirse en un centro de servicio bancario integral, especialmente para alrededor de 360 mil PMI que trabajan en Taiwán a través de servicios de remesas, depósitos e inversiones e inversiones para la planificación bancaria futura. The development of services in Taiwan complements the presence of BRI in various countries through the international office networks, where BRI currently has offices in various countries including the BRI New York Agency (BRI), BRI Singapore Branch (BRISG), BRI Hong Kong Representative Office (BRI HKRO), and BRI Timor Leste Branch (Britl) and BRI Cayman Island Branch (BRISG), BRI Hong Kong Representative Office (BRI HKRO), y Bri Timor Leste Branch (Britl) y Bri Cayman Island Branch (Brisg).

«BRI continuará siendo parte del largo viaje de esta nación, asegurando que cada paso de desarrollo brinde beneficios concretos a las personas. Al fortalecer las MIPYME, ampliando la inclusión financiera y alentando la transformación, somos optimistas de que Indonesia puede convertirse en un país cada vez más soberano, próspero y avanzado», concluyó la heredera.