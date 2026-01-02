Directores sobre sus películas favoritas de 2025

Por Julio Torres

Revelación completa: soy amiga de Emma Stone; Nunca conocí a Yorgos Lanthimos, pero soy fan desde que vi “Dogtooth” en la universidad. La transparencia parece una forma de honrar una película sobre paranoia, iluminación con gas, mentiras y manipulación.

En la primera observación, mi simpatía oscilaba entre Teddy de Jesse Plemons y Michelle de Emma. Es un teórico de la conspiración grasiento, probablemente muy enfermo, que ha secuestrado a una jefa fría y robótica (mi pequeño detalle favorito es que ella se pone la gabardina sobre los hombros para salir de su mansión, da tres pasos hasta su auto y se la quita). Verla escuchando tranquilamente sus trastornadas tonterías sobre cómo debía establecer contacto con su nave me hizo simpatizar con ella a pesar de que soy propenso a no agradarme por un director ejecutivo farmacéutico calculador. Después de todo, ella es su víctima. Sin embargo, su crueldad se revela más tarde, seguida de una serie de escaladas violentas y desesperadas por parte de ambos. Yorgos mantiene deliberadamente a su audiencia en la oscuridad durante gran parte de la película y, al hacerlo, colorea la película con la incómoda paranoia de sus personajes.

Es en el vertiginoso y meticuloso enfrentamiento entre los protagonistas, cada uno trabajando incansablemente para afirmar su versión de la verdad, donde reside el corazón de la película. El énfasis y la moderación de Yorgos en estas escenas nos hacen sentir como otra persona en la sala tratando de darle sentido a las cosas, volviéndose locos en el proceso. Esa desconcertante partitura de sintetizador que sigue a los personajes lleva esta sensación de inmersión aún más lejos. El resultado se siente como navegar en línea leyendo enfoques muy diferentes sobre los mismos temas. En cierto momento uno empieza a preguntarse… ¿tiene razón? ¿Podría ser ella una extraterrestre?

Pensé en todas las veces que me hicieron sentir como un teórico de la conspiración por hacer preguntas como «¿Qué más posee esta empresa de medios?» “¿Por qué mi escuela invierte en fabricantes de armas?” “¿Por qué ya no se recomienda esta vacuna?” “¿Qué significaría si esta empresa comprara este transmisor?”

Hemos entrado en una era de escepticismo necesario, fácilmente descartado como paranoia por una clase dominante que se ha posicionado como la voz de la razón. Al fin y al cabo, los escépticos llevan carteles de cartón, mientras que la gente “razonable” lleva trajes. Michelle le dice con calma a su secuestrador que está en una “cámara de eco”, y lo dice casi como si estuviera tratando de ayudarlo a salir de ella. Esto me recordó a los políticos que decían que los jóvenes se confunden al observar las guerras a través de TikTok, que están consumiendo propaganda. No importa que grupos de intereses especiales financien la carrera de estos políticos a cambio de estas opiniones. ¿Quién es el propagandista?

Me resulta imposible elogiar significativamente esta película en el vacío; Debido a que nosotros, como audiencia, a menudo somos manipulados y mentidos por fuerzas más poderosas que nosotros, esta película resuena y se habla tanto de ella.

A los protagonistas de Yorgos a menudo se les oculta la verdad, y llegar al fondo de ella rara vez produce felicidad. Además, casi siempre se sienten muy solos. Teddy afirma con orgullo que lo hace todo solo, que no forma parte de ningún movimiento. El escepticismo aisla, especialmente cuando aquellos cuyas agendas chocan con la verdad te dicen que estás loco. Pero películas como estas pueden hacernos sentir menos solos.

“No estamos solos”, se lee en un artículo sensacionalista sobre extraterrestres que Teddy tiene en su cocina. Elijo eso como mi comida para llevar aquí. Tal vez nos sintamos desesperados, tal vez las corporaciones y los políticos puedan jugar con nuestro destino mientras nos hacen sentir locos por señalarlo. ¡Pero no estamos solos!

julio Torres es autor, comediante, actor, escritor, director y productor. Sus créditos incluyen “Saturday Night Live”, “Los Espookys”, “Fantasmas” y “Problemista”.