Directores del AFI Fest sobre el cartel de 2025, Springsteen y los estrenos

Posicionado como el último gran festival de cine del año, AFI Fest es cuando el circuito global llega a las puertas de Hollywood en el Teatro Chino TCL. Para los nuevos lanzamientos con aspiraciones de premios, puede servir como un regreso culminante al estudio para impulsar un lanzamiento amplio. Para los directores jóvenes, en particular los graduados del Conservatorio del American Film Institute, es una vía para anunciarse en la industria cinematográfica. Para los cinéfilos de Los Ángeles, es un fin de semana repleto de películas destacadas de Berlín, Cannes y Venecia.

La alineación de este año se anuncia como Fiesta AFIes el más grande de todos los tiempos, con más de 90 funciones durante los cinco días del 22 al 26 de octubre. Reunir la lista es un esfuerzo de todo el año para el director del festival, Todd Hitchcock, la directora de programación de AFI, Abbie Algar, y su equipo. Además del festival, Hitchcock y Algar también trabajan desde el área de Washington, DC para organizar la programación diaria del Silver Theatre de AFI en Silver Spring, Maryland, presentando nuevos lanzamientos, proyecciones de repertorio y festivales temáticos. En los años posteriores a la pandemia de COVID, el presidente de AFI, Bob Gazzale, recurrió al equipo de Silver para que asumiera la dirección del AFI Fest. La edición de 2025 marcará el tercer año que Hitchcock y Algar la dirigen.

«Vemos el arco de exhibición completo. Proyectaremos el AFI Fest y luego, el año siguiente, lo proyectaremos como estreno en el Silver», dice Algar.

Como ocurre con la mayoría de los festivales de cine desde la pandemia, el AFI Fest ha realizado ajustes año tras año para encontrar una forma que tenga sentido para su futuro. Eso incluye la introducción (y expansión) de una opción de paquete de boletos. Lanzado por primera vez en 2023 como un paquete de seis entradas, el AFI Fest lo amplió a ocho entradas en 2024. Para 2025, los paquetes vienen en 10.

«Cada festival hace una cierta cantidad de retoques cada año», dice Hitchcock. «Nos dimos cuenta de que no es necesariamente una persona; es para parejas de personas y familias. El paquete es pura funcionalidad. Puedes usar las entradas en cualquier combinación. Un comprador puede venir en grupo y usarlas en una proyección. No es como un pase, que es para una persona».

Si bien el AFI Fest ha sido el festival de otoño insignia de Los Ángeles durante muchos años, el Beyond Fest de principios de otoño, operado en asociación con la principal organización de repertorio de la ciudad, American Cinematheque, ha seguido expandiendo su presencia, manteniendo un enfoque de género pero agregando más títulos aptos para premios. Neon, el patrocinador presentador de Beyond Fest, eligió utilizar el festival para albergar los estrenos en Los Ángeles de “The Secret Agent” y “No Other Choice”, sus llamativas adquisiciones en festivales, con prestigio de autor y ambiciones de premios. Neon está ausente del AFI Fest de este año. De hecho, Beyond y AFI comparten sólo dos funciones este año: “The Testament of Ann Lee” de Searchlight y “Bugonia” de Focus Features, ambas premian a los jugadores.

«Hay una programación estupenda en Beyond Fest, pero ciertamente hay suficiente para todos. Así que no, no lo vemos como algo competitivo», dice Hitchcock. «Hay realidades en la parte del lanzamiento comercial que estamos tratando de mantener. Queremos tener estrenos en el área de Los Ángeles, así que eso influye. Pero nos encanta la programación con la que saldremos. Creemos que a nuestra audiencia también le encantará».

Las siete alfombras rojas del AFI Fest son estrenos en Los Ángeles y se encuentran en el auditorio principal del Teatro Chino. La selección de la noche de apertura del miércoles es “de 20th Century Studios”.Springsteen: Líbrame de la nada«, una película biográfica musical en la que Jeremy Allen White interpreta a The Boss. La alfombra representa un último impulso promocional para la película, que llegará a los cines de todo el país la noche siguiente. Para la noche de cierre, Focus presentará su estreno mundial de «Canción cantada azul”, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson como una pareja cuyo grupo de portada de Neil Diamond atraviesa importantes dificultades personales.

«Un distribuidor hipotético podría imaginar que quiere una alfombra roja, pero ¿es la forma correcta de presentar la película? ¿Vamos a llenar esa sala descomunal? Tiene que estar a la altura», dice Hitchcock. «También están ‘Nuremberg’ y ‘Jay Kelly’, de las que ciertamente se habla en el contexto de los Oscar. Pero no descarten ‘La película Bob Esponja: La búsqueda de los pantalones cuadrados’, un estreno mundial. Extraoficialmente tenemos ese anuncio matinal con una película animada. Nos encanta que las familias disfruten de eso como parte de nuestro ambiente de festival».

Los otros dos estrenos en la alfombra roja, la película biográfica del boxeador Sydney Sweeney “Christy” y el thriller sobre el trabajo bancario de Gus Van Sant “Dead Man’s Wire”, provienen de nuevas empresas de distribución: Black Bear y Row K, respectivamente. Como tal, AFI Fest será el anfitrión de los primeros estrenos en Los Ángeles para ambos carteles, cada uno de los cuales busca anunciarse ante la industria en general.

«Black Bear ha sido una productora durante mucho tiempo, pero ahora están esperando su distribución. Y luego ‘Dead Man’s Wire’ es la primera adquisición de Row K, que realizó en Venecia y Toronto», dice Hitchcock. «Ambos están haciendo un cálculo, ayudando a que esas películas se presenten en gran medida ante la audiencia aquí y se destaquen dentro del calendario de otoño. Y también me encanta la historia de la industria sobre el comienzo de esas nuevas empresas».

Guillermo del Toro es el director artístico invitado del AFI Fest este año y programa cuatro proyecciones de repertorio: “Barry Lyndon”, “The Duellists”, “Fellini’s Casanova” y la poco vista película de terror italiana “Arcane Sorcerer”. En 2023, elegiste a Greta Gerwig para este papel, pero el año pasado no hubo ninguna directora artística invitada. ¿Cómo surgió para esta edición?

Hitchcock: Fue sólo una peculiaridad del año pasado que optamos por renunciar a ello. Tuvimos extraoficialmente, en ese lugar, una conversación destacada del director con Robert Zemeckis y Tom Hanks. Pero existía la creencia de que deberíamos regresar. Todo surgió bastante rápido con Del Toro, obviamente un cineasta fantástico y amante del cine. Fue carta blanca; que seria tú ¿Te gusta programar? Y por un día utilizaremos el egipcio, que proyecta las cuatro películas el sábado. Eso es nuevo de hace un año.

Netflix es propietario del egipcio y del Toro se asoció con el transmisor de “Frankenstein”. Eso debe ayudar a que el lugar se incorpore.

Hitchcock: ¡No duele!

¿Hay algún tema común que surgiera mientras programabas la programación de este año?

ALGAR: Parece que tenemos mucho material relacionado con la música este año, entre “Deliver Me From Nowhere” y “Song Sung Blue”. También tenemos “Bruce Springsteen: Nebraska Live” como estreno mundial. Es una película de concierto: Springsteen en un escenario, muy sobrio, interpretando su disco “Nebraska” íntegramente. Espero que la gente venga a ver ambos.

Me imagino que características relacionadas con la música como esa también ayudan a expandir la audiencia del AFI Fest más allá de los círculos cinéfilos y de la industria.

Hitchcock: Ciertamente hay un aspecto de eso ahí; Tienen fans externos que no necesariamente irían a un festival de cine. La música es algo que me gusta que destaquemos siempre que sea posible. También tenemos la versión profesional de la reposición de Broadway de 2023 de “Merrily We Roll Along” y tenemos el documental de Selena Quintanilla. “The Testament of Ann Lee” también es un musical, realmente un musical, sobre el movimiento Shaker. Y es brillante.

ALGAR: Nuestra alineación me parece muy global, este año aún más. Esta misma mañana nos enteramos de que el Reino Unido ha presentado “My Father’s Shadow” para consideración internacional. Este es el vigésimo que tenemos ahora, que es mucho más que el año pasado.

Hitchcock: Abby y yo somos devotos de la historia del cine, lo que no significa que eso se traduzca en lo que hay en la selección. Pero este año tenemos “The Ozu Diaries”, un maravilloso recorrido por el mundo de Ozu, y “The Hang of Stuart Cornfeld”. No es un nombre muy conocido, pero es un productor bastante interesante que tiene algunas historias legítimas, entre ellas la de conseguir que Mel Brooks reclutara a David Lynch para dirigir «El hombre elefante». Cornfeld fue alumno del Conservatorio AFI, al igual que Lynch. También incluye lo que debe ser una de las últimas entrevistas con Lynch. Y hay varias películas dirigidas por alumnos de AFI. Está “La peste”, que es una película de género creativo: básicamente “El señor de las moscas” en un campamento deportivo. Es realmente un buen debut de Charlie Polinger. También tenemos un estreno mundial llamado “Junkie”, dirigido por William Means, sobre una mujer que se encuentra en plena adicción. Patty Jenkins, también alumna, es productora ejecutiva. Estamos felices de celebrar esa relación mentor-aprendiz.

Es importante que un festival de cine mantenga una identidad local. Las conexiones con el Conservatorio AFI son parte de esto. ¿Es un enfoque en Los Ángeles algo que estás considerando al armar una alineación?

Hitchcock: Ciertamente somos conscientes de ello. ¿Cómo no estarlo? Y esto está separado del Conservatorio. Ya sea por el escenario, la demografía de Los Ángeles, pensamos: «El festival se llevará a cabo aquí.“

ALGAR: Es casi como un regreso a casa para algunas de estas películas. Nuestro documental de Carl Bean “I Was Born This Way” tiene una fuerte conexión con Los Ángeles. “By Design” de Amanda Kramer está ambientada en Los Ángeles y la mayor parte del equipo tiene su sede allí. Tuvo su festival, pero esta es la proyección local. Algunos de nuestros programadores están en Los Ángeles, por lo que tienen estos conocimientos.

Hitchcock: Nada de lo cual quiere decir que esto sea un atajo para ser seleccionado. Pero es maravilloso que haya funcionado. Nos encantan las películas y ahora eso será parte de la historia.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.