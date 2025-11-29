Directores de Zootopia 2 sobre los huevos de Pascua para El resplandor y el silencio de los corderos

ALERTA DE SPOILER: Esta historia analiza los puntos principales de la trama, incluido el final y las escenas posteriores a los créditos, de “Zootopía 2”, actualmente en cartelera en cines.

Los policías novatos de “Zootopia” Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) están de regreso.

En la secuela de la película, “Zootopia 2”, el dúo se encuentra cara a cara con una misteriosa víbora, Gary De’Snake (con la voz de Ke Huy Quan). Mientras intentan resolver el misterio de Gary De’Snake, se embarcan en una investigación para descubrir una población de reptiles oculta.

La premisa de la película brindó a los codirectores Jared Bush y Byron Howard una oportunidad perfecta para rendir homenaje a grandes clásicos del terror, incluidos “El resplandor” y “El silencio de los inocentes”.

hablando con VariedadBush y Howard confesaron su adoración por la película de Stanley Kubrick de 1980. La trama de “Zootopia 2” les dio espacio para desarrollar una idea.

En la película, la familia Lynxley, un grupo de linces, naturalmente, incluye a Milton Lynxley (con la voz de David Strathairn), el rico patriarca de la familia, quien, junto con su familia, Cattrick (Macaulay Culkin), Kitty (Brenda Song) y Pawbert (Andy Samberg), intentan evitar que la verdad sobre la historia de la ciudad salga a la luz.

Bush dice: «Teníamos la idea de que estos linces eran obviamente los villanos, y tenía sentido tener esta gran mansión y luego este laberinto gigante en la parte trasera».

La idea de “El Resplandor” surgió en un borrador muy inicial. Por mucho que les encantó la idea, ninguno pensó en lo difícil que sería para sus animadores y su equipo de efectos visuales lograrlo. Los animadores no sólo tuvieron que construir un laberinto con millones de hojas, sino que tendrían que estar cubiertos de nieve. Llevando la idea un paso más allá, Bush dice: «Entonces dijimos: ‘En lugar de que Nick y Judy lo revisen, lo que pasó es que vamos a tomar un Snowcat gigante y destrozarlo'».

Todos esos pasos supusieron un desafío para el equipo de efectos visuales. “Tienen que arreglar [the animation] «Hay que destruirlo», dice Bush. «No es que puedas destruir lo que quieras. Toda la destrucción también tiene que integrarse en el diseño y descubrir el camino exacto de ese Snowcat”.

Preste mucha atención a los créditos finales: los animadores que trabajaron en el vehículo Snowcat que destruyó el laberinto reciben todo el crédito como «líderes de destrucción». Además de crear el laberinto y cubrirlo de nieve, Pawbert cojea a través del laberinto, en gran homenaje al personaje de Jack Nicholson.

«Pawbert tenía que estar animado moviéndose por el espacio», dice Bush.

Se habían contratado diferentes animadores con meses de antelación, cada uno con la tarea de trabajar en sus respectivas tomas. Sin embargo, el animador de Disney Louaye Moulayess era un fanático incondicional de la película. El día que se asignaba esa secuencia, Moulayess se presentó en las oficinas de animación vistiendo una camiseta de “El Resplandor”. Hizo una petición y dijo: «Debes darme esta inyección».

La petición de Moulayess tuvo éxito. Se le asignó la tarea de animar a Pawbert en el laberinto. «Desapareció y regresó una semana después, lo que desquicia a Pawbert como Jack Nicholson, y es simplemente increíble», dice Bush.

La primera vez que el dúo vio la escena terminada fue durante la revisión de iluminación.

Howard dice: «Ahí es donde obtuviste todos los efectos, la animación, la preparación, el viento y el pelaje. Ves la increíble luz y la toma desde atrás cuando cojea por el laberinto, y ves la nieve caer. Nos estábamos riendo a carcajadas. Es increíble».

La guinda del pastel fue la partitura del compositor Michael Giacchino. Bush dice: «Tomó ese tema que es tan famoso, y en el momento en que lo escuchas, sabes exactamente dónde estás. Combina eso con su increíble partitura y su tema del villano Lynxley… cuando estábamos en el escenario de partituras para eso, los altos mandos preguntaron: ‘¿Qué tan fuerte quieres que toquemos esto?’ Y él dijo: ‘Todo lo que tienes’”.

Si bien la escena probablemente pasará desapercibida para cualquier niño, Howard dice que tenían que tener en mente a su audiencia principal. «Pensarán: ‘Ese tipo está trastornado, es el malo y quiero que nuestros héroes lo atrapen, y eso es todo lo que necesitas». Y si eso les resulta confuso, “Hay un Snowcat de 5000 libras a punto de atravesar ese laberinto que les devolverá la claridad a los niños”.

“El Resplandor” no es el único guiño que Bush y Howard hacen a las películas de terror clásicas.

Cuando Nick estuvo brevemente en la cárcel, el dúo no perdió la oportunidad de rendir homenaje a «El silencio de los corderos» de Jonathan Demme. Bellwether está en una de las celdas y su escena recuerda a Hannibal Lecter de Anthony Hopkins.

Sin embargo, la pareja sabía cuándo tenían que retroceder. «Esa escena solía durar cuatro minutos», dice Bush. “Hicimos palabra por palabra la primera escena en la que Hannibal Lecter se encuentra con Clarice, hasta el guardia que dice: ‘Todo el camino a la izquierda, quédate a la derecha’”. Pero se dieron cuenta de que era demasiado. «Ahí es donde vamos, y ahora hemos perdido a nuestros miembros más jóvenes de la audiencia».