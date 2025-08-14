Directores de ‘Presidente Sordos ahora’ sobre la puntualidad de las protestas de los estudiantes

En 1988, un movimiento de derechos civiles condujo a un cambio significativo. Sin embargo, no se discute o incluso se enseña, hasta ahora.

AppleTV+»¡Presidente sordo ahora!«Recuerda cómo, en 1988, los estudiantes de la Universidad de Gallaudet protestaron durante una semana hasta que finalmente eligieron al primer presidente sordoso en dirigir la universidad después de 125 años de nunca tener un presidente sordo.

Nyle DiMarco, codirector y coproductor de la película, habló a través de un intérprete y dijo: «A lo largo de la historia, se puede ver que las historias sordas y discapacitadas realmente se han dejado fuera de los libros de texto. Hay tantos momentos a lo largo de nuestra historia que puede ver personas sordas y discapacitadas que realmente han dado forma a la historia mundial en general». Continuó diciendo: «En realidad soy de una familia sorda de cuarta generación. Así que tengo dos hermanos, dos padres, abuelos e incluso mis bisabuelos son sordos.

DiMarco aprendió muy rápidamente sobre otro movimiento de derechos civiles, pero no esto. Era algo que le pareció contar. «Me di cuenta de que era diferente, donde mi gente no tenía igualdad de condiciones en la sociedad y no era visto como igual».

Y entonces esperó 35 años para que se contara esta historia.

El codirector y coproductor Davis Guggenheim, cuyos créditos incluyen «Él me llamó Malala» y «Still: A Michael J. Fox Movie», fue estudiante de historia, pero no sabía nada sobre el movimiento. Es decir, hasta que DiMarco se lo trajo. «Es uno de estos casos en los que cuatro jóvenes en cuestión de días se convierten en líderes. No se llevan bien. Lo descubren y cambian la forma en que Estados Unidos mira el mundo. Es una historia bastante extraordinaria y un verdadero regalo».

DiMarco fue un campeón de esto, y Guggenheim estaba más que feliz de saltar a bordo.

Antes de que DiMarco incluso lo trajera a Guggenheim, la idea era que sería un proyecto con guión. Fue Guggenheim quien sugirió que esta historia debía ser un documental.

DiMarco explicó que tenía algunos objetivos. «Al hacer esta película, quería que fuera algo que la gente sorda fuera a ver y decir: ‘Esa es nuestra película’. Y eso significaba mucho para mí.

Fue entonces cuando Guggenheim invitó a DiMarco a codirigir. Pero no terminó ahí. Las personas sordas en todos los departamentos artesanales y de la tripulación fueron traídos para hacer que esta historia sea lo más auténtica de la vida real posible.

Se necesitó experimentar con la junta de la historia. El mayor ser fue ayudar a escuchar a las personas a comprender la relación de las personas sordas con el sonido. DiMarco explicó: «Es posible que no escuchemos el sonido que hace el ruido. Hay indicadores visuales, como has visto en la película, y así es como experimentamos el sonido. Entonces, con esas visualizaciones y esos momentos, realmente queríamos tocar con un diseño sordo y no estábamos seguros de que funcionara. Pero en nuestra colaboración, experimentamos e intentamos que todo sucedió y fue muy divertido, y nosotros pudimos hacer algo genial para hacer algo genial.

Guggenheim agregó que durante las reuniones, «Estaría sentado allí sintiendo conversaciones totalmente incómodas en la habitación porque tú, mientras pudieras ver a alguien, podrías entenderlo. Y no podía entender nada. Y pensé, necesito que la audiencia sienta lo que siento». Fue entonces cuando decidieron experimentar con el enfoque sónico y sacar el sonido por completo. «¿Qué pasa si tirabas al espectador en la experiencia sorda y los tirabas de nuevo a la experiencia auditiva? ¿Y qué si pasas por las puertas de Gallaudet, pasas de una habitación muy ruidosa a este mundo que es muy, muy diferente?»

Fue idea de DiMarco entrevistar a los cuatro sujetos Bridgetta Bourne-Firl, Jerry Covell, Greg Hlibok y Tim Rarus, y cómo serían la mejor manera de llegar al corazón de la historia. Pero también obtenerlos por separado para garantizar que saliera la verdad de lo que sucedió. «Es casi como si todos supieran cuando alguien conoce la historia y te lo están diciendo, se saltan las cosas más allá. Pero si le dicen a alguien que nunca lo ha escuchado antes. Pero yo haría las entrevistas, pero Nyle estaría golpeando mi hombro, yendo,» espera un minuto, está lleno de mierda. Está mintiendo para contar la historia sobre lo que dijeron «.

En una escena, se muestra la ex presidenta de la Junta de Síndicos Jane Spilman. Según los informes, dijo: «Las personas sordas no están listas para funcionar en un mundo de la audición».

DiMarco explicó cómo, durante más de 35 años, nunca había habido evidencia sólida de que esto hubiera sucedido. Él explicó: «Cuando nos comunicamos con Gallaudet, tuvimos la suerte de obtener más de 40 horas de imágenes de archivo. Y después de evaluar cada píxel, no pudimos encontrarlo. Pero cuando mostramos el corte inicial a los cuatro líderes estudiantiles, su primera respuesta fue, aunque no tenemos evidencia de ello, todo lo demás señala; sus expresiones faciales, la forma en que está dispuesta a hablar sobre las cosas».

Continuó diciendo: «Cuatro de esos líderes estudiantiles dijeron que nunca habían visto los clips que les mostramos. Habían pasado 35 años. Y, por supuesto, miras hacia atrás y tal vez glamorizas las cosas, pero dijeron: ‘No, ella realmente era tan malo'».

En cuanto al lanzamiento de la película y cómo el público finalmente puede aprender sobre «sordio presidente ahora!», DiMarco envuelto al decir que la película se sintió oportuna. «Creo que, considerando el panorama político en el que estamos viviendo y el desastre que estamos viendo que se juegan en nuestras calles con protestas, protestas y protestas por el cambio. Pero creo que la gente realmente ha olvidado cómo protestar. Y creo que quiero que esta película sea un recordatorio de que la acción colectiva puede, de hecho, trabajar».

