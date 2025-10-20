Directores de KPop Demon Hunters sobre la escena Heart-Eyes y objetivando a los Saja Boys

Todo el mundo tiene teorías sobre por qué Sony Pictures Animation “Cazadores de demonios KPop”Resultó ser un fenómeno tan masivo en Netflix, superando todo lo demás para convertirse en la película original más vista del transmisor.

Durante un panel con entradas agotadas en el La animación es festival de cine En Los Ángeles, el equipo creativo dejó escapar algunos secretos comerciales mientras desvelaban una escena icónica de la película: aquella en la que el trío de cantantes más popular de Corea del Sur, Huntrix, se cruza inicialmente con los Saja Boys, una banda rival compuesta por cinco macizos ridículamente guapos (que también resultan ser demonios).

«He estado esperando hablar sobre esta escena durante tanto tiempo», dijo el director. Maggie Kanga quien se le ocurrió la idea de combinar personajes femeninos completos con demonios coreanos en una película donde sus tres protagonistas pudieran ser talentosos y atractivos, pero también tontos y estúpidos. “Cuando se lanzó esta película por primera vez, Kristine Belson, presidenta de Sony Animation, dijo: ‘Objetivicemos a estos tipos’. ¡Por fin! Así que ese era nuestro objetivo: hacer que las niñas tuvieran mucha sed”.

En la escena, cuando Zoey y Mira ven a los chicos, sus ojos se convierten en corazones rojos saltones y luego cambian de forma varias veces más a medida que la atracción aumenta. Cuando Zoey vislumbra los abdominales de la bailarina principal Abby Saja, los corazones se transforman en un six-pack que se convierte en una mazorca de maíz, antes de que el calor creciente en el rostro sonrojado de Zoey los haga «explotar».

Según Kang, esta fue la primera escena importante que animó el equipo (sin contar el montaje de 11 segundos de «preparémonos para la batalla» donde el trío se vistió). ¿Por qué empezar por ahí? «Pensamos que todos los chistes estaban funcionando muy bien. Y también lo queríamos desesperadamente en la película», dijo Kang.

El director de animación Josh Beveridge lo describió como «una prueba de concepto» para los personajes que habían diseñado: «¿Cómo vamos a lograr que estas caras glamorosas también hagan estas cosas ridículas? Es conceptualmente desafiante, pero igualmente técnicamente desafiante».

Si lo analizas en detalle, el aspecto de “KPop Demon Hunters” refleja la intersección de tres influencias clave: música K-pop (que tiende a ser elegante y sincronizada), K-dramas (serie de televisión melodramática con iluminación suave, enfoque superficial y cámara lenta que desciende a la velocidad deseada en medio plano) y anime japonés (un estilo tradicionalmente dibujado a mano con una amplia gama de expresiones faciales exageradas).

«Tuvimos que idear un montón de pequeñas y sofisticadas ilusiones de animación para lograrlo», dijo Beveridge, describiendo todo, desde el desenfoque de movimiento muy específico hasta caras intercambiables. «Todo eso rompe todas las reglas de todo lo que hemos hecho antes», y eso es mucho decir, considerando el trabajo anterior de Beveridge en Sony Animation: «Para ‘Spider-Verse’, teníamos que ser realmente gráficos y planos, y esto sería gentil», dijo. «Si lo enmarcas, está plagado de pequeños secretos sobre cómo podemos dejar que los bordes suaves se introduzcan artísticamente, sólo donde quieras, y proteger esas líneas gráficas para que los chistes lean».

Por ejemplo, cuando a Zoey se le cae la mandíbula y comienza a babear, la configuración típica de un personaje generado por computadora no es lo suficientemente flexible para adaptarse a la expresión deseada. «Para conseguir esas bocas grandes, es básicamente una habitación falsa flotando a un pie delante de la cara, pero tiene que [look right] bajo la misma luz”, dijo Beveridge, “así que estamos haciendo muchos cálculos complicados para que eso funcione”.

Si cambiaras la posición de la cámara virtual y vieras la escena desde un ángulo diferente, se vería absolutamente horrible, dijo: «Por eso no se mueven».

Según la diseñadora de producción Helen Chen, para descubrir cómo lograr algunas de esas expresiones más extremas (inspiradas en el estilo “chibi” exagerado utilizado para el efecto cómico en el manga), el diseñador de personajes Omar Smith esculpía ante la cámara. «Acuñamos este término, ‘demi-chibi'», dijo Chen. «Teníamos la versión en la que sería completo, como lo que se ve en el anime», aunque hacerlo funcionar con personajes 3D requirió piezas intercambiables y máxima flexibilidad: equipa a Kang en comparación con Mr. Potato Head.

Chris Appelhansquien compartió tareas de dirección con Kang, le dio crédito a la diseñadora de personajes Ami Thompson por diseñar las protagonistas femeninas (a quienes él y Kang querían que parecieran claramente coreanas) y a Scott Watanabe por hacer que todas esas expresiones funcionaran en la animación 3D.

«Tuvimos que estudiar mucho la cinematografía coreana para la iluminación», dijo Appelhans. «Es diferente iluminar un rostro coreano: hay diferentes cambios de plano, diferentes cosas que favorecen, diferentes trucos que haces para que la gente luzca lo mejor posible, lo cual está relacionado con nuestro amor por la fotografía de moda, la iluminación de los K-dramas y los videos musicales. Todo es muy hermoso y realzado, por lo que naturalmente le dio a la iluminación un poco de identidad».

En la escena, después de que Rumi reprende a sus amigos por desmayarse con los Saja Boys, aparece Jinu y comienza una elaborada broma interna de K-drama: la escena cambia a cámara lenta, mientras “Love, Maybe” de MeloMance suena en la banda sonora (una señal que hace referencia directa al programa “Business Proposal”, en el que protagonizó el actor de voz de Jinu, Ahn Hyo-seop).

«Estamos tratando de rendir homenaje a un momento muy de K-drama, que utiliza cámara lenta, y nos dimos cuenta de que no es solo cámara lenta. Hay como una rampa», dijo Kang, refiriéndose a una toma como aquella en la que aparece la trenza morada de Rumi, desacelerando a medida que sale de debajo de su sudadera con capucha. «Lo llamamos fuegos artificiales… porque si lo hacíamos en cámara lenta, no se sentía bien».

Appelhans agregó: «En muchos de los K-dramas que nos encantan, filman mucha cobertura. Si el tipo es atropellado por un automóvil, lo cual sucederá en todos los K-dramas, incluso si están ambientados hace mil años, simplemente filmarían la escena desde un millón de ángulos». Él y Kang usaron una técnica similar cuando Jinu golpea el hombro de Rumi en la escena, y la edición rompe la continuidad para mostrar el momento desde múltiples ángulos. «No obtenemos ninguna cobertura en animación a menos que estas pobres almas [the animators] hacerlo para nosotros, así que tuvimos que descubrir las pequeñas piezas que realmente queríamos y luego solo animarlas, y lo mismo ocurrió con los conciertos y los videos musicales”.

Cuando se trataba de escenas de acción, querían que el público sintiera las influencias del K-pop y el anime en la coreografía. Kang también utilizó trucos de una película de acción coreana súper intensa llamada “The Villainess”.

«Puedes volverte bastante violento si te pones mucha brillantina», bromeó Beveridge. Generosas porciones de “polvo brillante” ayudaron a que esas secuencias (las batallas en la casa de baños y el metro) pareciera más una “pelea de baile” que una carnicería en toda regla. «Algunos de esos coreógrafos de lucha habían entrenado como ídolos y, entre movimientos, hacían estos pequeños y lindos ajustes. Ahí es donde está la personalidad».

Cuando Kang inicialmente estaba pensando en el proyecto, sabía que quería tener una idea que fuera específica de la cultura coreana y que al mismo tiempo presentara una protagonista femenina heroica. «Simplemente revisamos la lista de cosas coreanas y llegamos al K-pop. Y cuando lo sumamos, se sintió divertido y emocionante», dijo Kang, quien aceptó codirigir con Appelhans, quien está casado con la autora juvenil coreana estadounidense Maureen Goo.

“Sabía que su esposa es coreana y, como todas las esposas coreanas, tratamos de que nuestros maridos no coreanos sean lo más coreanos posible, así que era como si él fuera coreano”, bromeó Kang. «En este extraño viaje a Europa, nos dimos cuenta de que teníamos exactamente los mismos gustos. Así que nuestra colaboración fue bastante fluida, porque ambos sabíamos exactamente qué tipo de película queríamos».

Appelhans había mostrado un fuerte compromiso con la autenticidad cultural en su película anterior. «Realmente respetaba el hecho de que Chris se mudara a China cuando estaba haciendo ‘Wish Dragon’, y sintió la importancia de que un equipo chino produjera eso».

En “KPop Demon Hunters”, todo el equipo voló a Corea del Sur en un viaje de investigación, aunque Appelhans tenía 20 años de experiencia invaluable en casa. Refiriéndose a su esposa, Appelhans dijo: “Ella es exactamente el tipo de mujer que Maggie es y quería representar, que es muy inteligente, muy divertida, pero también enojada, tonta y rara, que ama los pantalones de pijama, pero también ama la moda y le encanta comer”.

Cuando los dos directores se conocieron, Appelhans tuvo claro que Kang tenía una visión muy clara del tipo de mujer que quería retratar en la película. “Y yo dije: ‘Puede parecer extraño hablar con la persona más blanca que hayas conocido, pero sé exactamente a qué te refieres cuando dices eso’”, recordó. «Maggie suele decir que está haciendo la película que quería ver, y también la película que Maggie, de 12 años, quería ver. Creo que estaba haciendo la película que quería ver, pero también la que Maureen, de 12 años, hubiera querido ver».

Kang se mostró tímido sobre una posible secuela, que parece inevitable, pero reveló un lugar donde se había eliminado una canción adicional de la película: «Hubo un momento que fue como la noche oscura del alma de Rumi», dijo Kang. «Surgió después de su reunión con Celine, y lo tuvimos por un tiempo, pero nos pareció redundante. Y tuvimos una pequeña demostración que lo acompañó, que fue realmente hermoso y triste, pero emocionalmente no nos pareció correcto tener ese momento y luego llegar directamente al clímax, así que lo eliminamos».

No espere que esa pista aparezca en futuras aventuras de Huntrix. El equipo insistió en que las canciones de la película fueron escritas para satisfacer las necesidades narrativas y emocionales de las escenas en las que aparecen, incluso si adquieren un nuevo significado cuando se reproducen fuera de la película, y lo mismo seguramente ocurrirá en el futuro.

«Si hacemos otro video musical que esté completamente animado, regresará al mundo de cómo Rumi, Mira y Zoey vivirían en esos lugares», explicó Appelhans. «Esa fue en realidad la primera epifanía: no queremos que la gente piense en ellos como personajes animados de K-pop o una banda virtual. Solo queremos que piensen en Mira, Zoey, Rumi. Ese primer día o dos en TikTok». [after the film opened]Viste a todos pasar por alto todas esas cosas que nos preocupaban. Simplemente optaron por el carácter y la música. Ese fue el objetivo todo el tiempo”.