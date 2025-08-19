Directores de cazadores de demonios de KPOP para hablar en la Conferencia View

Los directores de «Cazadores de demonios de KPOP«, La popular película musical animada de Netflix y Sony Pictures Animation, se encuentran entre una alineación llena de participantes en octubre Ver conferencia En Turín, Italia. Otros oradores recientemente anunciados incluyen los directores de Warner Bros. Pictures de la próxima «The» The the the the the the the the the the the the the the the the Gato en el sombrero«Y DreamWorks Animation»Los malos 2«Plus, los mejores artistas detrás de» The Fantastic Four: First Steps «de Marvel y» F1: The Movie «de Apple, entre muchos otros.

La Conferencia View en inglés, que tiene lugar del 12 al 17 de octubre, ha estado reuniendo a un grupo diverso de creativos y artesanos en las industrias de cine, televisión, juegos y tecnología para notas clave, conversaciones, presentaciones y clases magistrales durante 25 años.

Maggie Kang y Chris Appelhans discutirán la creación de «Kpop Demon Hunters», que sigue a un trío de estrellas K-Pop que llevan vidas secretas como cazadores de demonios para proteger a sus fanáticos de amenazas sobrenaturales. Antes de venir a Sony Pictures Animation, Kang trabajó en Warner Animation Group, Illumination Entertainment y DreamWorks Animation. Antes de dirigir «Kpop Demon Hunters» con Kang, Appelhans escribió y dirigió la película animada de Sony «Wish Dragon». Anteriormente trabajó en proyectos en Disney, Laika y Paramount.

«De vez en cuando aparece una película que captura la imaginación del mundo», dice la directora de la Conferencia de View, Maria Elena Gutiérrez. «‘Kpop Demon Hunters» es una de esas películas, y no podría estar más emocionado de dar la bienvenida a sus dos talentosos directores a nuestro escenario aquí en Beautiful Turin «.

También de barril para la conferencia está el director de «Cat in the Hat» Alessandro Carloni. Le dará a los asistentes una mirada detrás de escena de la adaptación de la clásica historia del Dr. Seuss que saldrá el próximo año. La característica es la primera de una serie planificada de Warner Bros. Pictures Animation of the Dr. Seuss Canon.

«Alessandro Carloni tiene un historial increíble como cineasta», dice Gutiérrez, «y su nueva película promete ser algo realmente especial».

El director de «The Bad Guys 2», Pierre Perifel y el supervisor de VFX, Matt Baer, estarán disponibles para discutir la secuela de Animación de DreamWorks, que sigue al grupo titular de villanos ahora reformados mientras intentan ser buenos, pero están detallados por una nueva tripulación criminal conocida como las niñas malas.

Otros oradores recientemente confirmados incluyen a Ryan Tudhope, el supervisor general de VFX en el drama de carreras de alto octanaje «F1: The Movie» y la supervisora de ILM Visual Effects, Daniele Bigi, quien discutirá los efectos en «Fantásticos cuatro: primeros pasos».

Los oradores anunciados anteriormente incluyen a Domee Shi y Madeline Sharafian, dos de los directores de «Elio» de Disney-Pixar y Dean DeBlois, director de acción en vivo de DreamWorks «Cómo entrenar a su dragón».

Para obtener más información sobre el programa y las entradas para la conferencia de octubre View, visite https://www.viewconference.it/.