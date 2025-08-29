Directora Eslovaca Tereza Nvotová en el drama de Venecia ‘Padre’

Director eslovaco Tereza nvotová no quería hacer «Padre. «

«Para ser honesto, pensé: ‘No puedo hacerlo. No sé cómo’. Este tipo de películas pueden ser tan pesadas: sientes que te estás hundiendo.

En el drama de Venice Horizons, vendido por intramovías, un error horrible destruye la vida de un padre, amenazando su carrera, su matrimonio e incluso su cordura. El coguionista de Nvotová, Dušan Budzak, lo basó en la terrible experiencia de su mejor amigo.

«Mi mente seguía volviendo al día en que esto le sucedió, que era un día aburrido, del tipo que tenemos todo el tiempo. Y luego todo cambia, y está aplastado. Me di cuenta de Variedad.

«Padre» no se basa solo en un caso.

«Seguí leyendo sobre eso, sobre ese» síndrome de bebé olvidado «. Son cientos de casos cada año, en todo el mundo ”, explica.

«Teníamos esa conexión personal debido a Dušan, pero luego nos alejamos de ella. Todas estas historias eran bastante similares. En su mayoría, le sucede a un padre muy amoroso. Para todo tipo de personas, viejas, jóvenes, viniendo de todas las clases sociales. Si nos gustaría simplificarlo, diría que es una falla de la memoria. Y ahora, con temperaturas crecientes y más autos que cada vez más y más a menudo».

Ella agrega: «Este año, ya he oído hablar de tres casos nuevos, solo en la región de la que soy».

Pensando en el «elefante» de Gus Van Sant, inspirado en la masacre de Columbine High School de 1999, Nvotová comenzó a buscar la forma correcta de abordar un tema difícil. Favoreciendo las largas tomas, decidió no ser demasiado explícita.

«Alentar a las personas a venir al cine será uno de los mayores desafíos sobre esta película. No puedes mentirles. Pero no hice esta película para hacer que nadie se sintiera mal. Lo hice para que pudieran ganar una perspectiva que no tenían antes». Y, con suerte, también sientan cierta compasión.

«Cuando le sucedió al amigo de Dušan, en 2015, la Sociedad se apresuró a juzgarlo. Lo llamaron asesino, un» mal padre «. Pero no es realmente el caso «.

Lo mismo ocurre con su protagonista Michal, interpretado por Milan Ondrík. Se une a Dominika Moravkova y Anna Geislerová.

«Miramos a los demás, nos sentimos tan justos y pensamos:» Debe haber algo mal con ellos «. Nos gusta pensar que si siempre hacemos lo correcto, nada malo se nos ocurrirá. Pero es un buen padre y eso también era lo que quería decir: esto le sucede a las buenas personas «.

Centrarse en un hombre que experimentaba un dolor inimaginable fue interesante para Nvotová, quien anteriormente se centró en las mujeres en «Nightsiren» ganador de Locarno y Locarno.

«No pensé demasiado en su género, simplemente nos inspiramos a un padre de la vida real, pero me alegré de explorar la psique masculina. En mi país, el feminismo no es muy popular. A veces, la gente miraba mi trabajo y lo llamaba» femenino «», admite.

«En nuestra cultura, no se supone que los hombres muestren ninguna emoción. Se les enseña, y tenemos una sociedad muy conservadora en Eslovaquia, para ser siempre fuertes. No puedes ser débil. Nunca. Michal es desafiado en ese sentido a lo largo de la película, porque todas estas normas sociales ya no funcionan para él».

Mientras escribía el guión, ella siguió cortando sus líneas.

«No hablaría de estas cosas a menos que fuera cuestionado, como durante el juicio. Él dice:» Ya nada tiene sentido «. Después de algo como esto, es muy difícil encontrar algún significado.

Su tragedia inmediatamente se hace pública. Pero Nvotová siguió mirando a puerta cerrada.

«Estaba interesado en lo que sucede en esa primera noche cuando finalmente se van a casa, sin su hija. Fue entonces cuando podemos conectarnos con estos personajes, porque están emocionalmente desnudos. ¿Cómo va a lidiar con toda esta culpa, ¿va a sobrevivir? ¿Cómo se relacionará con la sociedad y volverá a ser una persona?»

«Padre» es producida por Danae Production (Eslovaquia), Film Moloko (República Checa) y Lava Films (Polonia), esta última también detrás de «The Girl With the Needle» nominada al Oscar «.

«Afortunadamente, el sistema europeo todavía funciona. Eslovaquia es un país pequeño. Realmente necesitas grandes festivales como Venecia; de lo contrario, tus películas desaparecen. Pero siempre y cuando puedas financiarlas, las historias íntimas son lo que quiero hacer. No creo que nadie preste atención a ‘padre’ en Hollywood. Aquí, en Europa, todavía es posible», dice Nvotová, quién está actualmente mirando más allá de su país, los bordes de su país.

«Políticamente, Eslovaquia no está en un buen lugar en este momento. El gobierno actual está rompiendo todas las estructuras financieras que me permitieron hacer mis películas. No estoy seguro de poder continuar [there]», Dice ella.

«Ahora voy a disparar ‘Nuestra gente’, Una serie de televisión limitada producida entre la República Checa, Alemania y Francia. Pero estoy planeando mis próximas películas fuera de Eslovaquia «.