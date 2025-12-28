Directora ejecutiva de TI y ejecutiva detenida por violación en grupo a empleada en Udaipur







El informe del reconocimiento médico en el supuesto caso de violación en grupo El incidente que involucra a una gerente de una empresa de TI en Udaipur, Rajasthan, confirmó lesiones en su cuerpo, incluido dolor en sus partes íntimas, dijo la policía el viernes. El incidente supuestamente tuvo lugar el 20 de diciembre.

Tres acusados: Jitesh Prakash Sisodia, director ejecutivo de GKM IT; Shilpa Sirohi, la primera mujer alta ejecutiva de la firma; y su marido, Gaurav Sirohi, han sido arrestados. En su denuncia policial, la sobreviviente alegó que los tres se turnaron para agredirla sexualmente dentro de un automóvil.

Los funcionarios dijeron que examen medico corroboró su relato, notando heridas en múltiples partes de su cuerpo.

El superviviente había asistido a la fiesta de cumpleaños de Sisodia en un hotel de la zona de Shobagpura de Udaipur el 20 de diciembre. Según los informes, la reunión comenzó alrededor de las nueve de la noche y continuó hasta aproximadamente la 1.30 de la madrugada, durante la cual se consumió alcohol. Cuando la salud de la mujer empeoró, los tres acusados ​​supuestamente se ofrecieron a dejarla en casa.

El acusado detuvo el coche y le dio a la mujer una sustancia parecida a los cigarrillos, tras lo cual perdió el conocimiento. Al recuperar el conocimiento más tarde, notó heridas en su cuerpo, así como que le faltaban joyas, calcetines y ropa interior.

Posteriormente, el superviviente comprobó la cámara del salpicadero del coche, que supuestamente grabó la agresión y las conversaciones entre los acusados. Se acercó a la policía con esta evidencia y presentó una denuncia el 23 de diciembre. Los tres han sido arrestados.

