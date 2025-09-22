Directora de ‘Hawkeye’ Bertie Ellwood Board ‘The Last Bear’

Se ha establecido una adaptación cinematográfica de la novela más vendida de Hannah Gold «The Last Bear» Bertie Ellwood («Hawkeye», «Silo») como director. Estudio También ha abordado el proyecto como financiero, distribuidor y agente de ventas mundial.

El libro sigue a April de 11 años y su padre emocionalmente distante y climático científico en un viaje de investigación a una remota isla noruega. Allí, sin amigos o servicio celular, ella forma una relación única con un oso polar varado y herido. Decidido a ayudar a su nueva amiga a través del hielo derritido, April despega una aventura, una que no solo podría ayudar a salvar al oso, sino que también podría reconstruir su relación desconsolada con su padre.

«Esta es una historia de valentía y rescate en todos los sentidos, entre una niña y un oso, y igual de poderoso, entre una hija y su padre. Es crudo, esperanzado y exactamente el tipo de historia que creo que el mundo necesita en este momento», dijo Ellwood.

El guión fue escrito por Patrick Burleigh («Eternals» de Marvel, «Peter Rabbit 2»). ARA KESHIAN, ADRIAN ADRIAN ADRIAN ADRIAN DE LAS FILMAS DEL UNIVERSO DEL UNIVERSO DE ZQ, MATT WEXLER DE WEXWORKS Y PEC JÁKL DE ZQ. El desarrollo en la película fue financiado por ZQ Entertainment y su socio RTF.

Ron Halpern y Shana Eddy de Studiocanal dijeron que «se enamoraron de la poderosa franquicia de libros de Hannah por su conmovedora historia de pérdidas y reconexión, así como su mensaje ambiental oportuno. Con la adaptación excepcional de Patrick y la singular visión creativa de Bertie, no podemos esperar para llevar esta historia a audiencias familiares en todas partes».

El casting está actualmente en marcha tanto para abril como para su padre. Ellwood está representado por Verve, Range y el grupo Nord. Burleigh es representado por la ley de Uta, Kaplan/Perrone y Kopeikin.