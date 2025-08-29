Directora de ‘Calle Malaga’ Maryam Touzani sobre el envejecimiento, la sexualidad

Los guiones de Maryam Touzani multi-hyfenato marroquí («Adam», «The Blue Caftan») siempre comienzan desde un lugar personal. Su último, «Calle Málaga», que se detalla en Venecia y Toronto, se encuentra en Tánger. Se centra en María Ángeles (la leyenda de la pantalla española Carmen Maura), un residente de 80 años de la calle titular, cuyo vínculo con su colorida ciudad natal costera es rico y complejo; Ella es española y de alguna manera es marroquí. La película, una verdadera carta de amor a la ciudad, se inspiró en la querida abuela materna de Touzani, un español que llegó a Marruecos durante el protectorado español y vivió en Tánger toda su vida.

Touzani nació y pasó su juventud en Tánger, parte de una familia que hablaba español en casa. Ella revela que «Calle Málaga» también surgió de la pérdida de su madre, quien murió en 2023. «Es por eso que la película está en español. Necesitaba escuchar el idioma … necesitaba seguir oliendo los platos españoles que mi madre solía cocinar … oler estos aromas en el set y escuchar españoles nuevamente era una forma de curar mis heridas y transformar mi dolor».

Touzani creció viendo a los amigos de su abuela, que formaban parte de una gran comunidad española, tratando de permanecer en sus hogares a medida que envejecían. Con demasiada frecuencia, sus hijos, que ahora viven en España, insistieron en que también vinieran a vivir allí. La descendencia no entendía cuán arraigados estaban sus padres en su ciudad adoptada. Touzani refleja esta situación en la película donde la hija de Madrileño de María Ángeles (Marta Etura) decide obligarla a salir, vendiendo la casa familiar y los muebles contra los deseos de su madre.

Si bien Touzani no escribió específicamente con Maura en mente, la actriz se enamoró de su personaje tan pronto como leyó el guión. Touzani señala: «Creo que María Ángeles es bastante similar a ella; ambos tienen una alegría de vivre, vitalidad y pasión».

Maura se mudó a Tánger unas semanas antes de que la filmación comenzara a acercarse lo más posible a la verdad de su personaje. Aunque podría haberse quedado en cualquier lugar, eligió un apartamento a 50 metros de su casa en pantalla. Después de dejar sus maletas, desapareció durante horas, felizmente perdiéndose en la Medina. Touzani comparte: «Todos estaban preocupados, pero ella volvió encantada con este primer encuentro auténtico».

Tener un actor de casi 80 años en el corazón de la película y en casi todas las escenas podría ser una gran empresa, pero Touzani dice que la vitalidad de Maura la sorprendió. «Tenía energía increíble y siempre estaba lista para esforzarse más … Creo que tiene una fuerza de carácter que le permite enfrentar y superar los desafíos».

Entre los desafíos de la película estaban las escenas íntimas entre María Ángeles y su nuevo novio (Ahmed Boulane), que se manejan con sensibilidad. Touzani dice: «Hablé extensamente con mis actores de antemano y era completamente transparente sobre las escenas. Les pregunté si querían un coordinador de intimidad, pero ambos se negaron. Había un sentido de confianza entre nosotros desde el principio».

El objetivo de Touzani era retratar un tipo diferente de vejez, uno lleno de vida y dignidad y libre de las limitaciones que la sociedad a menudo impone. «A través de María Ángeles, quería desafiar la opinión de la sociedad sobre el envejecimiento y las expectativas y preconcepciones que vienen con él … en mi película, María Ángeles redescubre su sexualidad y lo disfruta a una edad avanzada».

Lo que es especialmente sorprendente es el contraste entre la relativa modestia de lo que se muestra y las escenas de María Ángeles que contienen sus experiencias, con gran gusto, a su amiga de la infancia Joséfa (María Áfonsa Rosso), ahora una monja en un orden silencioso. Touzani dice: «Creo que la imaginación es nuestro mayor activo. Para mí, imaginar lo que María Ángeles experimentó a través de sus palabras y expresiones, así como las de su amiga silenciosa Joséfa, es más satisfactorio que muestra las escenas en sí mismas».

La película anterior de Touzani, «The Blue Caftan», se convirtió en la película marroquí de mayor recaudación a nivel internacional. Parece que el animado y tierno «Calle Málaga» desafiará ese récord.

Mira un clip exclusivo: