Director ‘Scarlet’ Mamoru Hosoda Bridges East y West

En Anime Master Mamoru HosodaLa última característica, «Escarlata«, El innovador cineasta japonés busca inspiración al oeste: temas de Shakespeare, fantasía europea clásica y la tradición de las princesas de Walt Disney.

En cierto sentido, eso lo convierte en la imagen del espejo de lo que está alimentando el éxito que acogía en el titular de «Kpop Demon Hunters», el éxito animado impulsado por la cultura estadounidense que se convirtió en la película original más vista de Netflix. (Probablemente no sea una coincidencia que tanto «KPOP» como «Scarlet» se desarrollaran con el apoyo de Sony. Mientras que «KPOP» se produjo en la casa, «Scarlet» es el primero de los proyectos de Studio Chizu que se cofinizó con la potencia japonesa).

Más allá de insinuar que «Scarlet» es «muy relevante para nuestro clima social actual», Hosoda ha sido bastante reservado sobre este nuevo proyecto, que se estrena en la competencia en el Festival de Cine de Venecia 4 de septiembre.

«En pocas palabras, esta es una historia de venganza», confía. «Nuestro protagonista Scarlet es una princesa de este tipo de sociedad de la Edad Media que no pudo vengarse de su enemigo jurada. Luego es transportada a un mundo diferente, donde no renuncia a su búsqueda de venganza».

Desde «The Boy and the Beast» hasta «Belle», casi todas las películas de Hosoda se extienden a horcajadas en dos períodos de tiempo separados o mundos de tiempo separados: la vida real y los ámbitos virtuales escapistas, pasado y presente, modernidad y mito, en una estrategia que pone a prueba la capacidad de sus protagonistas para enfrentar los desafíos en sus vidas diarias. «Scarlet» no es una excepción, presentando a su princesa homónima a una enfermera moderna en el giro único de Hosoda en la fórmula de la película de amigos.

«Hacer eso con este transporte a un mundo diferente permite el intercambio de ideas realmente únicas», explica Hosoda, quien sigue siendo tímida sobre de dónde proviene Scarlet. «Lo que dos mundos están siendo contrastados es realmente la esencia central de lo que hace que esta película sea única».

Esta reunión de culturas refleja un fenómeno más general que Hosoda ha observado en medio de la animación. Hasta hace aproximadamente 10 años, observa, hubo poca superposición entre los toons producidos en Estados Unidos, Europa y Japón. «Todo eso cambió con el aumento de las plataformas de transmisión», explica.

De repente, «el público de todo el mundo pudo consumir y comprender diferentes tipos de expresión de animación, y estas grandes paredes que separaron esos tres estilos realmente han caído», lo que permite la fusión artística reflejada en «Spider-Man: Into the Seart-verse» y «Kpop Demon Hunters».

«Lo que sea que creamos, hay una audiencia internacional que puede relacionarse con él, y quién ahora tiene la alfabetización para comprender los matices de lo que estos diferentes tipos de animación están tratando de transmitir», dice.

«En realidad, soy un gran admirador del estilo de animación estadounidense 2d dibujado a mano, desde el cual he provocado mucha influencia. Miro ‘Beauty and the Beast’ y lo que Glen Keane pudo establecer como este punto de referencia del personaje y el rendimiento», agrega Hosoda. «Tengo mucho respeto por lo que ha hecho, y ahora quizás el anime japonés está influyendo en otras personas».

«Scarlet», que tardó cuatro años y medio en producir (casi un 50% más que las características anteriores del marco de tiempo de tres años que se requieren Hosoda), cuenta con una estética más rica y detallada, incluida una variedad de tipos faciales y expresión rara vez en el anime. Aunque Hosoda comenzó su carrera practicando un enfoque tradicional japonés 2D dibujado a mano, ha incorporado progresivamente técnicas digitales en el camino (más significativamente en «Belle», en el que Hosoda aprovechó a los veteranos de Disney Jin Kim para hacer algunos de los diseños de personajes).

Kim regresa a «Scarlet», esta vez unido por el colaborador de «Big Hero 6» Tadahiro Uesugi (un diseñador de set con un ojo distintivo). «Varios de los colaboradores en esta película tienen muchos créditos grandes en su haber, y eso me ha permitido expandir nuestro horizonte de expresión», dice Hosoda, quien usó CG para mejorar la sensación dibujada a mano. «El detalle sobre muchos personajes y modelos es algo que sería extremadamente difícil de ver con 2D, si no imposible».

Otro factor clave en el crecimiento de Hosoda como narrador ha sido la forma en que la exposición al festival internacional ha traído un público más amplio a su trabajo. Eso comenzó cuando «la niña que saltó a través del tiempo» fue invitada a proyectar en Busan en Corea del Sur, seguida del estreno de Berlín de «Summer Wars» y «Mirai» que debutó en Cannes.

«Con cada película, puedo interactuar directamente con nuevas audiencias, que ha ampliado mi propio horizonte para diferentes tipos de temas y formas de expresión», dice. “El hecho de que pueda tomar estos elementos casi shakespeare y aplicarlos a la animación es algo que nunca imaginé que hubiera sucedido cuando rebobino el reloj 20 años.

«Para mí, esta idea de venganza es más relevante ahora que nunca. El mundo es muy inestable. Da miedo. Hay mucho conflicto», dice. «Pero como creador y cineasta, creo que todos nos esforzamos por comunicarnos en este plano o nivel artístico diferente, y espero que eso pueda llevarnos a un mundo diferente, por así decirlo».