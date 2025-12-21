Director Presidente del PLN: Se ha restablecido la electricidad en Aceh

banda AcehVIVA – Director Principal del PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo afirmó que el sistema eléctrico en la provincia de Aceh se había recuperado completamente después del desastre tras la reoperación de 20 subestaciones (GI) en la provincia.

«Gracias a Dios, ahora el sistema eléctrico de Aceh se ha recuperado. Todas las subestaciones funcionan con normalidad, con el apoyo de generadores y sistemas de transmisión que están nuevamente en funcionamiento. Esta es una base importante para el suministro. electricidad a la sociedad pueda funcionar de forma estable», afirmó el director general del PLN en una declaración escrita recibida en Banda Aceh el domingo.

Explicó que la recuperación del sistema eléctrico de Aceh estuvo respaldada por una normalización integral en el lado de la generación y la transmisión.

«Un hito importante en la recuperación es la reoperación de la central eléctrica de vapor de Nagan Raya (PLTU), que garantiza que el suministro de electricidad a todas las zonas GI de Aceh pueda distribuirse de forma óptima», afirmó.

El director presidente del PLN, Darmawan Prasodjo (tercero desde la derecha), lidera el proceso de conexión del sistema eléctrico de Aceh.

Luego, el PLN centrará sus esfuerzos en acelerar la restauración de la red de distribución de electricidad a la comunidad, especialmente en áreas con desafíos geográficos y acceso limitado.

«De acuerdo con la dirección del Gobierno, continuamos acelerando la recuperación de la electricidad después del desastre hasta que la red eléctrica regrese a la comunidad», dijo.

Su partido sigue esforzándose por seguir normalizando el suministro eléctrico de Aceh con el apoyo y la colaboración de varios partidos.

Anteriormente, PLN había operado el PLTU de Nagan Raya, que contaba con reservas adecuadas del sistema para satisfacer las necesidades de electricidad de la población de Aceh.

La operación de esta planta también optimiza la línea de transmisión Nagan-Sigli como parte del sistema eléctrico de Aceh.

El PLN también logró restablecer las redes de transmisión de Arun-Bireuen y Pangkalan Brandan-Langsa, que son la columna vertebral de la interconexión Sumatra-Aceh y que fueron interrumpidas debido a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Darmawan destacó que cada etapa de la recuperación se lleva a cabo priorizando aspectos de seguridad comunitaria.

«Aseguramos que el proceso de normalización de la distribución se lleve a cabo de manera paulatina y segura, especialmente en las zonas donde todavía hay agua estancada o lodo, para que la gente pueda volver a disfrutar de la electricidad cómodamente», dijo.

PLN se compromete a continuar trabajando junto con la gente de Aceh para mejorar los servicios eléctricos y monitorear la confiabilidad del sistema de manera continua hasta que todos los clientes vuelvan a disfrutar de un suministro eléctrico normal.