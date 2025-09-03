Director Oren Jacoby en su Doc Telluride ‘Este no es un simulacro’

En el documental de Oren Jacoby «Esto no es un simulacro», tres equipos ambientalistas de base con descendientes de John D. Rockefeller para enfrentar a las compañías de petróleo y gas más poderosas del país.

Justin J. Pearson reúne a una coalición de base multirracial para tratar de derrotar a un oleoducto de petróleo crudo en Memphis, Tenn. Roishetta Ozane, una madre de seis años de Louisiana, transforma la pérdida personal de múltiples huracanes sin precedentes en su ciudad en acciones políticas, tomando su lucha desde las calles cortadas en tormenta hasta las salas de los Congresos. Y Sharon Wilson, una ex fuente de petróleo convertida en cazador de metano, utiliza cámaras infrarrojas para exponer gases invisibles y mortales que vierten de sitios de fracking y tuberías en Texas.

Los respaldan están rebeldes herederos de Rockefeller, que se han vuelto contra el imperio petrolero de su familia para exponer el «engaño de encubrimiento de décadas» de ExxonMobil. Juntos, según las notas de producción de la película, la coalición descubre lo que llaman la «gran estafa» de Big Oil, una industria que se duplica en los combustibles fósiles mientras disfraza la verdad.

«Cuando las instituciones y regulaciones democráticas están destripadas, la codicia corporativa se le da rienda suelta, y el bien público está en peligro, ¿cómo podemos luchar?», Dijo Jacoby. «¿Cómo salvamos a nuestras comunidades? Descubrimos a tres personas extraordinarias que se han presentado para mostrarnos el camino. Están asumiendo la lucha para evitar que las compañías de petróleo y gas ignoren las advertencias de la ciencia y expanden la infraestructura que es el mayor impulsor del cambio climático. Cada una tiene algo real e inmediato en esta pelea».

Variedad habló con Jacoby sobre «Esto no es un ejercicio», que se estrenó en el 2025 Telururo Festival de cine.

¿Cómo descubriste los tres personajes principales de tu película?

Viajé por el país durante un año buscando personas que ya sintieran la crisis climática, personalmente, y efectivamente lucharon. Tuve la suerte de conocer a tres personas carismáticas y valientes que estaban en camino, o que ya habían logrado victorias significativas. Ellos, sus familias y las comunidades habían sufrido de alguna manera a manos de la industria del petróleo y el gas. No eran ambientalistas o activistas hasta que se dieron cuenta de que nadie vendría a ayudarlos.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta película?

Comenzamos a filmar a fines de 2021 e hicimos nuestro último rodaje este verano fuera de las instalaciones de Elon Musk en Memphis.

¿Los Rockefellers dudaron en la película, haciendo públicos sus esfuerzos?

Los miembros de la familia Rockefeller que conocimos haciendo esta película eran reacios a estar en el ojo público. Pero están dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacer que Big Oil cuente y apoyar el trabajo de líderes de base como Justin, Sharon y Roishetta para detener la construcción que acelera la crisis climática.

¿Cuál fue el aspecto más desafiante de hacer el documento?

El aspecto más desafiante es la actitud ampliamente sostenida de que la lucha para abordar esta crisis ya se ha perdido, por lo que no tiene sentido continuar. Así no se siente Justin, Sharon y Roishetta. Con los años, a pesar de enfrentar la indiferencia u oposición de cualquier partido político que esté en el poder, la gente de nuestra película continúa. Están decididos a seguir peleando porque saben que no podemos darnos el lujo de rendirnos.

Joe Berlinger fue seguido y finalmente demandó por su Doc 2009 «Crudo». ¿Estaba preocupado por el futuro de esta película y sus posibilidades de distribución?

A pesar de que nuestros equipos enfrentaron acoso en carreteras públicas fuera de las instalaciones de petróleo y gas, nuestra película no se trata de un caso legal contra una compañía. Es un vistazo al fracaso de toda una industria para decir la verdad y dejar de poner en peligro la vida de sus conciudadanos. Estamos seguros de que un distribuidor verá nuestra película por lo que es: una historia esperanzadora, demostrando que incluso en tiempos difíciles, podemos defender lo que creemos y marcar la diferencia.

¿Cómo financiaste este documental?

Recibimos apoyo de Patagonia Films, la Fundación Ford y los individuos filantrópicos. Todavía estamos recaudando fondos.