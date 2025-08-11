Director Gerente de Agrinas Food Joao Angelo renunció, aludiendo al presupuesto cero

Yakarta, Viva – Director del Presidente (Director Gerente) PT Agrinas Alimentos Nusantara (Persero), Joao Angelo de Sousa Mota de repente presentó una renuncia de su puesto el lunes 11 de agosto de 2025.

Leer también: Pertamina Patra Niaga enfatiza la sostenibilidad del negocio muy dependiente de la preservación de la naturaleza



Joao, que solo ha estado sirviendo para el director de Agrinas durante seis meses, ha declarado la renuncia de su posición porque hasta el día de hoy no ha podido hacer una contribución significativa a la economía del país y al bienestar de los agricultores.

«Por lo tanto, lamentamos mucho, disculpándonos con todos los ciudadanos, especialmente con los agricultores, con el estado y el presidente que nos han designado para llevar a cabo este puesto», dijo Joao en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.

Leer también: Y entre Rp1.5 billones para comprar el azúcar de los agricultores que no se ha vendido



«Así que déjame transmitir mi renuncia y déjame disculparme», continuó mientras miraba hacia abajo

Joao dijo que los problemas alimentarios son un problema urgente, por lo que es necesario tomar medidas de aceleración, así como llevar a cabo acciones concretas para construir las condiciones de agricultura que se han quedado atrás.

Leer también: La Junta Directiva de los Directores de Wika considere la última formación



«La gravedad del presidente en el apoyo a los esfuerzos de mudanza para la soberanía alimentaria no está completamente respaldada por las partes interesadas y los asistentes, por lo que no podemos apoyar los pasos de concreto máximos, incluido el apoyo al presupuesto, hasta el día de hoy, Agrinas Food Nusantara sigue siendo cero», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo.

Joao reconoció la experiencia de 6 meses, un proceso administrativo largo y largo se hizo renunciar.

Espera que el gobierno pueda brindar apoyo a los agricultores para que puedan ser más productividad, para que los precios de los alimentos como el arroz en el mercado no se eleven.

Joao menciona una carta de renuncia. Danantara Indonesia.