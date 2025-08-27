Director General del Ministerio de Religión de PHU pidiendo un reexamen de la inspección de casos de la cuota del hajj

Yakarta, Viva – KPK Llamar al Director General de Implementación de Hajj y Umrah (Director General de PHU) Ministerio de Religioso, Hilman Latief para someterse a un examen en el caso corrupción Haji soñando.

Leer también: Regent Sudewo enfatizó de mala gana: lo haré



Sin embargo, Hilman no pudo asistir y solicitó reprogramación relacionada con el examen.

«El Director General de PHU, sí, la persona en cuestión pidió reprogramar porque había otra agenda que había sido programada en el DPR», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio Red and White KPK, South Jakarta.

Leer también: La Dirección General del Ministerio de Manpower de Binwasnaker, KPK confiscó dólares y registros financieros



Budi dijo que el KPK estaba coordinando actualmente relacionado con el tiempo reprogramante del examen de Hilman Latief como testigo del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Más tarde transmitiremos para el tiempo de programación. Sin embargo, por supuesto, se reorganizará para el examen», dijo.

Leer también: Pati Regent niega haber recibido sobornos en el caso DJKA: ese es el ingreso del Parlamento



Anteriormente, el KPK estaba programado para examinar a Hilman Latief como testigo del caso el miércoles (8/27).

El 9 de agosto de 2025, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir una declaración del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

Además, el 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Hasta el 25 de agosto de 2025, el KPK aún no había pedido ser testigo del caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)