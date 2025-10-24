Director General de Aduanas e Impuestos Especiales Llama a Búsqueda del Fiscal General Relacionada con Caso Aceite de Palma

Jacarta – El Ministerio de Finanzas, a través del Director General de Aduanas e Impuestos Especiales, Djaka Budi Utama, finalmente abrió su voz sobre la acción. buscar lo que hizo el equipo oficina del fiscal general también conocido como Fiscal General en la oficina central Aduanas.

Explicó que la búsqueda fue parte del proceso investigación relacionado con el supuesto caso POME (Palm Oil Mill Effluent), también conocido como residuo de la fábrica de coco palmera.

«Lo cierto es que este caso es un supuesto problema de POME, eso es todo», dijo Djaka en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Aduana realiza Operación Trueno y Demeter

Añadió que la búsqueda de la Fiscalía no era una acción, sino una recopilación de datos con fines de investigación.

«El punto es simplemente buscar datos, simplemente recopilar datos con el fin de realizar una investigación», dijo.

Se sabe que anteriormente el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, había sospechado que la llegada del equipo del Fiscal General a la sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales hace unos días era parte de la cooperación entre las dos instituciones y no era una acción legal.

Por tanto, Purbaya admitió que pediría más explicaciones al Director General de Aduanas e Impuestos Especiales, Djaka Budhi Utama, sobre esta actividad.

De hecho, también confirmó que la llegada del equipo de la Fiscalía General no fue para realizar detenciones a gran escala.

«Estoy esperando al señor Djaka, todavía está en la zona. Estoy esperando más información del señor Djaka», dijo.