Director del SMAN 1 Cimarga queda incapacitado porque abofeteó a estudiante fumador

Bantén, VIVA – Actividades de enseñanza y aprendizaje. (KBM) en SMAN 1 CimargaLebak Regency, Banten se vio perturbado después de que cientos de estudiantes se declararan en huelga. Esta acción fue provocada por denuncias de violencia cometida director de escuela hacia uno de los estudiantes.

El jefe interino de la División SMA del Servicio de Educación y Cultura de la provincia de Banten (Dindikbud), Adang Abdurrahman, dijo que su partido había desactivado temporalmente al Jefe de SMAN 1 Cimarga. Este paso se tomó para aliviar la tensión y restaurar la atmósfera de aprendizaje en la escuela.

«Esperamos que mañana miércoles (15 de octubre de 2025) todos los estudiantes puedan volver a realizar KBM como de costumbre en la escuela», dijo Adang al inspeccionar directamente SMAN 1 Cimarga, el martes 14 de octubre de 2025, citado por Entre.

El director de una escuela viral supuestamente abofetea a los estudiantes que son sorprendidos fumando Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Adang enfatizó que la principal prioridad del Departamento de Educación y Cultura de Banten en este momento es garantizar que los estudiantes puedan volver al aprendizaje normal, especialmente los de la clase XII que se están preparando para el examen de ingreso a la universidad.

Este caso comenzó con una huelga de estudios el lunes 13 de octubre de 2025, cuando cientos de estudiantes exigieron claridad sobre presuntos actos de violencia por parte del director de la escuela, Dini Fitria.

Se dice que Dini abofeteó a una estudiante de la clase XII llamada Indra Lutfiana Putra (17) porque fue atrapada. fumar en el ambiente escolar.

Aunque el director ha sido inhabilitado, el proceso de aprendizaje en SMAN 1 Cimarga continúa en línea.

«Desde el lunes las actividades de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo online según el cronograma de cada materia», explicó uno de los profesores, Yuyun.

El presidente del Comité Escolar, Kosim Ansori, también expresó su preocupación por este incidente. Reveló que el comité había coordinado con los padres de los estudiantes para que los niños pudieran regresar a estudiar de inmediato.

«Nosotros, junto con la Oficina de Educación y Cultura de Banten, los padres de los estudiantes y la escuela, seguimos intentando resolver este problema. El director de la escuela ha sido suspendido, ahora es el momento de que los niños vuelvan a concentrarse en estudiar», dijo Kosim.