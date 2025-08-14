Director del set de KPK Inhutani v Sospecha de soborno

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) establece a tres personas como sospechosos en el caso Acusaciones de soborno Relacionado con la cooperación de gestión bosque.

Leer también: El Ministerio de Religión, el KPK confiscó documentos a los bienes electrónicos del caso de corrupción de la cuota de Hajj



La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el KPK realizó una operación de captura (OTT) en cuatro ubicaciones en Jabodetabek el miércoles 13 de agosto de 2025.

«El KPK planteó este caso a la fase de investigación al establecer a tres personas como sospechosas, a saber, DJN como director de PT PML, ADT como el personal de licencias del Grupo SB, y DIC como Presidente Director de PT INH», dijo el diputado interino para asistencia y ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en una conferencia de prensa el jueves 14 de agosto, 2025.

Leer también: El legislador Rizki Faisal propone la Comisión III posee RDP discutiendo la gravedad del manejo de casos en la oficina del fiscal hasta el KPK



ASEP dijo además que el sospechoso DJN y ADT eran partidos de soborno, y presuntos párrafo del Artículo 5 (1) Carta A o Carta B o Artículo 13 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la ley número 20 de 2001 JO. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Si bien el sospechoso DIC, dijo, fue sospechoso en el destinatario del soborno, y el presunto artículo 12 Carta A o B o Artículo 11 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 con respecto a la erradicación de delitos de corrupción según lo modificado por la ley número 20 de 2001.

Leer también: Elevar PBB-P2 en un 250 por ciento y llamó al KPK supuestamente recibió fondos del caso DJKA, como este activo del regente de Pati Sudewo



«El KPK posteriormente mantuvo una detención durante los primeros 20 días desde el 14 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Buck KPK Building Red and White Building», dijo.

Basado en la información recopilada, los tres sospechosos son director de PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi, personal de licencias de SB Group ADITYA y Director Gerente de PT PT Inhutani v Dicky Yuana Rady. (Hormiga)