Director de ZFF Christian Jungen en la compra de gestión, estrategias de financiación

Marcar un nuevo capítulo significativo con sus 21calle edición, la Festival de cine de Zurich está presentando una fuerte selección de las películas más esperadas del año bajo una nueva estructura de propiedad que promete asegurar el creciente papel del evento en la ciudad.

El grupo de periódicos suizos Nzz, propietario del ZFF durante la última década, lo vendió a principios de este año al director del festival Chico cristianoquien dirigió un equipo de inversión que incluyó al director de ZFF, Reta Guetg, la empresaria y presentadora de televisión Max Loong, el ex presidente de ZFF, Felix E. Müller, y el experto en finanzas Marek Sketa.

El grupo tiene como objetivo establecer aún más el ZFF como un festival europeo líder a través de asociaciones estratégicas con jugadores nacionales e internacionales, incluidos nuevos socios privados, y ampliar el apoyo de fundaciones, donantes e instituciones públicas.

Si bien NZZ seguirá siendo un socio clave de ZFF durante otros tres años, la independencia del festival se considera una oportunidad para atraer a nuevos seguidores clave, dice Jungen.

Las consideraciones políticas, particularmente en el clima actual, desempeñaron un papel importante en la decisión de NZZ de deshacerse del festival, explica Jungen. Como un periódico liberal conservador y de derecha, «sintieron que estaban en el camino de desarrollar el festival porque son tiempos muy polarizados y el periódico tiene opiniones muy fuertes sobre diferentes temas».

Como resultado, el festival estaba en riesgo de convertirse en «daño colateral de temas políticos más grandes, y es por eso que querían venderlo», agrega, subrayando que NZZ seguirá siendo un socio principal durante tres años más. Los otros patrocinadores principales del festival incluyen el banco suizo UBS y el fabricante de automóviles alemán Mercedes Benz.

«Sentí que lo mejor sería tener continuidad», dice Jungen. «Es muy importante que el festival esté dirigido por personas que están en el terreno y no por alguien en otro continente, y por eso hicimos la compra de la gerencia».

«Las reacciones fueron abrumadoramente positivas», agrega, y señaló que su equipo recibió un considerable apoyo financiero de personas ricas que estaban ansiosas por apoyar la empresa, ya que ven el festival como un evento importante. Sin embargo, estos seguidores «no estaban tan ansiosos por ayudar cuando perteneces a una gran compañía de medios porque preguntan:» ¿Por qué necesitan mi contribución? » Ahora que se ejecuta de forma independiente y de manera emprendedora, es más fácil para nosotros reunir los fondos para operarlo «.

En el futuro, Jungen tiene como objetivo asegurar nuevos socios privados y ampliar el apoyo de fundaciones, donantes e instituciones públicas. Actualmente, los gobiernos federales, regionales y municipales contribuyen con un CHF combinado 1.3 millones ($ 1.6 millones), menos del 10% del presupuesto anual de ZFF de CHF 14 millones.

«Este no es un festival típico como Cannes o Berlín, que están muy financiados por el estado. Estamos financiados más del 90% por compañías privadas. Nuestros mayores patrocinadores son UBS, Mercedes y NZZ».

Ser independiente facilita la obtención de patrocinadores privados, así como las contribuciones de fundaciones y personas ricas que «aman el espíritu emprendedor», enfatiza Jungen. «Por eso es bueno estar solo ahora».

El ZFF también está buscando obtener más financiamiento de la ciudad de Zurich, que actualmente proporciona 500,000 CHF al año para el festival.

«Tenemos el nombre de Zurich en nuestro título: somos el Festival de Cine de Zurich», señala Jungen. «Mucha gente viene a Zurich; hay un componente de imagen para la ciudad. Hasta ahora obtenemos medio millón de francos suizos. Es realmente una suma muy baja».

Señala que el gobierno de la ciudad, dirigido por fiestas de izquierda del centro, había mostrado poco interés en un mayor apoyo al festival en vista de su propiedad del grupo NZZ más central.

Con su independencia política recién ganada, el festival espera que un mayor apoyo de la ciudad sea mucho más fácil.

Jungen también está buscando colaborar más con otros festivales internacionales como parte de la estrategia general del ZFF.

“Están los cinco grandes, Cannes, Venecia, Toronto, Berlín y SundanceY luego el resto es como una liga. Si construye una red con otros festivales de otros continentes y comparte su inteligencia y tal vez se acerque a grandes patrocinadores o marcas globales, tiene mejores posibilidades de obtener patrocinio «.

Compara la estrategia con la que se ve en los deportes profesionales, como la asociación global de Emirates Airlines con la Asociación de Profesionales de Tenis, que incluye el patrocinio de unos 60 torneos en todo el mundo.

«Si eres una red de, digamos, cinco festivales y te acercas a una marca de este tipo, tienes más posibilidades de obtener el apoyo porque pueden hacer algo en diferentes temporadas en diferentes continentes. Ya veremos. Estoy en un intercambio con otros festivales y lentamente, lentamente estamos construyendo esta red».