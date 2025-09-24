Director de ‘Tolkien’ Dome Karukoski Talks Love Story ‘Hippo Love’

Director finlandés Domo karukoski está listo para tomar las cosas con calma con «Hippo Amor. «

Después «Tolkien» – Una película biográfica de 2019 sobre la vida temprana del autor de» El señor de los anillos » -» Tom of Finland «, la serie» The Beast Must Die «con Jared Harris, y el primer original de Netflix finlandés» Little Siberia «, la próxima película de Karukoski es una historia de amor simple.

«Una de las razones por las que me sentí tan fuertemente sobre el libro [by Emmi-Liia Sjöholmin] fue porque era muy simple. Son solo dos personas hablando y enamorarse «, dice Karukoski Variedad En Helsinki.

«Esta es una historia de amor para adultos. Tienen 40 años, discutiendo el divorcio, los niños, el sexo y los sacrificios que han hecho. Tengo 48 años y eso es lo que me sorprendió».

En «Hippo Love», debutando imágenes exclusivas de primera vista por delante de su arco en el Asunto de cine finlandés – Dos extraños desconsolados se calientan entre sí en una fiesta de bodas en Grecia. Touko (Aku Sipola) todavía está técnicamente casado: Eevis (Pihla Viitala) está a punto de separarse de su pareja. Pero la esposa de Touko, la famosa estrella del pop, también está presente.

«Estás en una boda, celebrando el» amor puro «de otra persona, y estás en medio de tu propio divorcio y tu propio dolor. Esta yuxtaposición me pareció súper intrigante», dice Karukoski, emocionado de recurrir a un dos manos después de «enormes producciones».

«Creo que es un buen momento para una película como esa, también para mí, personalmente. He tenido tres agotamientos. No estoy en el top 10 de los agotamientos del director, pero estoy llegando allí».

Él agrega: «Cuando estás dentro del sistema de estudio, puede parecer que la película está hecha por los directores asistentes. Todo es tan grande: solo estás tratando de sobrevivir a la producción y hacer todo. Se convierte en todo sobre la próxima persecución en automóvil y la próxima explosión. Con una escala más pequeña, es más fácil olvidar tu vanidad y enfocarte en el arte».

Sipola y Viitala, unidos por el músico Jenni Vartiainen en su primer papel en la pantalla, son «Everything» en la película, producida por Marko Talli para la película y televisión amarilla. «Se trata de sus pequeños gestos, pequeños momentos. Luego, la historia se hizo más grande, más intrigante y humana. Pero todavía son dos personas que se miran».

Viitala ya expresó la versión del audiolibro de la novela de Sjöholmin. «Con Aku, en realidad terminamos charlando sobre niños y rupturas después de una fiesta. Era mucho más sensible de lo que jamás hubiera adivinado. Cuando recibí el libro, él fue mi primera llamada. Dije: ‘Creo que esto es para ti'».

«Se trata de personas que participan en conflictos, se involucran en el amor. Es el tipo de poesía que se olvida fácilmente cuando estás haciendo una producción a gran escala. Normalmente, cuando estoy mirando el corte áspero, estoy pensando en varias formas diferentes de suicidarse. Pero esta es una película que se siente como un abrazo. Lo necesitaba».

¿Y en cuanto a ese título?

«Cuando los hipopótamos hacen el amor, se suben al agua y la mujer se asfixia. En cualquier matrimonio o asociación tensa, sientes asfixia, entonces, ¿cómo encuentras libertad y disfrute dentro de ella? Estos dos han golpeado un muro emocional. Esa es la vida: es un viaje continuo de tratar de encontrar algo que te hace sentir emociones que nunca has sentido antes», observa.

“Siempre nos dicen: ‘Tienes que encontrar a tu persona’. Entonces se supone que debes estar con esa persona por el resto de tu vida, y si fallas, eres un fracaso.

Se relacionó con sus personajes, dice.

«No diría que esta película fue como terapia, pero seguramente fue terapéutica».

Ya desarrollando una película en el Reino Unido, ambientada en el mundo del fútbol y se centró en un agente pequeño que intenta sobrevivir, Karukoski no planea salir de Finlandia en el corto plazo. Incluso a pesar de recortes planificados al presupuesto culturaldel cual ha hablado.

«Quiero estar cerca de mis hijos. Mi hijo tiene 11 años, mi hija tiene 6 años. Tal vez uno o dos buenos años con mi hijo. Entonces tendré suerte si responde a mis llamadas», se ríe, admitiendo que también está escribiendo una historia sobre la paternidad.

«Tolkien creció sin un padre. Conocí al mío cuando tenía 14 años. Siempre trato de encontrar algo con lo que pueda identificar. Pero esto es lo más personal que he escrito».

«Veremos cómo va con todos los recortes y las dificultades que estamos enfrentando ahora como industria, pero me sentí muy aliviado cuando Guillermo del Toro admitió que escribió 17 o más guiones que nunca fueron financiados. 17?! ¡Al menos escribí menos que eso».