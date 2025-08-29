Director de ‘The Toxic Avenger’ sobre violencia no clasificada, la secuela espera

Macon Blair vio la controvertida película de 1984 «El vengador tóxico«Como lo hicieron muchos millennials: en una cinta de video de contrabando cortesía del hermano mayor de un amigo. Blair, de 12 años, era exactamente la edad adecuada para estar en la longitud de onda de la sátira bruta de Troma, y ​​alimentó al cineasta en ciernes con inspiración.

«Alguien había tenido sus manos en una cámara VHS, y estábamos tratando de hacer nuestras propias películas», dice. «El tono de esto, junto con Monty Python y las cosas zombies de George Romero, realmente entró en lo que estábamos tratando de hacer como cortometrajes. Además, la sensación de que era totalmente casera, no una película de Hollywood. Aparentemente era gente regular en su ciudad natal.

La película más nueva de Blair es una nueva versión del seminal indie, que se abrirá en los cines el viernes a través de la lestión de eventos cínveros e icónicos. Está protagonizada por Peter Dinklage como un conserje de aguja que se convierte en un héroe violento después de ser empapado en desechos tóxicos. En el camino, debe discutir como padre de un adolescente hosco (Jacob Tremblay), un CEO malvado con un problema de contaminación (Kevin Bacon) y muchos más personajes locos, con chistes volando como una «arma desnuda» sangrienta.

El viaje comenzó en 2019, cuando las imágenes legendarias se asociaron con Troma Entertainment para la nueva versión del héroe empapado de sangre de la serie, Toxie. Mientras Blair estaba en la mezcla mientras solicitaban lanzamientos, nunca anticipó escribir y dirigir su propio capítulo.

«La idea de hacer una nueva versión de Toxie nunca se me ocurrió», dice Blair. «Fue formativo para mí a esa edad, y nos puso en el camino de hacer nuestras propias películas. Pero estaba tratando de hacer cosas diferentes. Sin embargo, me di cuenta de que algunos de estos guiones que intentaban escribir tenían un poco de ese mismo estilo, pero no podían hacerse porque no estaban basados ​​en nada».

Quizás la mayor sorpresa es que las estrellas de la lista A estaban dispuestas a asumir algunos de los roles más salvajes. Blair dice que un «sí» crítico hizo rodar la pelota.

«Tomé un rollo de dados con Peter», dice Blair. «Lo conocía un poco, así que le envié el guión y dije: ‘Oye, podemos hablar si quieres’. Resulta que conocía el original y era un fanático y realmente no necesitaba traducción.

Peter Dinklage y Macon Blair disparando «The Toxic Avenger».

Cortesía de legendario

Afortunadamente, una vez que Blair aseguró su elenco, pudo filmar su visión sin interferencia. Cuando se le preguntó sobre cualquier límite, dice que los productores le dieron rienda suelta.

«Eran luces verdes todo el camino», dice Blair. «En todo caso, dijeron: ‘Vamos por ello. Te diremos cuándo atenuarlo’, y nunca lo hicieron. Fueron muy alentadores».

Aunque no había limitaciones, Blair no solo estaba interesado en que la película fuera una pieza de arte transgresivo. Modificó algunos elementos de la versión original, que era conocida por escenas donde un niño es asesinado y un perro es asesinado, que no estaba interesado en revivir.

«No era una cuestión de lo que es impactante o no impactante», dice. «Fue simplemente lo que es divertido para mí, y honestamente, había cosas sobre el original que no eran divertidos para mí y no es divertido para mí ahora. Digo eso con gran afecto, pero había algunas cosas que pensé, ‘Sí, no es realmente lo mío’. Pero no había ningún tipo de conversaciones culturales o oportunas sobre «A partir de esta fecha y hora, ya no se le permite hacer bromas sobre X, Y y Z». Eso nunca surgió una vez «.

Un elemento que Blair quería mantener era la corriente subterránea de la dulzura, que está presente en la película original a través de Claire, la novia de Toxie. En el remake, la relación de Toxie con el hijo adolescente de una novia fallecida basa la narración.

Si bien duda en revelar cualquier tipo de trama en las que esté pensando para futuras entregas, a Blair le encantaría volver al «Avenger tóxico» nuevamente si pudiera.

«La respuesta directa es que no hay nada concreto, y no sé si alguna vez lo habrá», dice. «Si alguien me pidiera que hablara sobre eso, me encantaría hablar de eso. Creo que habría muchas más aventuras divertidas para continuar. El atractivo para mí sería ir a trabajar con ese grupo de personas nuevamente frente a la cámara».

Tiene sentido por qué sería cauteloso sobre las futuras entregas, dada la espera de dos años del estreno mundial de 2023 en el fantástico festival de Austin hasta el lanzamiento de 2025. Durante este tiempo, los fanáticos recurrieron a las redes sociales preguntándose si la película había sido archivada o si los fanáticos alguna vez podrían verla. Blair dice que estaba seguro de que las cosas funcionarían, pero aún así fue una espera estresante.

«Mentiría si dijera que no estaba ansioso en absoluto, porque simplemente no lo sabes», dice. «Siempre tuve una fe total en Legendary, y estaba en contacto con ellos y siempre estaban trabajando y hablando con la gente. Pero sé que es una escalera alta, y hay personas más arriba. Se me ocurrió la mente que alguien podría tener la idea de que esta película podría ser más valiosa como una escritura de impuestos que una liberación, fuera de su control. Fue un momento extraño en la industria.

A pesar del retraso, Blair dice que está encantado de que Toxie esté recibiendo un lanzamiento teatral, y cree que el éxito de Cinebse con otra serie sin clasificar puede haber ayudado a solidificar la decisión.

«Cinebse resultó ser un grupo que vio potencial», dice. «‘Esto podría ser una multitud complaciente’. Tal vez son ellos de su experiencia con las películas de ‘terrificador’ y cosas así.

Mira el trailer de «The Toxic Avenger» a continuación.