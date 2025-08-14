Director de ‘The Pavilion’ sobre Agism, Dark Comedy and Desire

Un grupo de personas mayores valientes lanzó una rebelión armada contra los empleados de su hogar de jubilación, donde han sido sometidos a años de abuso y humillación. Abandonados por sus seres queridos y se quedaron sin nada que perder, organizan una insurrección que toma los titulares, sorprende al país y demuestra que nunca es demasiado tarde para encontrar algo por lo que valga la pena luchar.

Una comedia oscura del cineasta local Dino mostaza«The Pavilion» abre este año Festival de Cine de Sarajevo El viernes. Está escrito por Viktor Ivancic y coescrito por Emir Imamovic Pirke y presenta un conjunto de talentos regionales como Rade Sherbedzija, Zijah Sokolovic, Miralem Zubcevic, Ksenija Pajic y Jasna Diklic.

«The Pavilion» marca el regreso al cine de la ficción de Mustafić más de dos décadas después de su debut, «Remake», se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam. Un consumado director de teatro y documentalista, que se desempeñó como director artístico de drama en el Teatro Nacional Sarajevo, dice Mustafić Variedad que la película lo trajo de vuelta al «espacio donde puedo explorar las capas más profundas de las relaciones humanas».

«Después de más de dos décadas de trabajar en teatro y documentales, sentí la necesidad de volver a una forma cinematográfica más larga, una que me permite construir personajes LACA POR LA CAPA», dice.

«El pabellón» comienza en los pasillos de su hogar de jubilación homónimo, donde los residentes mayores están constantemente sometidos a la crueldad informal del personal médico y la creciente disminución de los servicios básicos mientras esperan sus años crepusculares. Cuando la humillación finalmente se vuelve demasiado para soportar, usan un caché de armas de contrabando en la instalación para confiscar la gerencia y el personal como rehenes, un movimiento que desencadena un frenesí de los medios y sacude a la élite política en un año electoral tenso.

De repente, un nuevo orden se afianza en el pabellón, cuyos residentes hartos se dividen cada vez más entre su deseo de ser tratados con dignidad y su sed de venganza. A medida que aumentan las tensiones, la película empuja hacia un enfrentamiento inevitable y un clímax sorprendente, ya que las personas mayores demuestran que en un país que deja a sus ciudadanos más antiguos y vulnerables, solo un espectáculo impactante puede satisfacer sus demandas de ser vistos y escuchados.

«Lo que me atrajo al ‘pabellón’ fue su mezcla de lo íntimo y lo político», dice Mustafić Variedad antes del estreno de la película. «No es solo una historia sobre un hogar de ancianos, sino de una sociedad que lentamente empuja a los márgenes que ya no considera» útiles «. Quería mostrar cómo, incluso en esos espacios olvidados, el humor, la solidaridad e incluso la rebelión aún pueden surgir, y cómo la dignidad nunca deja de ser una necesidad humana, sin importar la edad «.

A partir de las secuencias de apertura de la película, se subestiman a los residentes de ancianos del Pabellón, que se espera que se sometan pasivamente al abuso y la negligencia sin pelear. Sin embargo, el guión de Ivančić y Pirke rápidamente subvierte cualquier expectativa de consentimiento tranquila; Sus personajes no solo superan y superan a sus torturadores a cada paso, sino que están infundidos con humor obsceno y deseo sexual, algo que Mustafić describe como «una declaración política contra el ageismo» en una cultura que niega la existencia de las necesidades humanas básicas en las personas a medida que envejecen.

«Vivimos en sociedades que temen el envejecimiento y a menudo lo empujan fuera de la vista. Cuando nos distanciamos de nuestros padres o ancianos, realmente nos estamos distanciando de nuestro propio futuro», dice. «Espero que el público quite la idea de que la dignidad no es un lujo, sino un derecho. Y que nunca es demasiado tarde para el amor, la resistencia, la risa, incluso en la última estación de la vida».

El humor de Gallows empleado en todo el «Pabellón» será familiar para los seguidores del cine de los Balcanes desde hace mucho tiempo, con el Bosnian Mustafić señalando que «en mi país, la comedia es a menudo la única forma de sobrevivir a la realidad».

«Abre la puerta a la empatía, incluso cuando estamos hablando de las experiencias más pesadas», dice. «El humor negro en el ‘pabellón’ no hace que el tema sea menos serio, nos recuerda que incluso en los rincones, la vida, la risa y la calidez humana más oscuras pueden sobrevivir».

«The Pavilion» es producido por los Panglas de Bosnia, en coproducción con Cineplanet de Croacia, Krug Film de Macedonia del Norte, Monte Royal Pictures de Serbia, Natenane Productions y Bosnia’s Realstage de Bosnia. Los productores son Mustafa Mustafić, Ishak Jalimam y Rusmir Efendić.

El director describe su selección como receptor de cortina del Festival de Cine de Sarajevo como «un honor» y «un momento profundamente emotivo», con una casa llena que se espera saludar a Mustafić en la noche de apertura. «Esta es mi ciudad, mi audiencia», dice, «y parece que la película finalmente regresa a casa».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.