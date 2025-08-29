Director de ‘The Ivy’ sobre el próximo drama sobre víctimas de tráfico sexual

La cineasta ecuatorana Ana Cristina Barragán está programada para una semana ocupada en el Lido, donde está lanzando su tercera película, «The Ivy», en el Festival de Cine de VeneciaLa competencia de Horizons, al tiempo que lanzó su próximo proyecto, «Amapola», en el mercado de financiación de Gap Gap de Venecia. El director habló con Variedad Sobre su próxima característica antes del evento, que se realizará del 29 al 31 de agosto.

«Amapola» sigue a un grupo de víctimas adolescentes de tráfico sexual que vive en un refugio secreto escondido en el bosque. Allí, sus días todavía están dictados por los horarios nocturnos a los que se habían acostumbrado durante años de explotación sexual. Lucha con un trauma pasado, las chicas forjan los vínculos profundos mientras aprenden lentamente a navegar por su dolor, buscando reconstruir sus vidas a medida que su tiempo en el refugio llega a su fin.

Escrita y dirigida por Barragán, la película es producida por Trópico Cine y Botón Films, en coproducción con Klaxon Cultura Audiovisual. Los productores son Estefanía Arregui y Joe Houlberg Silva, y el coproductor es Rafael Sampaio.

«Amapola» se inspiró en la propia experiencia del director visitando un refugio para las víctimas de la trata en Ecuador, donde conoció a niñas entre las edades de 12 y 16 años que luchan por superar los horrores a los que habían sido sometidos. Barragán dijo que se conmovió su resiliencia, algunos eran bebés lactantes engendrados por sus secuestradores, así como las cicatrices invisibles que aún tenían, incluso cuando mostraban vislumbres de la infancia que fueron robadas.

«‘Amapola’ explora el tráfico sexual por el sendero que deja atrás, desde los cuerpos de los adolescentes, sus cicatrices, sus juegos, comportamientos y secretos», dijo Barragán. Al igual que con sus características anteriores, la película es un estudio íntimo de los cuerpos humanos: «su torpeza, su toque, la expresividad de las manos y los pequeños gestos, en todo lo que no se ve pero intuida», dijo, aunque en «Amapola», «El cuerpo es un territorio que ha sido invadido e impactado».

Tanto el aclamado debut del director, «Alba», que se estrenó en el INTL. Festival de cine Rotterdam y fue la entrada oficial de Oscar de Ecuador en 2016, y su segundo año, «Octopus Skin» (2022), que se estrenó en la competencia en San Sebastián, aprovechó la fascinación de Barragán con el trauma infantil y de la infancia, y ella regresa a esos temas en «Amapola».

«Es una edad muy particular. Como mujer, comienzas a sentirte consciente de ti mismo y cómo los demás te perciben. Pierdes algún tipo de libertad», dijo. «Es una edad muy frágil y [produces] Una mezcla de sentimientos: ansiedad y belleza «. Una niña en ese escenario incómodo en la cúspide de la feminidad, dijo, es «como una flor, que crece, pero con aspereza.

El director volverá a trabajar en gran medida con actores no profesionales, a quienes elogió por la forma «hipnótica» que actúan antes de la cámara. La selección vendrá después de una extensa búsqueda de casting, con Barragán describiendo cómo trabaja con sus actores durante meses para ayudarlos a prepararlos para sus roles. «Estoy realmente involucrado en el proceso de actuación», dijo. «Estoy muy cerca de las actrices, y es un proceso muy íntimo y muy respetuoso».

En «The Ivy», que se estrenó esta semana en Venecia, el director trabajó con un elenco de niños y adolescentes en su mayoría no profesionales para contar la historia de una mujer de 30 años que forja un vínculo poco probable e íntimo con un adolescente que vive en un hogar grupal. Barragán dijo que quería «empujar los límites de las intimidades que hemos llegado a aceptar como normales …[and] Busque un deseo desordenado, sin resolver «.

«Amapola» marca una especie de desviación de «The Ivy» y las películas anteriores de Barragán, que comparó con una «trilogía» centrada en los lazos familiares y las cicatrices que nuestras experiencias de la infancia dejan atrás. Sin embargo, ella dijo que «The Ivy» tiene «raíces» en su próxima película, que continúa su exploración continua de «lo que se mueve debajo de la superficie de la historia».