Director de Road to Revenge sobre matar nazis y posibles secuelas

«SISU: Camino a la venganza«Es el segundo capítulo de la saga de Aatami Korpi (Jorma Tommila), el rudo finlandés que mató brutalmente a una tonelada de nazis que intentaron robar su oro en» Sisu «de 2022. En la secuela, Aatami, un hombre de pocas palabras, desmantela a la casa de su familia después de que el Ejército Rojo mueve las fronteras de su país. Variedad habló con Jalmari Helander, el escritor y director finlandés de las películas, después de su Fantástico festival Se estrenará mundialmente por qué escribió una secuela, los peligros de tener piezas de sangre llenas de sangre y posibles planes de secuela.

¿Qué te inspiró a hacer una secuela?

Sony quería que hiciera una secuela, y tenía una idea, pero luego decidí que no era lo suficientemente bueno. Entonces mi productor, Petri [Jokiranta]Me hizo pensar más porque dijo: «Pero prometimos que puede hacerlo». Así que un día tuve la idea de que volviera a recuperar su casa, lo que pensé que era una muy buena idea. Fue lo suficientemente bueno como para tener las bolas para tratar de hacer una película mejor que «Sisu», porque, por supuesto, necesitaba hacer eso, o pensar al menos que haré eso.

¿Cómo se le ocurren las ideas de estas piezas, con aviones, camiones y tanques, todos utilizados como vehículos de destrucción?

Estoy haciendo algo más que tratar de tener ideas como esa. Siempre recuerdo los mejores. Recuerdo dónde estaba cuando tenía la extraña idea de que Aatami chupara el oxígeno de los pulmones nazis. Es divertido cuando sucede, cuando de repente llega.

¿Cómo terminó Stephen Lang como el villano?

Era idea de Sony preguntarle, porque estaba pensando en alguien más joven. Pero cuando escuché esa idea, se sintió tan obvio que «sí, eso tiene ser Stephen Lang «. Y hay algún tipo de similitud en Steven y Jorma, cómo son, y funcionó maravillosamente.

Richard Brake también se une a la película. ¿Qué fue colaborando con él?

Fue realmente genial. Estaba realmente interesado, y realmente le gustó el primer «Sisu». Estaba muy feliz de venir por el segundo. Eran chicos realmente agradables, y ni siquiera tengo que mentir cuando digo eso. Todos siempre dicen: «Sí, teníamos la mejor tripulación y los actores fueron maravillosos». Por lo general, probablemente no lo son, pero esta vez fueron realmente agradables.

Cuando se trata de recibir un montón de daño sin morir, ¿cómo se encuentra esa línea entre el hombre y el superhéroe para Aatami?

No estoy seguro. Creo que estoy cruzando la línea constantemente, pero eso es lo que trato de hacer. Estoy tratando de encontrar dónde está el límite. Y a veces lo cruzo y doy un paso atrás, pero no sucede muy a menudo hoy en día. Es como esconder el cuchillo en tu pierna. [Editor’s note: In one scene, Aatami opens up a wound on his leg, in which he had hidden a long knife under his skin.] Mi idea original era que estaba escondiendo más cosas. En realidad tenía una pistola en el estómago.

¿Cuáles son algunas de las películas que te inspiraron para esta película?

Indiana Jones seguro, y algunas películas de Bond Old también. Tiene un tipo similar de acción divertida. Esas probablemente son las mayores influencias.

¿Por qué crees que es tan satisfactorio que la gente vea a los nazis y los miembros del Ejército Rojo soviético se explotan?

Creo que a la gente le encanta ver cuando los malos patean el trasero de la manera adecuada. Vivimos en un mundo donde parece que eso no está sucediendo, y las películas son un buen lugar para hacer cosas que hacen felices a la gente.

Hay tanta sangre en esta película. ¿Fue difícil mantener la continuidad al hacer segundas tomas?

Si estamos haciendo algo como el tiroteo en el tren, es una maravilla de una sola toma porque hay tantos squibs y es realmente costoso y lento. Tener todo esa configuración lleva más de un día. Solo espero lo mejor cuando salga, porque no lo reinicias así.

¿Cómo puedes ser tan económico con tu narración y aún cruzar el dolor y la angustia de Aatami?

Sé que necesito hacer mi trabajo muy bien con las cosas emocionales al principio para establecer la historia para que realmente sientas por Aatami y que estés interesado en sus acciones, y quieres que consigue esa casa, y esperas las mejores cosas para él. Si puedo hacer eso al principio, entonces tengo permiso para explotar todo y divertirme con él.

Esta película termina con un raro momento de alivio para Aatami. ¿Ese siempre fue el objetivo?

Sí, fue una de las cosas que inventé muy temprano, cómo quiero que esto termine. Hay algo realmente genial con la última escena de la película.

¿Tienes ideas para cómo se vería una tercera aventura, potencialmente?

Tengo ideas, pero no estoy seguro de si eso va a suceder nunca, pero nunca se sabe.

¿Has pensado en la vida de Aatami como un hombre más joven? ¿Quizás una precuela?

Lo pensé, cómo fue su vida antes, especialmente cuando estaba haciendo la segunda: su familia y la guerra y lo que la guerra le hizo y todo eso.

Mira el trailer «Sisu: Road to Revenge» a continuación.