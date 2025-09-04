Director de resistencia de mensajes de Lokataru Delpedro Marhaen de la prisión: ¡cada vez más presionado, cada vez más resistente!

Yakarta, Viva – Desde detrás de una celda de la prisión Polda Metro JayaDirector Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenEscribe una carta. Escribió la carta después de ser nombrado como sospechoso en un caso de presunta incitación en una manifestación frente al edificio DPR/MPR RI, a fines de agosto de 2025.

Cuenta de Instagram @pedeoproyecto El que distribuyó la carta el miércoles 3 de septiembre de 2025 dijo que el hombre que llamó familiarmente a Pedro aconsejó su escritura lo más amplia posible.

Examen y detención largas

En la carta de dos páginas, Pedro relató el proceso de su arresto el 1 de septiembre de 2025 en la oficina de Lokataru, Pulomas, East Yakarta. Dijo que había sido examinado como sospechoso durante 24 horas llenas de 98 preguntas antes de recibir finalmente una carta de detención. En la actualidad, está detenido en el Centro de Detención de la Policía Metropolitana de Yakarta.

Pedro evaluó que el caso que lo atrapó no podía separarse de las actividades de asistencia legal que él y Lokataru dieron. Dijo que había acompañado la masa de acción arrestada mientras expresaba opiniones en público, para luchar por los derechos de los estudiantes que perdieron la Beca de Card Smart Tard (KJP) de Yakarta. También se dice que Lokataru logró alentar las tarifas del hospital para que las víctimas de violencia sean libres.

Sin embargo, según Pedro, el esfuerzo se consideró en realidad un aparato como un acto de incitar.

Sin arrepentimiento

Aunque ahora languideció en detención, Pedro insistió en que no lo sentía. En su carta escribió, la lucha llevada a cabo es para el futuro de muchas personas que dependen de la educación y la justicia.

«Si lo dejamos ir, ¿qué pasa con su destino? Nunca me he arrepentido de haber hecho eso», escribió.

Pedro también expresó su gratitud por la solidaridad y el apoyo público. Pidió a sus colegas que no se preocupen por su condición. «Seguimos conectados con la solidaridad y el espíritu de ciudadanía. Para eso, todavía tenemos que mantenernos en posición vertical para enfrentar cualquier cosa malas al frente», escribió nuevamente.

Mensajes para colegas y jóvenes

En su carta, Pedro se había disculpado con sus colegas en Lokataru por sentirse incapaz de ser un buen líder. Dijo que su apoyo siempre fue un refuerzo en medio de una situación difícil.

No solo eso, dejó un mensaje especial para que los jóvenes mantuvieran el espíritu de defender a grupos vulnerables y oprimidos.

«Aunque enfrenta amenazas, es una riqueza que posee la generación más joven. ¡Ojalá estemos siempre en este camino. ¡Cuanto más reprimido, más lucha!» la tapa.

Estatus legal delpedro

El metro de Polda Jaya nombró a Delpedro como sospechoso en el delito penal relacionado con manifestaciones los días 25 y 28 de agosto de 2025. La policía consideró subidas en las redes sociales que instaron a los estudiantes a «luchar» para ser una de las bases de la determinación del sospechoso. Además de Pedro, hay otras cinco personas que también están detenidas en acusaciones similares.

Por sus acciones, Delpedro Marhaen fue acusado bajo el Artículo 160 del Código Penal sobre el avistamiento, así como los artículos en la Ley de ITE y la Ley de Protección Infantil.