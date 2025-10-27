Director de Programación de Tokio sobre Era Digital, Estrenos y Streaming

Festival Internacional de Cine de Tokiodirector de programación Ichiyama Shozo Ha estado curando películas desde la década de 1990, navegando por el cambio sísmico de 35 mm a digital mientras mantiene su filosofía central sin cambios.

«La expresión cinematográfica apenas ha cambiado en absoluto sólo porque se ha vuelto digital», dice Ichiyama. Variedad. «Por lo tanto, creo que en lo fundamental tampoco ha cambiado nada en mi programación».

Hace referencia a una charla en Cannes de 2000 sobre el impacto de lo digital, señalando que mientras ciertos directores franceses expresaron sus preocupaciones, el cineasta Kurosawa Kiyoshi afirmó que su enfoque se mantuvo constante independientemente del formato.

Para TIFF 2025, Ichiyama describe la selección de la Competencia como su movimiento de programación más audaz. «Creo que ha resultado en una selección desafiante que combina varios géneros», dice. “Con una amplia gama de películas, desde aquellas con elementos de entretenimiento hasta cine experimental e incluso documentales, tenemos un catálogo difícil de comparar”.

La competencia abarca a cineastas desde Tailandia hasta Macedonia del Norte y Palestina, aunque Ichiyama insiste en que el equilibrio regional no es el objetivo principal. «En nuestro proceso de selección priorizamos la calidad sobre el equilibrio regional», explica. «Este año, casualmente, hemos logrado una programación diversa en cuanto a la nacionalidad de los países de producción».

La competición internacional TIFF favorece notablemente los estrenos asiáticos más que los estrenos mundiales, una elección estratégica que Ichiyama defiende en la era del streaming. “La necesidad de insistir en los estrenos mundiales parece haber disminuido”, afirma, señalando que ahora se puede acceder a las películas a través de plataformas de streaming poco después de los festivales.

Sin embargo, reconoce los límites de este enfoque. «Creemos que tiene menos sentido proyectar en la competición TIFF películas que ya han competido en los principales festivales de cine como Cannes, Venecia, Berlín, Locarno o San Sebastián, por lo que intentamos introducir este tipo de obras en la Selección de Gala o en la sección World Focus».

En el debate entre festival y streaming, Ichiyama es inequívoco sobre el valor de los estrenos teatrales. “Para una película, su estreno en cines o en un festival de cine es más beneficioso”, afirma, citando Lee Lee«Highest 2 Lowest», una nueva versión de «High and Low» de Kurosawa Akira, que se distribuyó únicamente por streaming en Japón. «La mayoría de la gente en Japón desconoce su existencia», señala. «Es lamentable que películas con potencial para atraer una atención significativa sean completamente pasadas por alto cuando no es así».

La edición de 2025 marca el centenario del nacimiento de Yukio Mishima, con TIFF en el centro de atención Pablo Schrader‘Mishima: Una vida en cuatro capítulos’, que se proyecta en Japón por primera vez, junto con un nuevo documental y dos películas japonesas basadas en las obras de Mishima. “Los escritos de Mishima todavía se leen ampliamente en Japón y esperamos que este programa multifacético vuelva a poner de relieve sus obras”, dice Ichiyama.

Cuando se le preguntó sobre cómo equilibrar el mérito artístico con el potencial comercial, Ichiyama señala como ejemplo la obra presentada en el concurso de este año, “Blonde”, de Sakashita Yuichiro. «A primera vista parece comercial, pero muestra la individualidad única del director», afirma. “Por supuesto, en la competición también participan películas cuyo potencial comercial se considera muy difícil”.

TIFF ha ampliado su programación juvenil y educativa, lanzando este año la Conferencia de Cine de Estudiantes Asiáticos, la primera competencia oficial de cortometrajes del festival, aunque limitada a producciones de escuelas de cine. “Hay muchas joyas ocultas en la generación más joven que esperan ser descubiertas”, dice Ichiyama. “Esperamos que de esta nueva sección surja un futuro maestro”.

La posibilidad de establecer un concurso de cortometrajes más amplio como el de los principales festivales europeos “sigue siendo uno de nuestros desafíos futuros”, añade.

Cuando se le pide que describa la esencia de TIFF 2025, Ichiyama dice: «Al observar la selección de películas, creo que refleja la caótica situación mundial actual de varias maneras».