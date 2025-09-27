Director de ‘Pigtown’ sobre finlandés ‘Comedia rural de zombie romántico’

Cuando una plaga zombie se desatará involuntariamente en una pequeña ciudad agrícola, el asesinato y el caos se producen en el cineasta finlandés Pekka OllulaEl debut como director «Pigtown», que ganó el premio principal entre los proyectos nórdicos esta semana en Asunto de cine finlandésEl evento de la industria que se ejecuta paralelo al Helsinki Intl. Festival de cine – Amor y anarquía.

Bilotado por el director como una «comedia rural de zombie romántico», «Pigtown» sigue a Iida, un activista de los derechos de los animales desde hace mucho tiempo, que quiere entregar una nueva hoja y dejar de irrumpir en granjas. Sin embargo, su amiga radical Anja va demasiado lejos, envenenando alimento de cerdo con un extraño líquido negro que gradualmente convierte a los cerdos en zombis sedientos de sangre. Cuando se morde a un desafortunado granja, la enfermedad se propaga a los humanos.

Mientras tanto, Sami, un chico de la ciudad avergonzado de sus raíces, llega para un fin de semana relajante en su granja familiar. Cuando se encuentra con Iida en el festival del pueblo, las chispas vuelan, hasta que los aldeanos comienzan a convertirse en zombis uno por uno y el juego de bingo de la aldea estalla en un baño de sangre. Lo que sigue es una «mezcla de género rural como ningún otro», según Ollula, y «una experiencia de culto inolvidable sobre la agricultura, la comida y la supervivencia».

Hablando con Variedad En Helsinki, donde anunció su triunfo de Finnish Film Affair como «una victoria para todos los cineastas de género», el director describió la «receta» para «Pigtown» como «extremadamente simple».

«Toma una parte de ‘Shaun of the Dead’ por el humor; tomas una parte de ‘Aliens’ para la acción; tomas una parte del ‘Babe’ de George Miller para el corazón; y luego agregas una generosa dosis del ‘mal sabor’ y ‘Braindead’ de Peter Jackson por la patada extra», dijo. «Mezclarlo junto con el campo finlandés y servirlo en los cines de todo el mundo con un buen vino. Esa es la receta para el caos».

Escrito y dirigido por Ollula y producido por su producción de la shingle Oohlala Pictures y Götafilm de Suecia, «Pigtown» ganó raves del jurado de selección nórdica en Helsinki, que celebró la «pura diversión, pasión y energía» que el equipo de cine trajo a su discurso.

«El potencial global para esta coproducción europea es obvio, e incluso lograron hacerlo personal y auténtico al tocar la importancia de la comunidad y la familia, lo que no es fácil cuando su historia es una comedia de zombis de terror», dijo el jurado.

Encontrándose detrás de la cámara por primera vez, «Pigtown» marca una nueva dirección para el veterano de la industria Ollula, quien se cortó los dientes como parte del equipo de marketing de «Iron Sky» de 2012, la población de la ciencia ficción finlandesa de Timo Vuorensola.

Sus créditos productores incluyen la comedia-Horror «The Redeemers», que acumuló una serie de ventas internacionales para sospechosos de carrete después de su estreno de 2022, y la película de acción de acción «entrega Run», que apareció en la plataforma Frontières del mercado de Cannes para Genere Films el año pasado. PIC se estrena el próximo mes en el Festival de Cine de Sitges antes de un lanzamiento teatral del 5 de noviembre en Finlandia.

También en la lista de Oohlala está «Crimen y castigo de Toivo Harald Koljonen», una verdadera película de terror del crimen actualmente en desarrollo sobre un notorio asesino de hacha que fue la última persona en ser ejecutada en Finlandia.

«Pigtown» marca el último paso en un viaje cinematográfico poco probable para Ollula que comenzó en la ciudad de Huhtamo de la granja finlandesa, donde su pasión por el cine se provocó a una edad temprana. Hablando en Helsinki, el director recordó cómo él y sus amigos pop en el jugador de VHS de la familia y verían sus películas favoritas en un bucle interminable: «Bad Taste» de Peter Jackson y «Braindead», «Robocop», cada entrada en las franquicias «Evil Dead» y «Friday the 13th».

Con la videocámara de su padre, luego harían sus propias películas de Schlocky Slasher y fotos de salpicaduras, con el hermano menor de Ollula a menudo sirviendo como su víctima.

Aunque Ollula dejó a Huhtamo a la edad de 16 años para seguir su educación superior en Helsinki, la ciudad sigue siendo la «fuente de creatividad» del director, dijo. Con ese fin, lanzó el Bianual Huhtamo Intl. Festival de cine en 2017 en un esfuerzo por dar nueva vida a su ciudad natal.

«Como hijo de un granjero de cerdos, he estado viendo el declive del campo desde muy cerca. Las empresas que se van, la gente muriendo y mudándose», dijo. «Empecé a pensar: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar a la situación? Necesito hacer mi parte'».

Celebrando su quinta edición este año, el festival presenta innovaciones populares como convertir un granero que trabaje en un cine, mientras que las ediciones recientes han visto «The Big Lebowski» tocando en la bolera de la ciudad y «Top Gun: Maverick» en una pista de aterrizaje local, lo que Ollula describió como «el primer y solo ‘cine de volar’ que estoy consciente de».

«Pigtown», espera, promoverá su misión de usar su cine y el festival para impulsar a la comunidad local, tanto colaborando con la gente del pueblo durante la producción como al mostrar a Huhtamo en la pantalla grande.

«Mis lugares de tiro son los mismos lugares donde ocurre mi festival», dijo. «Entonces, en un momento, puedes estar en mi festival, ver mi película y darme cuenta, ‘¡Espera un minuto, estoy aquí y allá!'»

Finlandia Film Affair tiene lugar del 24 al 26 de septiembre en Helsinki.