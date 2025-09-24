Director de Marvel Zombies en Blade, versión de película desechada, más

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers para «Maravilla Zombies «, ahora transmitiendo en Disney+.

El MCU está abrazando la sangre y la gore una vez más, esta vez en el universo animado.

«Marvel Zombies«Un spin-off de los muertos vivientes de» What If …? «, Es la primera serie animada de Marvel M, siguiendo éxitos de acción en vivo y clasificada como» Deadpool & Wolverine «(en los cines) y» Daredevil: Born Again «(en Disney+). Bryan Andrews dirigió el episodio de la temporada 1 de» ¿Qué si …? » Eso introdujo un horrible virus del reino cuántico que convierte a casi todos en el mundo en zombis desgarbados, incluidos muchos superhéroes queridos.

Varios héroes y villanos regresan del «¿Y si …»? » Episodio, como Spider-Man (con la voz de Hudson Thames), el jefe incorpóreo de Ant-Man (Paul Rudd) y las versiones zombis de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Thanos y más. Las recientes adiciones de MCU, como la Sra. Marvel (Iman Vellani), Red Guardian (David Harbor), Yelena Belova (Florence Pugh) y Shang-Chi (Simu Liu), también obtienen un tiempo importante en la pantalla. Un personaje incluso recibe su introducción de MCU antes de su debut en vivo: la cuchilla de vampiros para caminar durante el día. Sin embargo, viene con una ligera advertencia; El héroe «Marvel Zombies» es en realidad una amalgama de Blade y Moon Knight, sin relación con la versión de Mahershala Ali del personaje que todavía está esperando hacer su debut en la pantalla grande. (El personaje es expresado por Todd Williams). Para los espectadores de ojos de águila, Blade Knight hizo una breve aparición en el «¿Y si …»? » Final de la serie el año pasado.

Con VariedadAndrews discute la creación de Blade Knight, por qué los Fantásticos Cuatro y X-Men están ausentes del programa, por qué «Marvel Zombies» fue casi una película, y cuáles son sus planes para una posible temporada 2.

¿Cuándo se entendiste por primera vez la idea de hacer un spin -off de «¿Qué pasaría si …»? ¿Episodio de zombie de la temporada 1?

Era desde el principio, una vez que se decidió que estaremos haciendo «¿Y si …»? » Kevin Feige era fanático de los cómics y del género zombie en general. Muy temprano, Kevin había dicho algo para [Marvel animation executive] Brad Winderbaum, quien luego nos dijo: «¡Estamos haciendo una cosa zombie!» Era casi una de las razones para incluso hacer «¿y si …»? » – para que pudiéramos hacer un episodio que fuera zombies. Encontramos un lugar en el tiempo, justo alrededor [the events of] «Infinity War», porque proporcionó una serie de héroes que estaban fuera de casa. A Kevin le encantó, así que era como si deberíamos estar haciendo algo más grande y explorar este mundo un poco más.

¿Sabías que este sería el primer programa animado con clasificación M de Marvel? ¿Cómo los convenciste de que te dejaran asesinar a todos esos superhéroes?

Hicimos la sangre de zombie más oscura de sangre para poder salirse con la suya para hacer [the “What It…?” episode] TV-14. Cuando la decisión fue hacerlo directamente y convertirlo en una historia más grande, bueno, tiene que ser TV-Ma. Brad, Kevin y el resto decían: «Oh, infiernos, sí». Estaban pensando lo mismo. No quieres tener que seguir tirando golpes. Desea poder hacerlo, realmente crear algo dentro de ese género y hacerle justicia. Todos estaban deprimidos por eso, afortunadamente.

Nos enfrentamos bastante bien. Estoy deprimido por la locura, pero tampoco quiero que sea gratuito en un sentido insípido. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. No es como si estuvieras mirando todas las entrañas y permanecieras en el tiro durante 12 minutos. No hay razón para eso. Si tuviéramos la oportunidad de hacer otro, lo que sería increíble, hay ciertas cosas que empujaría más a veces. Para este, queríamos asegurarnos de que la historia estuviera allí y toda la acción y la violencia que puede disfrutar, pero no se convierte solo en eso.

¿Cómo elegiste a Kamala Khan, también conocida como la Sra. Marvel, para seguir como el personaje principal?

Viene de tratar de hacer algo un poco diferente a «¿Qué pasaría si …?», Donde hay muchos de estos poderosos y grandes personajes que conocemos. Queríamos poder comenzar con una sangre joven y nuevos píos que, debido a ese plazo en la historia de MCU que elegimos, aún no se han elevado. No saben cómo hacer esto y están aprendiendo a medida que van durante un apocalipsis zombie. Les da algo para aprender. Podemos señalar su ingenuidad y su esperanza, jóvenes, con los ojos muy abiertos, con la cola de cola. ¿Pueden pararse contra el ataque de la horrible? ¿Pueden salir ileso, o cuáles serían las cicatrices? Parecían ubicados principalmente para hacer eso y luego permitir que otras personas entren y que nuestro conjunto crezca y cambie.

Queríamos que fuera bastante épico, y había tanta historia que no pudimos ponerlo todo. Así que hay cosas que están sucediendo con otros personajes que ni siquiera están en esto que sabemos lo que está pasando con ellos, y nos encantaría contar esas historias. Comenzó a sentirse como «El señor de los anillos» en el sentido de que queríamos que fuera esta historia que era más grande de lo que la audiencia conocía, con eventos fuera de cámara. Como resultado, comenzamos a pensar en Kamala como Frodo, donde esta comunión puede reunirse a su alrededor en este loco viaje ya que estaba mal preparada en ese momento. Para hacer la película Zombie, comenzamos a pensar en ello como una fantasía o como una campaña de Dungeons and Dragons.

Esta es la primera vez desde «The Marvels» que estamos viendo a la Sra. Marvel, y ella está con Riri Williams, también conocida como Ironheart, y Hawkeye de Kate Bishop como los jóvenes Vengadores. También vemos los Thunderbolts después de que debutan a principios de este año. ¿Hubo alguna restricción sobre cómo podrías usar estos personajes?

Estaba bastante abierto. Era desde el principio cuando comenzamos a desarrollar esto. Algunos de esos programas ni siquiera habían salido todavía. «Ironheart» estaba a una distancia cuando comenzamos, pero sabíamos que venía y parecían personajes jóvenes emocionantes, divertidos y divertidos para jugar. Debido a que este es su propio pequeño universo de bolsillo, y es temprano en sus carreras de superhéroes, no había tanta preocupación. Todo lo que necesitábamos saber era quiénes eran temprano, incluso antes de que comenzaran esos espectáculos, por lo que está ese hilo de cohesión. Nunca los conseguimos en el stand para grabar juntos, pero cuando obtuvieron el material, dicen: «Espera, ¿entonces todos somos algo?» Ellos, por separado por su cuenta, estaban súper emocionados de que su avatar animado estaba pasando el rato con las otras chicas. Fue muy divertido verlos nerd sobre eso.

¿Por qué no usaste ningún personaje de los Cuatro Fantásticos o X-Men?

Me hubiera encantado tenerlos, pero en ese momento, «Fantastic Four» estaba muy lejos. También están en un multiverso diferente. Lo mismo con los X-Men. ¿Cómo llegarían aquí? Así que están todas esas preguntas y rigmarole. Pero, quiero decir, nunca digas nunca. Es por eso que espero que, si hay una segunda temporada, ya hay algunas ideas de, como, ¿podemos volvernos más locos? Entonces, quién sabe, pero sería increíble, y nos da más oportunidades para que más zombis y héroes locos se balanceen.

Blade hace su debut oficial de MCU como Blade Knight, pero fue molestado en el «¿Y si …»? » Final de la temporada 3 muy brevemente. ¿Sabías en ese entonces que querías presentarle?

Hicimos la temporada 3 de «¿Y si …?» y «zombies» básicamente simultáneamente. Debido a que «Agatha» salió en un Halloween particular, «Zombies» estaba realmente listo para salir entonces. Pero dijeron: «Oh, mierda, no queremos que uno coma el otro en cuanto al nivel de atención, y es un gran problema hacer ‘Agatha’, así que sostengamos ‘zombies'». Todos lo ven ahora, pero en realidad ha estado esperando en las alas para salir. Cuando llegó el momento de hacer todas esas imágenes al final de la temporada 3, pensamos «¡Joder, sí!» Es un poco burlón que algo vendría.

Muy temprano, no iba a ser Blade. Ya sabíamos de inmediato que iba a ser Blade Knight. Tampoco sabíamos que íbamos a salir antes de una película de Blade. Cuando estamos haciendo las cosas animadas y tienen una propiedad de acción en vivo al mismo tiempo, es realmente difícil porque tienes que estar en deuda con lo que están haciendo con ese personaje en la acción en vivo. A veces lo están resolviendo, y estamos como: «Tenemos que ir con esto. Necesitamos la decisión ahora». Es realmente difícil, por lo que no queríamos lidiar con Blade porque había este guión, ese guión, lo que sea. Como, ¿qué están haciendo incluso? Ni siquiera lo sabemos. Si hiciéramos Blade Knight, eso lo separa por completo de lo que sea que estén haciendo en la película y lo hace nuestro y es rad. Blade, el puño de Khonshu, era temprano y muy natural. Era perfecto para que se emparejara con nuestro joven protagonista que no tiene idea de qué diablos están haciendo. Realmente creó esta excelente manera de trabajarlo.

¿Ha recibido algún comentario sobre Blade Knight y si su personaje puede influir en la cuchilla de acción en vivo?

No tengo idea de cuándo planean Marvel. Sé que Kevin cava esto y Blade Knight. Me gusta la respuesta que los fanáticos están emitiendo el trailer, incluso que una pequeña pelea se está volviendo loco. Me encanta cuando dicen: «Oye, si la acción en vivo no es tan buena como esta, ¿cuál es el punto?» Eso me hace muy feliz. La gente responde exactamente cómo quería que respondieran. Sería genial si eso pudiera influir en la película de alguna manera, porque siento lo mismo. Si la película de acción en vivo no se siente tan rudo que un pequeño momento, ¿qué demonios es el punto?

Si tienes todas estas ideas para más historias, ¿por qué solo obtienes cuatro episodios para trabajar?

Tiempo y dinero, hombre. Es «Oye, esto es todo lo que tienes». Somos como, «¡Oh, mierda! ¡Está bien». Estábamos creando una cosa y no sabíamos cuál iba a ser el límite. Entonces dicen: «Oh no, no, chicos». Entonces pensamos: «Bueno, hagámoslo una película». Íbamos a convertirlo en una película y hacerla lanzarla. Debería ser una épica, será dos, dos horas y media de duración. Va a ser increíble. Pero, hubo problemas contractuales debido a Spider-Man en él. Entonces, hay reglas de Sony que entran en juego. Diéramos: «Oh, mierda, eso es una cosa? Oh, no, está bien, supongo que no podemos hacer eso». Entonces lo rompimos. Ahora, juega como cuatro capítulos en un libro. Incluso con los cuatro capítulos, habría sido increíble si tuviéramos más tiempo para hacer que cada entrega sea un poco más larga, solo para poder ordeñar esos momentos tranquilos un poco más. Intentamos ponerlo en la mayor cantidad posible, y se mueve a un ritmo vertiginoso. Ponemos esos momentos de quietud y reflexión lo mejor que pudimos. Tal vez la próxima vez, si a todos lo aman lo suficiente y gritan en línea lo suficiente como para exigir más, tal vez nos darán más tiempo y más dinero.

Parece que hay suficiente material para una segunda temporada.

Tanto material. Es una locura. Hay otros personajes que la gente es, «tal y tal ni siquiera está en eso». Sí, lo sabemos. Sabemos lo que está pasando. Sabemos cómo la gente llegó de A a B. Ustedes no tienen idea de la locura que solo espera a la vuelta de la esquina si tenemos la oportunidad. Brad y yo ya sabemos cómo comenzaría el próximo. Nuestra idea original era más fantasía medieval. Se estableció mucho después de que los diferentes reinos, los feudos y las facciones gobernantes han crecido. Algunos de nuestra vieja guardia serían viejos. Estábamos haciendo una mierda loca. Brad dijo sabiamente que la gente quiere ver sus favoritos y no verlos tan locos. Lo volvimos hacia atrás y no saltó el tiempo hasta ahora.

Eso suena como el «¿Y si …»? » Episodio ambientado en 1602. ¿Hay algún otro episodio de esa serie que quiera expandir?

Nos encanta el Shang-Chi Western en la temporada 3. Mi idea original para eso era mucho más loca e incorporada Capitán América y Falcon y Nick Fury. Ese mundo podría estar maduro, donde tomas todas las cosas de Marvel y lo pones a través de una lente occidental. Podría ser uno. Hay una serie de «¿y si …?» Episodios que fueron A+ Ideas que Kevin amó, pero hay demasiados episodios geniales para poner en una temporada, por lo que algunos de ellos se quedan a un lado para otras temporadas futuras. Había uno que iba a ser D&D. Básicamente es Marvel Superhero D&D. Iba a seguir a un grupo de personajes de nivel C, tal vez algunos de ellos ni siquiera superhéroes, como si fueran personajes de primer nivel, y están tratando de seguir esta gran aventura que es un módulo de nivel 20. Ves a tus héroes de nivel A que se enfrentan a hacer la cosa, pero estos idiotas quieren hacerlo de todos modos y se abren paso hasta el final antes de que los otros héroes obtengan el final. Así que obtienen todas las armas geniales y poderosas y suben y luego salvan al otro equipo que lucha contra el gran jefe y pierde. Podría haber sido tan bueno y nerd sobre toda esa tradición de RPG y mezclar todas las cosas de Marvel con él.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.