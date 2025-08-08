Director de ‘Mare’s Nest’ Ben Rivers Entrevista y primer trailer

El 9 de agosto, Festival de Cine de LocarnoLa alfombra roja se lanzará por segunda vez consecutiva al aclamado cineasta y artista experimental del Reino Unido Ríos ben. Después de «Bogancloch», adquirido para América del Norte por Cinema Guild, el último trabajo del Helmer, «Mare’s Nest», competirá por el leopardo de oro del festival. Su próxima parada del festival será Toronto, donde abrirá la sección de longitud de onda. Variedad Debuta el trailer aquí.

Envuelto en el estilo cinematográfico exclusivo de Rivers que fusiona ficción, documental, ensayo poético y fábula, la película se basa libremente en la obra del autor y dramaturgo estadounidense Don DeLillo sobre el cambio climático «La palabra para la nieve». En la película de carretera futurista de Cast-Child, seguimos a la joven Moon (interpretada por el talento en ascenso Moon Guo Barker) como «viaja a través de un misterioso mundo inexplicable libre de adultos», dice la logline.

«Moon conoce a un erudito convertido en sabio y su traductor en una cabaña de montaña, donde trata de entender lo que está sucediendo. Conoce a muchos otros que actúan para ella, le muestran una película, le dan regalos, muestran sus diferentes posibilidades de vida. Observa y avanza en un futuro desconocido», continúa.

La película fue producida por Rivers ‘Urth Films con Andrea Queralt de producción y respaldo de 4A4 de La Lucarne de Arte France, Batalha Centro de Cinema, Porto, en coproducción con La Bête de Francia y el Greenground de Canadá.

La rediancia maneja las ventas. Hablamos con Rivers por delante de Locarno.

¿Cuál fue la génesis para la película?

No puedo precisarlo a un solo génesis, es una sensación acumulativa de temor por el mundo que los niños están siendo dejados por adultos. Inicialmente comencé a escribir la película durante la pandemia. No pude evitar pensar en los niños que estaban encerrados en sus casas, no libres de jugar y ser salvajes. Mi propia infancia en contraste fue increíblemente libre y salvaje. Vivíamos en una aldea de Somerset, no teníamos mucho dinero, pero lo pasé muy bien, jugando en edificios abandonados en la granja de mi amigo. Mi mamá no me vería todo el día, pero todos estuvimos bien.

También pensé en el cambio climático y el control de las autoridades, habilitado por Covid, a un nivel que no habíamos experimentado antes. Así que comencé a imaginar un mundo de libertad total, sin adultos, un lugar de un tipo positivo de anarquía.

Simultáneamente, me encontré con la obra «The Word for Snow» de Don DeLillo, un escritor que admiro mucho. Pensé que la obra hablaba de muchos de los miedos y preocupaciones que muchas personas están teniendo, y quería incluirla en la película. Entonces pensé en mi amigo Moon [young debutante Moon Guo Barker] y cómo sería genial como plomo, divagando por este mundo, observando, haciendo preguntas, conocer a otros niños.

Una vez que tuve luna en mi mente, la imagen de la película se hizo más clara y se convirtió en una especie de película de carretera de futuro cercano, un mundo que tiene una sensación subyacente de incertidumbre y perturbación, pero también sobre las posibilidades y la alegría.

La película está hecha en capítulos cautivadores. ¿Cómo se te ocurrió esta estructura?

Puede ser de mi amor por la literatura, en particular el tipo peripatético, como «Candide». Quería cambios en el tono durante todo el viaje de Moon, y también me gustan mucho estos entre títulos, nuevamente como en la literatura que dan una pista de lo que vendrá después. Estos fueron escritos en un tablero de tiza por Moon y yo. Ella escribe el título del capítulo y escribo lo que va a hacer. Pero las secciones también fueron prácticas.

Comencé la película sin todos los fondos en su lugar, y continué de esa manera, recaudando un poco de dinero y filmando una sección, elevando un poco más, etc. Por lo tanto, fue una filmación muy fragmentada con un presupuesto extremadamente bajo, y los capítulos hicieron que esa forma de producción fuera más posible. Esto fue en parte porque no quería escribir un guión completo, lo que dificulta la recaudación de fondos. Necesitaba haber espacio para la improvisación y el juego.

Ríos ben

Crédito: Lisa Whiting

¿Cómo fue su experiencia de trabajar con un elenco de conjunto solo hecho de niños?

Tenía alrededor de 25 niños, la mayoría de ellos de entre seis y 12 años. Quería que los niños tenían preadolescentes, cuando comienzas a pensar en tu imagen.

Trabajar con niños ha sido increíble e inspirador. Me gustaría volver a hacerlo. Moon ha sido especialmente clave para todo el proceso, lo cual fue bastante largo. Toda la película tardó tres años en hacer. Estaba filmando dentro y fuera de «Bogancloch», pero también trabajando en las vacaciones escolares, mientras intentaba recaudar financiamiento para la película, lo que resultó difícil. Luego, por supuesto, durante la etapa de financiación, muchos niños fueron asesinados en Palestina. Te sientes tan horrible con nuestro mundo donde los niños están muriendo en lugar de jugar. Todo esto alimentó este trabajo.

La primera filmación que hicimos fue la obra [“The Word for Snow”]Cuando Moon todavía tenía nueve años, y hicimos la última filmación cuando acaba de cumplir 12 años. Tiene energía increíble y muchas ideas, para que podamos discutir escenas y pensamientos, y hay muchas risas y tocando.

La película fue escrita, y la obra se realiza textualmente, pero luego hay muchas otras partes en las que quería permitir la improvisación, por lo que los niños podrían ser libres de moverse a su manera, lo que significaba permitir el tiempo, descubrir cosas mientras filmaba. También traté de encontrar formas de incluir a los niños en el proceso. Por ejemplo, todos ayudaron a hacer sus propios disfraces, y Young Gene escribió su propia canción que canta cerca del final de la película.

¿Cuánto ensayo fue necesario para que los tres niños entregaran el complejo texto de Don Delillo y que Moon se preparara para su largo monólogo de apertura?

Les di el texto de Delillo unas semanas antes de filmar, que leyeron muchas veces y practicaron conmigo o con sus padres. Todavía era muy difícil recordar toda la obra, por lo que trabajamos formas de instalar durante la filmación, que tuvo lugar durante tres días en un set. Los tres lo tomaron extremadamente en serio, que es lo que requiere el texto, ya que es complejo y quería seguir completamente la obra de Delillo.

Para el monólogo de apertura, la luna lo leyó muchas veces, y ocasionalmente decía la primera palabra de una oración desde detrás de la cámara y ella recordaría el resto. Es un tiro largo y me sorprendió lo natural que lo hizo.

Otra obra literaria trajo dos veces a las pantallas, el «Lord of the Flies» de William Golding, presenta un mundo distópico habitado solo por niños de niños. ¿Lo tuviste en el fondo de tu mente?

Amo ese libro. Es absolutamente brillante, pero mi película de alguna manera es todo lo contrario. Cuanto más pensaba en la situación en el mundo, más estaba decidido a hacer una película sin conflicto. Tener a los niños tratando de abrirse camino de una manera no violenta.



Cuéntanos sobre la idea de insertar tu propia película de siete minutos «The Minotaur» en «The Mare’s Nest» y ¿Cómo encontraste la increíble ubicación de Menorcan para tu película?

La forma en que pienso en la película a menudo es ayudada por los lugares. Aquí me mostraron una cantera en Menorca [Spain]donde la gente dejó de trabajar hace 30 años. Una escultora de mujer construyó un increíble laberinto de piedra allí, y sentí que debería hacer mi versión de «The Minotaur» allí. Terminó siendo una película dentro de una película, aunque en «The Mare’s Nest», se supone que los niños la hicieron ellos mismos. Me encanta jugar con diferentes capas de realidad, donde no estás completamente seguro de lo que estás viendo.

Después de la filmación de «The Minotaur» en esa cantera, volví dos veces durante aproximadamente una semana para las escenas donde Moon conoce a la comunidad de niños, y viven en cuevas, actúan, etc. Esa ubicación fue perfecta para la película en la que realmente no sabes dónde estás. ¡Pero también filmé en Gales, ya que también necesitaba mal tiempo!

Los granos de 16 mm se ven maravillosamente captura la configuración natural, la calidez y la empatía que emana de la narración. ¿Cuéntanos sobre tu pasión por la película de 16 mm?

Sí, esto fue filmado en Super 16. ¡Me encanta! Hay una calidad mágica, además de que la tensión de la filmación en la película es única. Realmente sientes que tienes que comprometerte. Dicho esto, tener 25 hijos no fue fácil y, mientras filmaba, a veces deseaba estar filmando en digital. Pero había tomado mi decisión y tuve que seguirla.

¿Por qué eligió «Mare’s Nest» para el título y, en última instancia,, qué espera que la audiencia le quite ver la película?

«Mare’s Nest» fue el título desde el principio. Me gusta su misterio. Es un viejo dicho que significa una situación inexplicable, o una que es engañosa. Fue escrito en mi cuaderno incluso antes de comenzar a escribir la película correctamente. La película presenta una situación misteriosa, una con matices muy oscuros, sobre el planeta y por qué estos niños están solos. Quería crear un mundo que sea inquietante y extraño, pero también tiene cierta esperanza, sobre la reinvención y tratar de ir más allá de los sistemas que los humanos han creado y en este momento se sienten imposibles de salir.

Ha producido la película con Andrea Queralt, con sede en París, acreditado para «Sirât» de Oliver Laxe, con quien también ha trabajado en múltiples ocasiones. ¿Cómo fue tu colaboración con Andrea?

Andrea y yo hemos sido amigos durante muchos años. Empecé a hacer la película por mí mismo, luego cuando Arte’s Rasha Salti [commissioning editor for the experimental docu program ‘La Lucarne’] Mostré algunos interesados en una etapa temprana y se le ocurrió una parte importante del financiamiento, me acerqué a Andrea y decidimos trabajar juntos para recaudar el dinero. Francia apoya mucho el cine de una manera más complicada en el Reino Unido. Este es mi séptimo largometraje, y la mayoría de mis películas fueron financiadas desde el extranjero.

Su trabajo a menudo se exhibe en galerías de arte. ¿Qué está planeado con «The Mare’s Nest»?

Habrá una instalación coorganizada con Batahla Center de Cinema en Porto, Portugal, ya que apoyaron la película, pero aún no la he resuelto. También tomé muchas fotos durante la creación de, por lo que pueden incluirse en esa exposición.

(Esta entrevista ha sido editada y condensada)