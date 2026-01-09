Director de la temporada 2 de Night Manager sobre Tom Hiddleston, le Carre Blessing

Hace diez años, una serie de suspenso y espionaje se convirtió en la comidilla de la ciudad durante unas buenas semanas, especialmente en el Reino Unido.

“El gerente nocturno”, una coproducción de BBC/AMC y adaptada de la novela de John le Carré, protagonizada por Tom Hiddleston como Jonathan Pine, un empleado de hotel y exsoldado contratado para infiltrarse en el círculo íntimo del cobarde traficante de armas de Hugh Laurie, Richard Roper.

Era, en ese momento, diferente a todo lo que normalmente se produce en el Reino Unido: una exhibición itinerante, costosa, de alto octanaje y extremadamente ostentosa, de escenas importantes y locaciones exóticas (y en una escena de sexo, para disfrute de la prensa británica, el trasero de Hiddleston, polémicamente eliminado de la transmisión en Estados Unidos). Varios ejecutivos bromearon en ese momento diciendo que la introducción por sí sola probablemente costara más que el presupuesto promedio de una serie de televisión del Reino Unido. Afortunadamente, “The Night Manager” fue muy bien recibida: ganó una gran cantidad de premios, incluidos dos premios Emmy (uno para Suzanne Bier, quien dirigió toda la serie) y tres Globos de Oro (para Hiddleston, Lawrie y Olivia Colman, lo que marcó su primer gran honor en los EE. UU.). Naturalmente, después de haber exhibido con éxito sus suaves músculos de espía en las pantallas de televisión, Hiddleston se convirtió inmediatamente en la principal opción de los corredores de apuestas para asumir el papel de James Bond, no es que estuvieran mirando hacia atrás en 2016.

Mucho ha cambiado en la última década.

La televisión de gran presupuesto en el Reino Unido ya no es una rareza: desde entonces, estudios y transmisores han cruzado el Atlántico para establecer importantes bases locales (“The Night Manager” en realidad se lanzó ocho meses antes que “The Crown” de Netflix). Colman ahora también es ganador del Oscar, mientras que se espera que muy pronto se anuncie quién será el próximo 007 (aunque el favorito actual de las casas de apuestas es Callum Turner). Y lamentablemente le Carré falleció a finales de 2020 a la edad de 89 años.

Pero “The Night Manager” finalmente regresa para una segunda aparición, esta vez en la BBC y Amazon Prime, donde se estrena el 11 de enero. Diez años después, Hiddleston’s Pine todavía está en el servicio secreto, pero ahora bajo un alias diferente y dirigiendo una unidad de vigilancia en Londres (Colman también regresa). Naturalmente, las cosas salen mal rápidamente y pronto intenta infiltrarse en un cartel de armas colombiano, pero ahora bajo las órdenes de un Reino Unido post-Brexit donde hay cuestiones de identidad nacional y quién trabaja para quién.

En el asiento del director para esta película completa de seis capítulos, filmada en el Reino Unido, Colombia, España y Francia, está Georgi Banks-Daviesmejor conocido por dirigir «I Hate Suzie» para Sky Atlantic y «Kaos» de Netflix.

hablando con VariedadBanks-Davies habla sobre cómo retomar una serie 10 años después, tomando el relevo de la “increíble” Bier, y cómo la segunda temporada de “The Night Manager” marca la primera vez que el mundo de espías de Le Carré se expande más allá de sus novelas, una medida a la que dio su total bendición.

¿Cómo te involucraste en esto? ¿Parece muy diferente a tu trabajo anterior?

En realidad, fue hoy hace dos años. Recibí una llamada inesperada de mi agente que me decía: ‘Adivina qué, quieren verte para The Night Manager’. Y, sinceramente, mi primera reacción fue: ‘Dios mío, increíble’. Soy un gran admirador de Le Carré, un gran admirador del espionaje y un gran admirador de los thrillers. Siempre quise actuar, pero mi carrera no necesariamente apuntaba en esa dirección. Entonces, recibir esa oportunidad fue algo inesperado. Luego conocí a los productores de The Ink Factory (los hijos de Le Carré) y al escritor David Farr. Hablamos sobre los grandes temas del programa, lo que dice políticamente en una plataforma más grande. Pero lo que me llamó la atención fueron los personajes que había formado. Para mí los personajes tienen que ser lo primero. Y luego conocí a Tom (Hiddleston) y estábamos investigando el personaje: ¿cómo se ve Jonathan Pine 10 años después? Finalmente dijeron: «¿Quieres dirigirlo y dirigirlo todo?».

Creo que esto es lo más parecido al cine que puedes hacer como director de televisión. Desde el principio me dijeron básicamente: Esta es una película de seis horas. Así que se filma todo al mismo tiempo, se edita todo al mismo tiempo; se hace como una película de seis horas. Hay mucha presión, pero también mucha libertad creativa. Y todavía no puedo creer que haya podido lograrlo.

La temporada 1 de “The Night Manager” fue una adaptación de la novela de Le Carré, pero ¿es esta la primera vez que amplían uno de sus libros?

Sí, lo es. Y hay muchos signos de interrogación en torno a eso. Pero han sido muy conscientes de cómo lo han hecho. Y le Carré fue consciente de ello antes de fallecer.

¿Entonces le dio su bendición?

Sí, le había dado su bendición: quería que lo hicieran. Y teníamos el mismo escritor. [as Season 1] en David Farr, que es un aficionado de le Carré y sabe cómo habitar ese mundo. Para mí, es como si tuvieras que confiar en que hay un ADN en el proyecto, que es literalmente la familia de Le Carré. No habrá nada que pueda dañar eso o dañar lo que su padre hubiera pretendido. Nunca llegué a conocerlo, pero tuve que asumir que todo viene con una buena bendición. Pero estoy bastante seguro de haber leído en alguna parte que Le Carré dijo que una adaptación cinematográfica es una adaptación de la película, no del libro. Y con eso quería decir que cuando trabajaba en cosas, realmente les daba libertad creativa a los escritores y directores. Entonces, si miras el primer libro y miras el programa de televisión, cambió el período de tiempo, el escenario y algunos de los personajes. Siempre fue muy potenciador de eso en la adaptación.

Parece raro tener una secuela de una serie que salió hace 10 años. No quiero sugerir ni remotamente que 2016 fue una época más inocente y despreocupada, pero han sucedido muchas cosas desde entonces. ¿Crees que esta historia refleja cómo ha cambiado el mundo en la última década?

Sí, 100%. Vivimos ahora en un mundo de posverdad. Hemos pasado por un cambio político enorme y sísmico. Y creo que para mí el programa siempre fue sobre una crisis de identidad. Los personajes a menudo luchan por saber quiénes son. Y creo que en este momento en el que vivimos, quiénes somos y todas las cosas que nos hacen quienes somos, ya sea nuestra raza, religión, género, dónde nacimos, dónde queremos vivir, todo acerca de nosotros se siente mucho más prevalente y mucho más juzgado. En un momento, puede hacernos sentir seguros y, en el otro, puede hacernos completamente inseguros. Siento que todos los días estoy al filo de la navaja. Las cosas que das por sentado, como mujer, como persona queer, me las pueden quitar. Los derechos humanos fundamentales que yo asumiría que son derechos humanos están actualmente en juego, actualmente están al alcance de todos. Y el programa continúa examinando realmente la idea de quiénes somos en función de dónde venimos y los ideales que tenemos.

Cuando salió la primera temporada fue un gran problema. Llegó antes de la avalancha de dramas de alto nivel muy costosos aquí en el Reino Unido, antes de que los streamers establecieran enormes bases aquí. Recuerdo que en ese momento la gente notaba lo deslumbrante que parecía en comparación con la mayoría de las producciones del Reino Unido. Dado que han cambiado tantas cosas en el Reino Unido y que ahora es un epicentro de la televisión global, ¿se sintió un poco desalentador asumir eso?

Mentiría si dijera que no fue desalentador, pero igualmente, ese sentimiento tuvo que ser eliminado de inmediato. No puedes ignorar lo que vino antes y no puedes ignorar la base de fans, y no puedes ignorar un éxito como ese. Pero si intentas replicarlo, o si dejas que se infiltre en ti, fracasarás. Para mí, como cineasta, tengo que preguntarme: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’ Hago esto simplemente porque estoy respondiendo al material. Sólo tienes que confiar en el material y creer en él, y también creer en ese instinto que te hizo querer contar esta historia y querer hacerlo de una manera única. La otra cosa que me sorprendió bastante fue la cantidad de autonomía que me dieron para hacerlo. Me dijeron: no es necesario repetir nada de lo anterior, no hay un estilo propio, no hay forma de filmarlo. No hay forma de que suene. No hay manera de contar la historia. Es como: nos gustan tus instintos.

Estás siguiendo algunos pasos ilustres: Suzanne Bier dirigió la primera temporada y ganó un Emmy por ella. ¿Hablaste con ella en absoluto?

Soy una gran admiradora de ella, de su trabajo, es brillante. Y en esta industria, como mujer, no puedes ignorar lo increíble que es Suzanne y cuánto ha allanado el camino para tantas directoras. Pero luego tienes que decir: Ok, gracias. Así que hablamos, pero no antes de disparar: hablamos después. Y realmente me encantó eso, porque es como si fuéramos dos soldados que hubiéramos ido a diferentes batallas y luego intercambiáramos historias de guerra.

Si no recuerdo mal, Olivia Colman estaba embarazada de su tercer hijo cuando rodó la primera temporada. Así que ahora deben ser de dos dígitos.

¡Lo sé! ¿No es excelente? Qué mascota tan increíble del espectáculo.

Después de la primera temporada, como siempre ocurre cuando un actor británico de cierta edad empuña un arma, hubo mucho ruido acerca de que Tom Hiddleston sería el próximo James Bond. En ese momento, obviamente no estaban buscando un nuevo 007. Pero 10 años después, sí lo están. ¿Crees que esto podría reavivar los llamados para que Tom se convierta en Bond?

¡No tengo ni idea! Ésa es una pregunta para Tom. Pero lo que realmente diría es que la gente podría empezar a pensar, si hicieran una precuela de “Night Manager”, quién interpretaría a Jonathan Pine. Me gustaría que esa fuera la conversación: quién liderará los primeros años de Pine.

¿Se ha hablado de continuar con una tercera temporada?

Hubo una tercera temporada que siempre estuvo a la vista. David lo está escribiendo ahora; está en la superficie del carbón y en la etapa inicial. Pero sí, cuando llegó la segunda temporada el plan era llegar a tres. Entonces, cuando veas toda nuestra serie, verás que puede ser completamente independiente, pero también puede ser el segundo libro de la trilogía.

¿Qué sigue para ti? ¿A dónde vas después de dirigir a Tom Hiddleston en una película de espionaje de 6 horas?

Hay algunas cosas, pero ahora mismo mi atención se centra en proyectos cinematográficos. Una es una adaptación de un libro sobre una mujer joven y la otra es una película de deportes, una carrera de autos de época, que es mi gran pasión, y sobre una mujer al volante. Por lo tanto, son el foco de atención en este momento y, con suerte, pronto avanzaremos.