Director de la ‘Escuela Ghost’ sobre la crisis educativa de Pakistán

Cuando Apariencia amarilloEl debut del largometraje fue cancelado dos veces el año pasado, el cineasta británico-paquistaní tomó una decisión audaz: escribir y producir su propio proyecto en cuestión de meses. Esa apuesta valió la pena con «Escuela fantasma«Ahora se estrenará en la sección Descubrimiento de Toronto como la única entrada de Pakistán en el festival de este año.

«No prevé financiar mi propia característica, que fue la parte más estresante», dice Gul Variedad sobre su rápido pivote al proyecto. «Sabía que estaba listo para hacer mi función de debut en agosto pasado y que la tripulación esperaba cuando el productor canceló la otra sesión. Así que decidí escribir y producir ‘Ghost School’ por mi cuenta en solo unos meses».

El cineasta lanzó su productora Cinelava para producir el proyecto, colaborando con la película de globo rojo de Alemania y Red Sea Fund. «Es un milagro que la película se haya hecho a una velocidad tan increíble en recursos tan mínimos, siendo un esfuerzo conjunto de todo el equipo de cine», dice ella.

«Ghost School» sigue a Rabia, de 10 años, mientras investiga por qué la escuela de su pueblo ha cerrado misteriosamente, con adultos que ofrecen solo explicaciones vagas sobre espíritus y fantasmas. La película utiliza elementos del realismo mágico para explorar la verdadera crisis de «escuelas fantasmas» de Pakistán, instituciones que existen solo en papel, mientras que millones de niños carecen de acceso a la educación.

La investigación de Gul sobre esta corrupción generalizada dio forma a su enfoque narrativo. «Cada vez que preguntaba a la gente en Pakistán sobre las ‘escuelas fantasmas’ reales, de las cuales desafortunadamente hay miles, dejando a millones de niños sin educación, la gente encontraría respuestas completamente diferentes», explica. «Desde la negación completa de que las escuelas fantasmas existen en Pakistán hasta la ignorancia de lo que son y cómo surgen».

El cineasta adoptó esta confusión como combustible dramático. «Mi narrativa está anclada en esta experiencia de la confusión y el misterio que gira en torno a las escuelas fantasmas reales y donde nadie puede hacer nada sobre ellas, debido a la naturaleza de la corrupción y negligencia establecidas.

Basándose en sus antecedentes documentales y su aclamado pantalones cortos «Sandstorm» y «Zahida», Gul asumió múltiples roles en la producción, incluida la actuación, «la parte más difícil», admite. Su cortometraje «Sandstorm» resultó crucial para asegurar el financiamiento para otra característica, «Haven of Hope», que le dio confianza para invertir en «Ghost School».

«Trabajar con algunos actores nuevos y no actores en ‘Sandstorm’ fue muy útil para trabajar con un elenco de conjunto para hacer ‘Ghost School'», señala.

La coproducción internacional reunió a Red Balloon Film, que se especializa en Arthouse World Cinema and Children’s Stories, junto con el apoyo del Fondo de Cine de Hamburgo. MPM Premium con sede en París ha Derechos de ventas globales adquiridos.

La dual identidad británica-paquistaní de Gul informa profundamente su enfoque para la narración de historias. Habiendo estudiado en la London Film School bajo la influencia de los cineastas realistas sociales como Mike Leigh, aporta la perspectiva de un extraño para examinar su herencia.

«Viniendo de una humilde familia paquistaní donde ambas abuelas no tenían educación, después de haber tenido el privilegio de estudiar en el Reino Unido a nivel de maestría me permite reflexionar sobre mi herencia», dice ella. «Por lo tanto, mi amor y mi lucha por la educación provocaron esta historia».

Recientes viajes por Pakistán reforzó su conexión con el tema. «Recientemente viajé por Pakistán para cubrir las inundaciones donde me encontré con muchas escuelas fantasmas, universidades e incluso hospitales en Sindh y Baluchistán. Mirar la cultura de uno desde el exterior no solo reflexionará sobre temas importantes, sino también pensar en posibles soluciones. No tengo uno para las escuelas de fantasmas en Pakistán, sino mis preguntas de cine».

El protagonista Rabia representa el interés del cineasta en los personajes que desafían la autoridad. «Aunque Rabia no es una extraña en su pueblo, es única al atreverse a cuestionar a quienes la rodean sobre el cierre de la escuela», explica Gul. «Mientras otros niños juegan y causan problemas, Rabia se mantiene enfocada en la causa única de reabrir su escuela. Quería explorar la determinación y el coraje que se necesita para cuestionar a los que están en autoridad, arriesgando ser castigados por ello».

Mirando hacia el futuro, Gul está mirando un estreno europeo para la «Escuela Ghost» mientras se prepara para finalmente disparar «Haven of Hope» en noviembre, la característica dos veces posponida que la llevó a crear «Ghost School» en primer lugar. Ella también está desarrollando una función en inglés para Film4 en el Reino Unido