Director de ‘Hijo de Saul’ László Nemes sobre ‘Huérfano’ inspirado por su padre

Ganador del Oscar «Hijo de Saul«Y el director de» Sunset «, László Nemes, toma una historia personal para la competencia de Venecia. En» «Huérfano«, Recordó la historia de su padre que, como niño de 12 años, tuvo que enfrentar el secreto de su familia.

«Descubrió que su padre no era realmente su padre. Y el hombre que llamó a su puerta era, bueno, no lo que esperaba», recuerda Nemes. «Mi papá creció con este trauma personal y además de eso, la Segunda Guerra Mundial dio forma a su vida de una manera tan dramática. Lo perseguía. Más tarde, también me perseguía».

«Orphan» es producido por Pioneer Prods., Good Chaos, Mid March Media y AR Content. Nuevo ventas de películas de Europa Venta de la película con Charades.

Terminó encontrando temas universales en la historia, «es casi arquetípico», comparándolo con los dilemas de Edipo o Hamlet. Pero Nemes no solo estaba interesado en el trauma intergeneracional cuando contaba la historia de un niño testarudo, Andor, ambientado en 1957, solo unos meses después del fallido levantamiento húngaro.

«Este niño nació en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial: su vida refleja todas las opresiones sistémicas del siglo XX en Europa. Creo que todavía estamos en el mismo ciclo histórico. Sus muchos efectos aún se están desarrollando o a punto de desarrollarse», señala.

«Me siento muy profundamente sobre la conexión del individuo con sus tiempos. El cine tiende a sugerir que el individuo puede hacer mucho más, creo que somos limitados. Hay una profunda tragedia en el corazón del individuo que está sujeto a fuerzas históricas más allá de su comprensión», dice.

Nemes ha construido una carrera en buscar un lenguaje cinematográfico que sugiere que «lo que hay en el pasado no está en el pasado».

«Con ‘Sunset’, los paralelos a la Primera Guerra Mundial y cómo se derribó Europa ya estaba reverberando cuando salió la película [in 2018]. Podrías sentir esta agitación de nuestras sociedades. En ‘Huérfano’, quiero llevar a los espectadores al corazón de la represión comunista, como lo ve un niño. Cuando crecí en la década de 1980, aún podía sentirlo en mi piel ”.

Existe una larga tradición de mirar la guerra a través de los ojos de un niño, desde «Ven y see» hasta «Empire of the Sun», el drama de Spielberg que nemes «querida». Lo llevó a crear un universo que sea «duro y suave».

«La suavidad no se puede separar de su dureza. Algunos lo llamarían realismo mágico, lo llamé» socialismo mágico «», sonríe.

“Siempre estoy buscando esperanza, incluso en ‘Son of Saul’. Incluso en los lugares más oscuros, puedes encontrar algo que te eleva y te permita seguir siendo un ser humano.

Nemes aún no está listo para hacer una película contemporánea, dice.

«Puede sonar ridículo, pero mi mayor preocupación sería la tecnología. Ha invadido nuestras vidas. Tendría que encontrar el ángulo correcto y el tema correcto, y me complace hacerlo, pero ciertamente me siento muy a gusto con las cosas que tienen lugar en el pasado».

Mientras tanto, está desarrollando «Moulin» Sobre el héroe de la resistencia francesa Jean Moulin, protagonizada por Gilles Lellouche y disparando en septiembre. Nemes pasó una gran parte de su infancia en Francia.

«Se lleva a cabo en 1943, así que aquí vamos de nuevo. Pero no es una película del Holocausto, es una película de resistencia. Mostraré cómo fue atrapado por los alemanes y cómo se desarrolló todo». También ha estado tratando de hacer una película en inglés «desde hace bastante tiempo».

«Ha demostrado ser muy, muy difícil para alguna razón. Probablemente porque siempre trato de retener el control sobre mi material. Este sistema es muy reacio a darle al director suficiente control, o tal vez no estoy en el nivel correcto. Quiero seguir haciendo películas en el contexto europeo, pero también me gustaría hacer uno en inglés con actores reconocidos. Ese definitivamente es un plan».

Si bien la situación política en Hungría sigue siendo inestable, Nemes está buscando «la imagen más grande detrás de las preocupaciones cotidianas».

“Me pregunto: ‘¿Qué significa en un nivel de civilización?’ Siempre estoy más interesado en tendencias más grandes, tendencias más grandes y evoluciones más grandes que la política cotidiana, así como la creación de relaciones.

«Cuando tanta gente fue a ver a ‘Son of Saul’ en Hungría, donde la tendencia general era denigrar el Holocausto en lugar de abrazar completamente el pasado, creó un cambio en la psique de las personas. Al menos hasta cierto punto. Internet es todo sobre la inmediatez, sobre la ira inmediata y el conflicto. Pero el cine. para ellos también «.