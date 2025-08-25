Director de Harry Potter, Chris Columbus, en reinicio, JK Rowling Controversia

Chris Columbus tiene absolutamente cero deseo de participar en la pantalla pequeña All-Star de HBO «Harry Potter» reiniciar.

El cineasta, posiblemente mejor conocido por lanzar la mega franquicia exitosa hace más de 20 años después de haber dirigido las dos primeras características de «Harry Potter» y produjo la tercera, afirma que se graduó desde hace mucho tiempo de Hogwarts.

«No, lo he hecho, viste mi versión», le dice Variedad mientras que en Londres para promover el «Jueves Murder Club» de Netflix. «No me queda nada que haga en el mundo de Potter».

Pero eso no quiere decir que esté en contra del reinicio de la televisión. Es posible que recientemente haya hablado en contra de la idea de rehacer su clásico de 1990 «Home Alone», pero definitivamente aprueba el regreso al mundo mágico. En todo caso, está celoso.

«Lo mejor es que con el primer y segundo y tercer libro, queríamos hacerlo todo. Queríamos llevar todo eso a la pantalla, y no tuvimos la oportunidad», dice.

Columbus hace referencia al personaje se asoma de la primera novela de Harry Potter que «nunca llegó a la película, simplemente no tuvimos tiempo para desarrollar el personaje», además de una historia en la que Harry y Hermione tienen que beber pociones y preocuparse de que puedan ser envenenados.

«Nunca podríamos meter esa escena increíble en la película, y estoy seguro de que estará en la serie HBO. Así que para mí, es una oportunidad para dar vida a todas esas escenas», dice.

A pesar de todo el nuevo detalle, la adaptación de la televisión debería poder incluir, Columbus dice que tuvo un momento de «Deja Vu» al ver una foto reciente de Nick Frost como Hagrid y el joven recién llegado Dominic McLaughlin como Harry Potter filmando en las calles de Londres.

«¡Porque fue exactamente donde estábamos hace 20 años!» Él dice. «Tuvimos que dispararlo un domingo con Dan (Radcliffe) y Martin Bayfield, quienes se enfrentaron a Robbie Coltrane».

Hablando de Radcliffe, Columbus confiesa sentirse enorme orgullo por el adulto en el que ha crecido para convertirse en la carrera posterior a la potencia del actor. Y el cineasta afirma que las tácticas desplegadas en Harry Potter para proteger a Radcliffe y sus jóvenes coprotagonistas vinieron de lo que vio que sucedió con Macaulay Culkin en «Home Alone».

«Aprendimos una valiosa lección sobre ‘Home Alone’, así que cuando David Heyman y yo nos metimos en Potter, le dije: ‘Necesitamos lanzar a los padres y a los niños. Tenemos que asegurarnos de que los padres puedan estar preparados para lo que está por suceder, particularmente con Potter'», explica. «Sabíamos que los ojos del mundo estarían en estos tres hijos y afortunadamente tenían padres maravillosos que los ayudaron a lidiar con lo que ni siquiera puedo imaginar que las presiones son de repente tu cara en todas partes. Así que esperábamos que los niños salieran tan bien como ellos».

Agrega Columbus: “Hay una sensación de orgullo para ver Daniel Radcliffe Gana un premio Tony. Fue solo notable. Verlo en el escenario y ver lo increíblemente talentoso que es como actor de comedia musical fue muy conmovedor para mí «.

Pero cuando se trata del autor de Harry Potter, JK Rowling, cuyos numerosos comentarios contra la identidad trans en los últimos años la han convertido en una gran figura de controversia, Columbus parece tener opiniones diferentes.

«A veces me gusta separar al artista del arte, creo que es importante hacer», dice. «Es lamentable, lo que ha sucedido. Ciertamente no estoy de acuerdo con lo que está hablando. Pero es triste, es muy triste».