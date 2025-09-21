Director de ‘Formo de Momo’ Tribeny Rai en Busan, San Sebastian Bow

Tribny Rai Nunca tuvo la intención de romantizar su tierra natal. La función de debut del cineasta sikkimese «Forma de Momo«Deliberadamente evita romantizar a las comunidades de montaña, presentando en cambio un retrato inquebrantable de mujeres que navegan por las expectativas patriarcales en una aldea del Himalaya.

«La gente siempre quiere romantizar lugares como el nuestro, convertirlos en un hermoso telón de fondo para la historia de otra persona. Nunca me ha gustado eso», cuenta Rai. Variedad antes del estreno mundial de la película en el Festival Internacional de Cine de Busandonde se detiene en la sección de visión antes de su arco europeo en la sección de nuevos directores de San Sebastián.

El drama en idioma nepalí sigue a Bishnu, quien regresa a su pueblo de montaña después de dejar su trabajo, solo para enfrentar las crecientes presiones familiares y las expectativas sociales. A medida que las tensiones aumentan con la llegada de su hermana embarazada y una relación en ciernes con un niño «adecuado» de su comunidad, Bishnu debe elegir entre conformarse con la tradición o reclamar su independencia.

Los sueños de celuloide tienen Derechos de ventas mundiales adquiridos Para la película, marcando un hito significativo para la coproducción de la India-Sur de Corea del Sur.

Para Rai, la historia surgió de lo que ella describe como una «lucha tranquila» familiar para muchos de su generación. «Dejamos los lugares que nos dieron forma en busca de oportunidades, libertad y una vida mejor, solo para encontrarnos pertenecientes», explica. «Todavía estoy atrapado en ese espacio intermedio, incapaz de decidir si permanecer en mi pueblo o rendirse a la ciudad».

Gran parte de la inquietud del protagonista Bishnu refleja las propias experiencias de Rai. «La ira tranquila de crecer como una niña constantemente le dijo que no era suficiente. El agotamiento de tener que demostrar su valía a cada paso. Esa ira me dio forma y se abrió camino en Bishnu», revela el director.

Trabajando con el coguionista Kislay, Rai buscó ir más allá de la queja personal para construir «un mundo de personajes y situaciones en capas que podrían pertenecer a todos». Los retratos femeninos multigeneracionales de la película examinan cómo las cargas patriarcales persisten incluso en espacios solo para mujeres.

«Crecí en una casa llena de mujeres. Incluso cuando los hombres estaban ausentes del hogar, el peso de las reglas que habían dibujado permanecieron», observa Rai. «Quería explorar esta herencia silenciosa, cómo pasa de una generación a la siguiente y lo difícil que es liberarse».

La película incorpora cambios culturales contemporáneos, incluidos la cultura K-pop y el karaoke que prevalece en el noreste de la India. Inspirándose en el enfoque del cineasta chino Jia Zhangke para capturar cambios temporales, Rai ve el cine como un medio de grabación para la evolución cultural.

«En mi pueblo, los niños ahora se conectan más con K-pop que con el cine hindi convencional», señala. «Incluir estos detalles se sintieron importantes, no solo por la autenticidad sino como una forma de preservar este momento … esta intersección de la tradición y la influencia global, para el futuro».

El proyecto ha atravesado un impresionante circuito de festivales, desarrollándose a través de laboratorios en Dharamshala, Film Bazaar, Haf y Cannes. La película anteriormente ganó los máximos honores en el laboratorio de trabajo en progreso en la película NFDC de la India Bazaar y recibió el Foro de Financiación de Cine de Hong Kong-Asia va al Premio Cannes en el Hong Kong Filmart.

«Cuando lleva su proyecto a laboratorios y mercados, debe estar listo para sentirse abrumado», reflexiona Rai. «Pero afortunadamente, cada uno de estos espacios condujo a decisiones que seguían dando forma y mejorando la película».

A medida que «Shape of Momo» se prepara para su festival se estrena, Rai anticipa variadas respuestas de la audiencia. «En Asia, creo que habrá una familiaridad con el mundo de la película: la dinámica familiar, los códigos culturales incluso si el lenguaje es diferente», predice. «En Europa, espero que el público pueda verlo como una ventana a un mundo menos conocido».

La película representa parte de una aparición más amplia del cine indio del noreste. «Creo que estamos listos para hablar desde los márgenes con claridad y coraje», dice Rai sobre la comunidad cinematográfica de la región. «Las películas de nuestra región están prosperando y veo a nuestros cineastas más comprometidos que nunca a traer narraciones subrepresentadas a la pantalla. Este no es solo un buen momento para hacer películas; es el momento de hacerlas».

«Shape of Momo» es producido por Geeta Rai y Kislay, con coproductores como Neha Malik, Himanshu Kohli y Jung Woo Lee.